ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы кэшбека по картам — банк обещал «кэшбек на всё» Статьи редакции
В рекламе банк пообещал «кэшбек на всё», но не указал исключения — это вводит зрителей в заблуждение, считает ведомство.
Три десятисекундных ролика «Кэшбэк на всё» транслировались в январе-феврале 2021 года в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «СТС». Банк предлагал карты с возвратом в размере 1,5%.
Банк не указал, что кэшбэк не начисляется за совершение операций в торгово-сервисных предприятиях с кодом категории продавца, которые попадают под исключение.
- ФАС считает, что это существенная информация для клиентов и её отсутствие в рекламе искажает смысл утверждения «Кэшбэк на всё», а также вводит в заблуждение зрителей.
- Рассмотрение дела назначено на 7 сентября 2021 года. Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ, за нарушение закона «О рекламе» банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. На момент написания заметки в «Райффайзенбанке» не прокомментировали vc.ru возбуждение дела.
- В июле 2020 года ФАС выдала «Райффайзенбанку» предупреждение. Ведомство обвинило банк, что полные условия начисления кэшбека были указаны только в правилах программ лояльности — в том числе и ограничения.
Давно пора. Там целый А4 исключение из «Все».
У сбера бизнес-карта 1% на всё. Недавно посмотрел выписку, оказывается на что-то 0.5%. Так лень выяснять, еще немного поигнорю, а потом к управляющему сбера *где выдали карту
Еще с карты ВсёСразу райфовской столкнулся с тем, что меня начиная с отделения обманывали сотрудники райфа. Счет у меня в райфе с 2007 года (работа делала), планирую на днях сходить закрыть его полностью. Еще со многим чего в других банках не встречал сталкивался
на снятие наличных тоже кэшбек?
За что, к примеру, не начисляется кэшбек? Это что-то существенное или просто придрались?)
Например MCC 5999 - прочие магазины - там огромное количество интернет магазинов попадает под этот код.
Спасибо. Тогда, с учетом того, что карту можно сделать вирутальную, она, собствннно, для е-покупок и удобна...
да и е-баллы можно накапливать
Комментарий удален
Исключения это нормально. Есть снятия наличных, переводы и тд. Но когда в списке исключений продажа мобильных телефонов - то это уже странно и для обычной кредитки.
И многие из остальных представленных категорий в моем банке бонусируютсяс моей кредиткой. Например, госуслуги, штрафы и коммунальные услуги. А на карте с кэшбэком на все - нет. Странно.
Многие крупные компании идут осмысленно на обман и риск получить штраф, включая его уплату в плановые расходы на рекламную кампанию.
Это все должно караться, вообще я бы уголовно начал бы по монопольному. Если будет доказано, что меджмент специально шел на нарушения.
Надо называть программу "Кэшбэк на все", придраться тогда сложнее чем к "Кэшбэк на всё".
😄😄👌. Или "Кэшбек всем" )) Вообще "на всё" - это на все товары. Нюанс: это не "кэшбек везде"
Банк 500к. отобьет за один день с кешбэка пользователей, который не начисляется по овердофига мсс-кодам. А так карта хороша.
Комментарий удален
Мне карту так и не привезли. Динамили-динамили, обещали-обещали, но так и не привезли.
Теперь рад: такой банк не нужен
У них служба доставки на чем-то вроде аутсорсинга. И коммуникация банка с ней оставляет желать лучшего
за нарушение закона «О рекламе» банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Я думаю они на саму рекламную компанию потратили гораздо больше.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Недавно видел билборд с надписью — "бесплатное хранение шин", специально обратил внимание есть ли приписки какие-либо, их не было. Еще подумал — "интересно фас на такое реагирует или нет"
1. Почему только реклама на тв привлекла?
2. Почему такие маленькие штрафы? Хочется без трусов оставить весь меджмент банка, что бы еще должен остался.
3. @Райффайзенбанк ну что готовы заплатить моральные компенсации за обман с рекламой? Уволили уже кого то?
заработать несколько миллионов, и заплатить штраф 100-500к.
можно хоть каждый день нарушать)))
Справедливости ради стоит отметить, что карта и правда неплоха для небольших ежедневных покупок.
Ну и мошенники райфом как-то не очень интересуются судя по всему, во всяком случае тут только про Тинькофф, альфу и сбер видел темы.
Игровой журналист Андрей Коцевич — о правилах игры на жёстком мобильном рынке, нравах геймерской аудитории и личных проектах.
Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.
Робот автономно ездит по магазину, проверяет полки каждый час и отправляет отчёты сотрудникам.
Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.
В 2017 году компания Nielsen Research провела исследование 5 Keys to Advertising Effectiveness (5 ключевых факторов эффективности рекламы) — анализировала 500 рекламных кампаний и определила, какие параметры влияют на их успех.
Т1 Консалтинг запускает проект по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для Т1 Консалтинг реализация решения на базе 1C:ERP World Edition на международном рынке.
Сотрудники службы два часа не могли попасть в здание.
В рекламе банк пообещал «кэшбек на всё», но не указал исключения — это вводит зрителей в заблуждение, считает ведомство.
Поговорим о том, как бизнес может внедрять в практику биржевые инструменты. Хеджирование — особенно актуальная тема для тех, кто работает в сфере ВЭД: владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей департаментов и главных бухгалтеров.