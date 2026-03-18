Штат Аризона в США подал иск против сервиса рынков предсказаний Kalshi за «ведение незаконного игорного бизнеса»

Это первый случай, когда какой-либо штат выдвигает подобные обвинения против компании. Сооснователь и гендиректор Kalshi Тарек Мансур. Источник: BloombergУказанные в иске обвинения относятся к категории правонарушений и предусматривают менее серьёзные наказания, чем тяжкие преступления, пишет Bloomberg.Прокурор Аризоны Крис Мэйес заявила, что Kalshi называет себя рынком предсказаний, но фактически управляет незаконным игорным бизнесом и принимает ставки на выборы, что запрещено законами штата.При этом сервисы рынков предсказаний, включая Kalshi, настаивают, что не нарушают законы штатов, поскольку находятся под юрисдикцией Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, отмечает TechCrunch.Платформа также предпринимает превентивные меры — 12 марта 2026 года она подала иск против Аризоны, утверждая, что попытки регулирования деятельности Kalshi со стороны властей штата нарушают «исключительные полномочия федерального правительства».Иски на уровне штатов могут привести к рассмотрению вопроса Верховным судом США — он должен решить, имеет ли федеральное право приоритет над законами отдельных штатов в вопросах, касающихся азартных игр, считают опрошенные Bloomberg юристы.Kalshi основана в 2018 году, в декабре 2025 года платформа привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд. Это был третий раунд инвестиций для сервиса за год: в июне он привлёк $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд. По данным WSJ, Kalshi также ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке около $20 млрд.Таня Боброва