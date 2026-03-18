Данила Бычков
Право

Штат Аризона в США подал иск против сервиса рынков предсказаний Kalshi за «ведение незаконного игорного бизнеса»

Это первый случай, когда какой-либо штат выдвигает подобные обвинения против компании.

Сооснователь и гендиректор Kalshi Тарек Мансур. Источник: Bloomberg
  • Указанные в иске обвинения относятся к категории правонарушений и предусматривают менее серьёзные наказания, чем тяжкие преступления, пишет Bloomberg.
  • Прокурор Аризоны Крис Мэйес заявила, что Kalshi называет себя рынком предсказаний, но фактически управляет незаконным игорным бизнесом и принимает ставки на выборы, что запрещено законами штата.
  • При этом сервисы рынков предсказаний, включая Kalshi, настаивают, что не нарушают законы штатов, поскольку находятся под юрисдикцией Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, отмечает TechCrunch.
  • Платформа также предпринимает превентивные меры — 12 марта 2026 года она подала иск против Аризоны, утверждая, что попытки регулирования деятельности Kalshi со стороны властей штата нарушают «исключительные полномочия федерального правительства».
  • Иски на уровне штатов могут привести к рассмотрению вопроса Верховным судом США — он должен решить, имеет ли федеральное право приоритет над законами отдельных штатов в вопросах, касающихся азартных игр, считают опрошенные Bloomberg юристы.
  • Kalshi основана в 2018 году, в декабре 2025 года платформа привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд. Это был третий раунд инвестиций для сервиса за год: в июне он привлёк $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд. По данным WSJ, Kalshi также ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке около $20 млрд.
