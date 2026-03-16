xAI получила иск из-за обнажённых дипфейков с детьми, сгенерированных с помощью Grok

Модели компании позволяли «раздевать» реальных людей на фотографиях без их согласия.Источник фото: CyberScoopКоллективный иск против xAI подали три девушки, две из которых несовершеннолетние, передают TechCrunch и The Washington Post. Раз компания допустила создание сексуализированных картинок с настоящими людьми, значит, должна понести ответственность и выплатить штрафы по статье о детской порнографии, убеждены они.Обнажённые дипфейки одной из истиц распространяли в Discord вместе с генерациями, на которых были и другие ученики из её школы. Об этом ей рассказал «информатор». Ещё две узнали о «раздетых» нейрофотографиях с собой от следователей. В иске сказано, что всего злоумышленник собрал фото и видео более чем 18 человек.По словам The Washington Post, фейки также попали в Telegam и закрытые чаты, где пользователи обмениваются «запрещёнкой». Илон Маск и xAI не ответили на запросы журналистов к моменту публикации заметок.В декабре 2025 года xAI обновила редактор изображений в Grok и добавила бесплатный ИИ-редактор картинок в ленту X.В январе 2026-го в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. Из-за порнодипфейков несколько стран начали расследования.Маск утверждал, что не знал о обнажённых генерациях с детьми в Grok. По его словам, чат-бот не станет создавать контент, который нарушает закон. А если кто-то умудрится «взломать систему», xAI устранит лазейку.Таня БоброваAI9 марX начала тестировать в приложении функцию, которая «запретит» Grok редактировать загружаемые изображения Её пока официально не представили.#новости