Евгения Евсеева
Право

Власти ОАЭ разрешат экспатам проводить больше времени за пределами страны без потери налогового резидентства — FT

Заявления будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Источник: Unsplash
  • В ОАЭ можно получить налоговое резиденство двумя способами — провести в эмиратах больше 183 дней в течение года или 90 дней, если у иностранца есть работа или постоянное место жительства, пишет Financial Times. Для сохранения статуса нельзя находиться за пределами ОАЭ больше 180 дней в течение года.
  • Теперь же власти страны хотят разрешить иностранцам проводить больше времени за границей без потери налогового статуса. Это нужно, чтобы стимулировать возвращение экспатов, покинувших ОАЭ после начала конфликта между США, Израилем и Ираном.
  • По словам двух юристов, проинструктированных Федеральным налоговым управлением ОАЭ, чиновники не хотят вводить общие льготы, но будут рассматривать заявления в индивидуальном порядке после окончания конфликта.
  • У России и ОАЭ действует соглашение об избежании двойного налогообложения: платить налоги можно только в одной стране.

#новости #оаэ #налоги

