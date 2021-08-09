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Право
Евгения Евсеева

Главу Samsung досрочно освободят из тюрьмы — он отсидел больше половины срока Статьи редакции

Его приговорили к 2,5 годам заключения по делу о взяточничестве в январе 2021 года.

  • Вице-президент Samsung Electronics и руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ён отсидел 18 месяцев из положенного ему срока в 30 месяцев и поэтому может претендовать на условно-досрочное освобождение, сообщает Reuters.
  • Ли Чжэ Ёна освободят 13 августа, подтвердили в министерстве юстиции Южной Кореи. Его включили в список заключённых, которые получат освобождение в честь национального праздника — Дня освобождения, который приходится на 15 августа, отмечает Nikkei Asia.
  • Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Ли Чж Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
  • В августе 2017 года Ли Чжэ Ёна признали виновным в деле о взяточничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы, но после года тюремного срока его отпустили на свободу.
  • Cуд отложил вступление приговора в силу на четыре года и сократил срок тюремного заключения вдвое: с пяти до двух с половиной лет. В 2019 году дело отправили на пересмотр, а в январе 2021 года Ли Чжэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

#новость #samsung

2213 просмотров
17 17 комментариев
1
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17 комментариев
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Костя Жажиев

10

Новости из параллельной вселенной ! Богатые в тюрьме !

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Noname

Костя
11

Судя по тому как ему скосили срок, вселенная всё-таки наша

Ответить

A V

Noname
8

Он больше не будет 😊

Ответить

Канищев Максим

Костя
0

И что? У нас ходорковский тоже в тюрьме сидел, те же владельцы мерлион, санрайза.

Ответить

Костя Жажиев

Канищев
4

То полит заключённые , неугодные режиму . Где ты видел взяточников за решёткой ?

Ответить

Канищев Максим

Костя
5

Так у нас во всех тюрьмах одни политзаключенные и невинные.

Ответить

Паша Соколов

Канищев
5

чувака закрыли за то, что дал взятку президенту за согласование слияний подразделений в своей кампании, у нас за такое вообще не сажают, не культурно как-то. При этом, президент тридцаточку там матает, ей накидывают еще сверху периодически, у нас президента законодательно посадить нельзя, а когда такого закона не было, понятийно посадить было нельзя. Че уж тут ёрничать, Корея не Россия

Ответить

Максим Воронин

Канищев
1

А что, не существует таких по твоему мнению?

Ответить

Bacceti

Канищев
0

– Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с ворами и бандитами!..
– Что ты, что ты, сынок, – ласково перебил его отец, – да ведь в тюрьме полным-полно честных людей!
– А за что же они сидят? Что плохого они сделали?
– Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру.
– Значит, попасть в тюрьму – это большая честь? – спросил он.
– Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.

Ответить

Василий Буров

Костя
1

Глава ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом чем не устраивает?

Ответить

Костя Жажиев

Василий
3

Ещё не посадили

Ответить

Александр Якунин

Костя
0

Улюкаев?

Ответить

Прохладный

Костя
0

Чести ради — не защищая наши власти — вы не в курсе политической ситуации в Южной Корее. Может, там он считается полит. заключенным, а взятка — сфабрикованной корзинкой с колбасой? А может, он — исключение из правил, которому еще и срок уменьшили? А может, и правда все отлично работает?

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Алексей Изарипов

Костя
1

Условия его заключения в тюрьме куда лучше многих коммуналок в России)

Ответить

Даниил Бугай

1

Все как в России

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Ксения Долина

0

Ого какие новости. Я и не знала.

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Алиса Тинькова

0

Это и стоило ожидать

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