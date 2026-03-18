Сооснователя ИТ-интегратора IBS Сергея Мацоцкого снова заочно арестовали по делу о даче взятки

Его уже арестовывали — но признали невиновным. Источник: АГН «Москва»Следствие возобновило расследование в отношении Мацоцкого, пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Его снова заочно арестовали. По данным ТАСС, дело повторно открыли ещё в сентябре 2025 года.Причина — ч.5 ст.291 УК, дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.Мацоцкого обвиняли во взятке руководству компании «Налог-сервис», подведомственной Федеральной налоговой службе, за покровительство компании «Рубитех», писал «Интерфакс».Уголовное дело против предпринимателя возбудили в апреле 2025 года, в том же месяце он уехал из России. В июле его заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. В сентябре уголовное дело прекратили.Мацоцкий — сооснователь ИТ-интегратора IBS и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2020 году предприниматель вышел из IBS и основал «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P».По данным CNews, свои 47% в «ГС-Инвест» Мацоцкий продал ещё в 2023 году — менеджменту холдинга.#новости