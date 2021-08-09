Главу Samsung досрочно освободят из тюрьмы — он отсидел больше половины срока Статьи редакции
Его приговорили к 2,5 годам заключения по делу о взяточничестве в январе 2021 года.
- Вице-президент Samsung Electronics и руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ён отсидел 18 месяцев из положенного ему срока в 30 месяцев и поэтому может претендовать на условно-досрочное освобождение, сообщает Reuters.
- Ли Чжэ Ёна освободят 13 августа, подтвердили в министерстве юстиции Южной Кореи. Его включили в список заключённых, которые получат освобождение в честь национального праздника — Дня освобождения, который приходится на 15 августа, отмечает Nikkei Asia.
- Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Ли Чж Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
- В августе 2017 года Ли Чжэ Ёна признали виновным в деле о взяточничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы, но после года тюремного срока его отпустили на свободу.
- Cуд отложил вступление приговора в силу на четыре года и сократил срок тюремного заключения вдвое: с пяти до двух с половиной лет. В 2019 году дело отправили на пересмотр, а в январе 2021 года Ли Чжэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюрьмы.
Новости из параллельной вселенной ! Богатые в тюрьме !
И что? У нас ходорковский тоже в тюрьме сидел, те же владельцы мерлион, санрайза.
То полит заключённые , неугодные режиму . Где ты видел взяточников за решёткой ?
Так у нас во всех тюрьмах одни политзаключенные и невинные.
чувака закрыли за то, что дал взятку президенту за согласование слияний подразделений в своей кампании, у нас за такое вообще не сажают, не культурно как-то. При этом, президент тридцаточку там матает, ей накидывают еще сверху периодически, у нас президента законодательно посадить нельзя, а когда такого закона не было, понятийно посадить было нельзя. Че уж тут ёрничать, Корея не Россия
– Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с ворами и бандитами!..
– Что ты, что ты, сынок, – ласково перебил его отец, – да ведь в тюрьме полным-полно честных людей!
– А за что же они сидят? Что плохого они сделали?
– Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру.
– Значит, попасть в тюрьму – это большая честь? – спросил он.
– Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.
Глава ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом чем не устраивает?
Прохладный
Чести ради — не защищая наши власти — вы не в курсе политической ситуации в Южной Корее. Может, там он считается полит. заключенным, а взятка — сфабрикованной корзинкой с колбасой? А может, он — исключение из правил, которому еще и срок уменьшили? А может, и правда все отлично работает?
Условия его заключения в тюрьме куда лучше многих коммуналок в России)
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