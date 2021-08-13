Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и другие компании не хотят, чтобы пользователи сами ремонтировали их технику. Они не публикуют инструкции по починке, навязывают ремонт у официальных дилеров и ведут юридическую войну против частного техобслуживания.

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Кто придумал искусственно состаривать технику

В 1954 году американский промышленный дизайнер Брукс Стивенс предложил создавать продукты с запланированным устареванием — искусственно ограничивать срок работы товара или преднамеренно производить его хрупким.

Такой подход заставлял людей регулярно искать покупкам замену и стимулировал продажи новых разработок.

Промышленный дизайнер Брукс Стивенс kknews.cc

Концепцию поддержали многие производители — и со временем их технику стало сложно или вовсе невозможно ремонтировать. Некоторые компании не раскрывают информацию об устройстве и не поставляют запасные детали для старых моделей в ремонтные мастерские, ссылаясь на законы о защите авторского права.

Какие законы защищают интеллектуальную собственность

С октября 1998 года в США действует Digital Millennium Copyright Act (DMCA) — закон, защищающий интеллектуальную собственность. К примеру, он запрещает:

Модифицировать ПО и обходить цифровые ограничения производителей.

Использовать или распространять в интернете фотографии, видео, музыку и другие материалы без разрешения автора или владельца.

Обходить «техническую» защиту — взламывать устройства, на которых хранится информация с авторскими правами.

Аналогичные ограничения в 2001 году принял Европейский парламент и Совет Европейского Союза в Директиве 2001/29/ЕС.

За нарушение норм DMCA можно получить штраф до $30 тысяч. Если возбудят уголовное дело, нарушителю может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн. В ЕС наказание варьируется в зависимости от страны проживания.

Школы, фермеры и врачи не могут быстро починить технику из-за ограничений

Федерация некоммерческих организаций США Public Interest Research Group (PIRG) проводит кампанию за право на ремонт: федерация общается со СМИ и предлагает изменить законы. PIRG утверждает, что люди не могут самостоятельно ремонтировать сельскохозяйственную технику и медицинское оборудование. Фермерам и медикам приходится обслуживать технику у официальных дилеров, а те, в свою очередь, завышают цены и затягивают сроки.

Ещё в 2015 году онлайн-издание NPR опубликовало историю об американском фермере Дэйве Алфорде, владельце ранчо общей площадью около 400 гектар. Для обработки земли Алфорд купил «умный» трактор John Deere 8520T с бортовым компьютером.

Дэйв Алфорд с трактором John Deree 8520T NPR

Система позволяла фермеру узнать о проблемах с техникой, но не починить её: ПО трактора не давало пользователю доступ к диагностическим инструментам. Цифровые ограничения производителя защищал федеральный закон об авторском праве.

При каждой поломке John Deere 8520T Алфорду приходилось либо ждать специалиста компании, либо везти трактор в сервисный центр за 65 км от его ранчо.

На защиту прав Алфорда и других фермеров встал основатель сообщества по ремонту техники iFixit Кайл Вине. Его проект публиковал бесплатные онлайн-руководства по самостоятельному ремонту и продавал запасные детали.

Когда ремонт связан с компьютером трактора, на самом деле требуется армия юристов по авторским правам, десятки представителей правительственных учреждений США, официальное слушание, сотни страниц юридических справок и почти год ожидания. Единственный способ преодолеть ограничения DMCA — попросить Бюро авторского права внести исключение в определённые статьи закона. Кайл Вине основатель сообщества iFixit, 2016 год

Также, по данным PIRG, осенью 2020 года школы в стране столкнулись с нехваткой примерно 5 млн ноутбуков. Из-за сбоев в цепочке поставок производители не смогли вовремя доставить компьютеры. PIRG считает, что если бы действовало право на ремонт, школы могли бы починить старые ноутбуки, а не выбрасывать их.

В мае 2021-го владелец частной ремонтной мастерской в штате Нью-Йорк Джастин Миллман рассказал Bloomberg, что Microsoft и Google не продают компоненты своих устройств не сертифицированным организациям. По его подсчётам, из-за закрытости компаний как минимум 25 школ не могли починить WiFi-модули в ноутбуках на базе Chrome OS.

Такая же проблема встречается и с машинами. В июле 2021 года владелец Tesla Model 3 в США попал в аварию, в результате которой он повредил аккумулятор электромобиля. Произошла утечка охлаждающей жидкости из подключённого к батарейному блоку ниппеля.

В сервисном центре Tesla ему предложили заменить весь блок за $16 тысяч. Владелец обратился в частную мастерскую, в которой ему неофициально устранили утечку всего за $700.

Ремонт автомобиля Tesla YouTube

Также ВОЗ и ООН подсчитали, что в 2019 году количество электронных отходов в мире достигло рекордного уровня в 56,3 млн тонн. Специалисты и активисты думают, что загрязнение природы связано в том числе с отсутствием права на неофициальный ремонт техники.

Почему корпорации против права на ремонт

У техники Apple тоже есть гарантированный срок службы. Компания обещает, что её «железо» не будет выходить из строя как минимум, пока не выйдут две новые модели. После этого она не даёт гарантий.

Ремонтировать смартфоны и ноутбуки Apple разрешает только у официальных дилеров. Компания утверждает, что так следит, чтобы цена на ремонт была «честной». Также она перерабатывает старую технику и использует материалы для производства новой.

Производители техники, такие как Microsoft, Google, Amazon, Apple и другие, пользуются услугами лоббистов, чтобы не дать законопроектам о праве на ремонт воплотиться в жизнь. Компании ведут юридическую войну против десятков штатов Америки, которые предлагают ослабить ограничения на обслуживание техники для потребителей. Bloomberg

Крупные производители вроде Tesla игнорируют требования активистов: не делятся руководствами по восстановлению электромобилей c пользователями и не продают запасные детали. Компания Илона Маска выступает против права на ремонт и объясняет это угрозами кибербезопасности.

Корпорации считают, что изменения в законах позволят пиратам пользоваться их интеллектуальной собственностью. А также заявляют, что неофициальные ремонтные мастерские могут повредить батареи устройств и создать угрозу самовозгорания.

Что предпринимают государства

К 2021 году законопроекты о легализации права на ремонт в разных формах обсуждались в США, Европе и России.

США

Одно из основных направлений введения права на ремонт — автомобильная промышленность.

В 2013 году штат Массачусетс принял закон, который потребовал, чтобы производители передавали руководства по диагностике и ремонту автомобилей пользователям и ремонтным мастерским, если машина выпущена после 2014 года. Большинство автопроизводителей в США согласились применять это правило на всей территории страны, несмотря на отсутствие закона в остальных 49 штатах.

После введения этого закона производитель сельхозтехника John Deere пообещал предоставить фермерам необходимые для самостоятельного ремонта документы и оборудование к 2021 году. И не выполнил обещание — из-за чего штаты Арканзас, Канзас, Небраска, Вермонт, Южная Каролина и Миссури начали работать над новыми принудительными мерами в законодательстве.



В 2020 году штат Массачусетс принял дополнительные законы, которые потребовали от автоконцернов открыто опубликовать информацию об устройстве автомобилей к 2022 году.



В июне 2021 года американское объединение автопроизводителей «Альянс за автомобильные инновации» выступило против расширения доступа к данным о ремонте механических и электронных устройств в автомобилях из-за угроз кибербезопасности.



В июле 2021 года президент США Джо Байден поручил Федеральной торговой комиссии США разработать новые правила для легализации ремонта техники дома и в независимых мастерских.

Крупные ИТ-компании, такие как Apple, Microsoft и Amazon выступили против: они заявили, что право на ремонт может стать угрозой безопасности для их пользователей и нарушить права на интеллектуальную собственность. Но в мае 2021 года Федеральная торговая комиссия США признала эти утверждения несостоятельными.

По словам экономического советника Белого дома Брайана Диза, новые правила, разрешающие ремонт, усилят конкуренцию на рынке, снизят цены и повысят зарплаты рабочих.

Экономический советник Белого дома Брайан Диаз Politico

В июле 2021 года 25 штатов Америки рассматривали законы о введении права на ремонт для сельскохозяйственного и медицинского оборудования, автомобилей и электроники.

Европейский Союз

В июле 2017 года Европейский парламент одобрил рекомендации о том, что государствам-членам ЕС необходимо принять законы о праве на ремонт. И спустя два года, в октябре 2019-го, Евросоюз потребовал от производителей электроники после 2021 года поставлять детали для своих устройств ремонтным мастерским в течение 10 лет.

В ноябре 2020 года Европарламент призвал Еврокомиссию дать потребителям «право на ремонт» и сделать его более привлекательным и выгодным. Депутаты предложили производителям давать гарантию на заменённые детали и предоставлять информацию об устройстве техники и её обслуживании.

В резолюции предлагают расширить поддержку рынка бывших в употреблении товаров и принять меры против запланированного устаревания. Депутаты также предложили создать общий стандарт зарядных устройств для сокращения электронных отходов и потребовали ввести маркировку техники в соответствии с её долговечностью.

Россия

В июне 2021 года глава Минприроды заявил, что министерство хочет перечислить товары, для которых установит обязательный срок выпуска запасных частей.

По словам министра, это позволит людям выбирать качественные продукты и ремонтировать их. Закон должен продлить срок использования техники и сократить объёмы электронного мусора.