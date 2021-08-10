Три десятисекундных ролика «Кэшбэк на всё» транслировались в январе-феврале 2021 года в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «СТС». Банк предлагал карты с возвратом в размере 1,5%.

Банк не указал, что кэшбэк не начисляется за совершение операций в торгово-сервисных предприятиях с кодом категории продавца, которые попадают под исключение.

