Власти ОАЭ разрешат экспатам проводить больше времени за пределами страны без потери налогового резидентства — FT

Заявления будут рассматривать в индивидуальном порядке. Источник: UnsplashВ ОАЭ можно получить налоговое резиденство двумя способами — провести в эмиратах больше 183 дней в течение года или 90 дней, если у иностранца есть работа или постоянное место жительства, пишет Financial Times. Для сохранения статуса нельзя находиться за пределами ОАЭ больше 180 дней в течение года.Теперь же власти страны хотят разрешить иностранцам проводить больше времени за границей без потери налогового статуса. Это нужно, чтобы стимулировать возвращение экспатов, покинувших ОАЭ после начала конфликта между США, Израилем и Ираном.По словам двух юристов, проинструктированных Федеральным налоговым управлением ОАЭ, чиновники не хотят вводить общие льготы, но будут рассматривать заявления в индивидуальном порядке после окончания конфликта.У России и ОАЭ действует соглашение об избежании двойного налогообложения: платить налоги можно только в одной стране.#новости #оаэ #налоги