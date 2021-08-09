​Выпускник акселератора Sber500 — сервис электронного документооборота Legium.io — привлёк новые инвестиции

Стартап Legium.io привлёк 10 млн рублей в обмен на долю в размере 4,5% от бизнес-ангела Дениса Аленина. В 2019 году стартап стал одним из победителей акселератора Sber500, а в 2020 году получил 10 млн рублей от Сбера в обмен на 8,06% доли. За год оценка Legium.io выросла почти вдвое и составляет 222 млн рублей.