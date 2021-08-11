Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из-за пиратских копий книг Статьи редакции
Издатели хотят обязать мессенджер системно удалять пиратский контент.
- Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в Telegram-каналах.
- Истец также требует «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде.
- Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей.
- Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий.
- С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.
- В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».
55 миллиардов рублей убытков. Какая у нас всё-таки читающая страна. А вы говорите!,
Осталось найти эти 55 миллиардов чисто на книги. С зарплатами в 20 тысяч рублей.
Очень интересно получается, по их подсчётам, примерно 188 тыс. электронных книг в день скачивается в телеграмм каналах. Что люди с ними делают, так на всякий случай качают или у нас в стране сильно развито скорочтение? В общем интересно то, что они там напридумывали. И главное ведь они это как-то в суде смогли обосновать. Если цифры примерно совпадают, то остаётся только удивляться нашей читающей нации.
они это как-то в суде смогли обосновать
это как раз ни у кого уже не вызывает удивления.
Против Телеграм в суде еще не те аргументы срабатывали
Эти дурачки думают, что если книгу скачали 100 раз в телеге, то и купили бы 100 раз 😆
Если воры у тебя из дома украли книгу это не означает что они будут ее читать,может они так для прикола, распотрошат и на свалку выкинут
А книги то у тебя уже нет.
Если эти воры у меня из дома украли книгу, но она у меня дома всё равно осталась (во дела!), то могут с этой ворованной книгой делать что угодно, хоть косяки из неё курить.
Если вернут книги по 70-80 рублей, я подумаю над тем, чтобы поддержать их порыв. А с ценами по 400-800 рублей пусть пройдут в эротическое путешествие.
Почему сразу не по 8 рублей? С чего книга должна быть дешевле десятка яиц?
С чего книга должна быть дешевле десятка яиц?
если я купил испорченные яйца, то возвращаю их в магазин, а он мне деньги.
У вас книги дома протухли? Надо их чаще открывать, видимо 😉
С того, что яйца обещают вкусные. Если я покупаю, а они оказываются тухлые - я их возвращаю.
Книги обещают полезные\интересные, в большинстве случаев они дерьмо. Толстой то, без малого 200 лет назад, беря книги на перевод, ругался, что большинство книг - чушь собачья. Одна книга из тысячи более-менее что-то из себя представляет. А в нашем 21веке так вообще, 1 книга на миллиард может и даст что-то. Только за тот разрекламированный миллиард ничего не вернут, даже если маркетологи наебали во всем. Ведь это "трут афтара". Даже если этот труд хуже, чем сочинение школьника в 4 классе.
Кто Вас поддержал лайком надеюсь расскажут, как выживать авторам и издательствам с такими ценами 80р.
Если обесценить интеллектуальный труд до таких цен, то останутся лишь любители и некоторые энтузиасты, которым нужно что-то кушать
Вы говорите с позиции автора который штампует книги партиями. Но штамповать книги это уже не интеллектуальный труд, и много таких "профессиональных писателей" в современном мире быть не должно - это скорее пережиток прошлого. Потому обесценить книги - не самая плохая идея, тем более что в 9 случаях из 10-ти прочитать пару статей гораздо профитнее чем читать книгу. Пусть пишут энтузиасты по одной книге за всю жизнь - их качество от этого только вырастет.
вот рынок и решает. Книги по 500-1000 р не покупаются особо.
Сами ответили на свой вопрос.
А вот электронные книги рублей по 100 вполне себе покупают
"забиты" - это как раз и означает, что их не берут. Л - логика))
Тем временем, они занимают места на полках, увеличивают свой же срок окупаемости, не дают возврат вложенных инвестиций, и т.д. Я понятно объяснил?
как выживать авторам
пусть идут работают
Так это вы идите работайте. Может, тогда сможете покупать книги дороже 80 рублей.
Если обесценить интеллектуальный труд до таких цен, то останутся лишь любители и некоторые энтузиасты, которым нужно что-то кушать
Почему, всегда есть те, кто пишет бесплатно для людей. Самиздата на форумах куча. И самое интересное то, что он зачастую лучше, интереснее и намного полезнее (в случае обучающей лит-ры), чем те высеры в магазинах, авторы которых генерировали это просто ради денег.
Не понимаю посыла
Есть бесплатно статьи, публикации, пожалуйста. Читайте бесплатно, никто же не спорит
Но если автор хочет опубликовать ее в печатном варианте, то почему он этого не должен делать? 400, 600, 1000 рублей, без разницы. Если есть спрос, если издательство на это пошло, значит есть какой-то профит. Не покупайте не интересных вам авторов. Кто-то хочет покупать книжки от блогеров за 600 рублей, да пожалуйста.
А тут приходят какие-то цензуры "такое не должно продаваться, это шлак, бесплатно есть лучше"
Ну и что? Теперь не продавать свои произведения, какими бы они не были.
Хотите покупать в электронном виде, да покупайте и кайфуте.
Люди готовы отдавать деньги за бумажный вариант книги. Авторы готовы его продавать.
Прям «Горе от ума» в комментариях. Забрать все книги бы да сжечь (с)
Комми может быть, другого объяснения нет, ну или просто дураки, в цену книги заложен труд автора, редактора, корректора, если иностранная, то ещё и переводчиков, верстальщика макета, потом типографию оплатить и логистику в магазины, и конечная цена в 800 рублей вполне объяснима. Да и это не неподъемные деньги вовсе.
Затраты на разработку и печать, маркетинг, гонорар автору (если современник) или лицензия (если переводная). Каким образом это должно уложиться в 80 рублей? Возможно, просто стоит чуть больше зарабатывать?
"и написать сам могу", да? )))
В принципе да. И еду воровать из магазина.
Печать?)
Мы говорим про электронные копии. Может, придуриваться хватит, "не видя разницы"?)
И как "больше зарабатывать" медсестре, училке или библиотекарю?
Просто у книгоиздателей философия челноков из 90-х - продать с наибольшей накруткой, выезжать на "илитном" "премиум"-ценнике, благо безмозглых буратин, не понимающих разницы цены и ценности, в россиюшке пруд пруди, хотя бы в комментах.
О том, чтобы изменить потребительские привычки населения, в корне поменяв цены на электронки, не приравнивая их цены к физическим копиям, а снизив до предела "проще купить", эти долбоебы не думают. Жаба давит.
Так там читать нечего, что за 500 рублей продают. Просто клепают книги и ссут читателям в уши. Маркса лучше купить за соточку на авито 😂
Кстати, прочитал недавно Харари и сильно удивился хвалебным отзывам, т . к. это смесь обществознания, истории и биологии начальных классов. Зато распиарили это говно и тут и там, подняли баблишка 😂
Говна вроде "мятных сказок" миллиарды тонн.
Книгоиздатели хотят жрать. При этом, они никак не могут смириться с тем, что они уже в безвозвратном прошлом. Мыслят старыми категориями, протаскивают дурацкие аналогии с "колбасой", и пр.
Если бы я мог копировать колбасу в неограниченных количествах, я бы не мог ее продавать по 500. Рынок бы не позволил.
С россиюшкой то понятно. А откуда философия челноков в том же Amazon Books? А то там местами hardcover стоит дешевле kindle варианта. И почему цены до "проще купить" не снижают?
Обычный капитализОм. Снижаем издержки, максимизируем гешефт. Потом друг другу рассказываем, что operation efficiency - часть нашей strategy, и с уходом в digital мы ее драматически повысили )
А если удастся монополизировать рынок или в олигополию - вообще прекрасно. Потом и ценничек можно накрутить.
Думаю, те кто яростно плюсует просто не смотрели цены на книги в магазинах США и Европы. Там значительно хуже изданные (на газетной бумаге) книги стоят от 15-20 долларов и выше.
На это есть универсальный ответ - там другие доходы.
Доходы другие, но цена на книги там не пропорционально выше. Особенно если сравнивать Москву, где средняя зарплата не так уж сильно проигрывает.
Ну это надо уже с цифрами в руках смотреть и сравнивать. Приводите, рассмотрим :)
Я лучше пойду книгу почитаю
А как же доказать анониму в интернете, что он не прав??! Вы же на чтении сосредоточиться не сможете!
400-800 вполне нормальная цена на бумажную книгу. Там много чего заложено в стоимости. Электронные дешевле стоят, хотя я вот технические и программистские покупаю, они и по 1500-2000 могут стоить легко) но это уже узкоспециализированная литература.
Советский кран
Тут по электронные речь, ибо с электронным вариантом у издателя нулевые издержки на копирование книги
Ну с электронным только за печать и логистику не надо платить, те же гонорары автору, редакторы, корректоры, переводчики, верстальщики остаются в цепочке ценообразования. Электронные и стоят обычно 200-400, много даже дешевле 200, есть ещё подписки вроде bookmate, или литрес. Ну в общем не вижу я тут неподъемных цен.
"Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей"
Кажется, кто-то слегка преувеличивает.
О каких убытках может идти речь? Кому ныне нужны бумажные книги?
Ненавижу электронные. Я старовер
Сколькими пальцами крестишься? :)))
Poketbook 740 цветной прям хорош. Неожиданно приятно пользоваться.
Надо так же на Почту России подавать за пересылку копий известных товаров 😬🙃
И на электросети, за то что все преступники электричеством пользуются, ага.
У сотовых операторов есть СОРМ, на ПР есть таможня и выборочные проверки.
А будешь умничать – РКН забанит телегу вместе с подсеткой твоего сайта. И всё.
"Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей." - я дам 555 млрд, кто выше?
Есть несколько исследований, что абсолютная часть пиратов в жизни бы не купила тот контент, который спиратили.
Подтверждаю. Из того что пирачу натурально покупаю процентов 10-20. Ибо остальное это настолько помойный шлак что его и дочитывать (или доигрывать) желания никакого. По хорошему оно должно лежать на какой нить помойке юных "гениев", а не продаваться за деньги.
Рост цен идёт из-за роста сырья в полиграфическом производстве. Расходка - импорт. Бумага - офсетная, газетная наша, но цены выросли как на импортную. Меловка - в большинстве случаев импорт. И плюс жадность издательств, но почему на электронные книги цены высокие, это очень не понятно.
Срочный Гоша
одно дело психологически, но книга не может стоить дороже 70рублей в сети и 200 в бумаге, это дичь
Очень даже может, если это не низкопробное чтиво. Другое дело что с такими ценами их будет покупать только узкий круг ценителей. Насколько это оправдано? Пусть сами разбираются, не вижу особых причин лезть в чужую юнит-экономику.
Срочный Гоша
так чего они лезут, будто бабушки будут в телеге качать книги, там не такая большая аудитория
А вот это уже другой вопрос. Аналогичная ситуация была недавно с трансляциями на твиче. Честно говоря больше похоже на детские обиды, чем на серьёзный бизнес-расчёт. Ну или на представление для инвесторов, перед которыми надо отчитываться за недопереполученную прибыль)
как вы рассчитываете, по личному максимуму или интуитивно?
Была новость не так давно, что цена бумажной книги в России вырастет в ближайшие годы вплоть до 40%.
Ну-ну, будто у них получится. Всем известно, что если очень хочется, то всегда найдётся. Часто появляются группы, где люди с купленными электронными книгами предлагают поделиться аккаунтом/прислать копию в личку. Они что, личку отменят? Это глупо. Не выпендривались бы больше и делали издания более дешевыми, тогда б, может, и покупать стали.
Я по своему опыту говорю: больше пяти шкафов с книгами — на них все деньги уходят, потому что «просто почитать» нельзя. По мнению издателей. Картинки, твердый переплет, ляссе и т.д., хотя это вообще не нужно. И что ещё веселее: вырезают сцены при переводе или плохо вычитывают, тогда только пиратку читать и остается.
В общем б — бесит. Желаю им либо неудачи, либо мозгов. Особенно Эксмо: они книги не вычитывают от слова «совсем»
На портале для бизнесменов и айтишников люди жалуются на стоимость книги в цену 2х стаканов кофе. И хвалятся тем, что качают книги с торрентов.
Сначала сиды в торрентах начали пропадать, теперь каналы в телеграме :(
Скоро заставят уважать чужой труд, и придет понимание, что воровать не хорошо.
Пойду, будучи студентом, грузить ночью вагоны, чтобы получить 4000-5000р и потратить их на парочку книжек. Цифровые копии должны стоить три копейки и быть доступными каждому, а наши издатели делают электронную книгу 60-70%. Поэтому у людей возникает вопрос, какого я должен такие бабки платить за такое. Кто хочет покупать цифровые книги сейчас, тот их уже покупает. А оставшийся сегмент халявщиков-торрентеров можно забрать только с помощью модели Netflix/Spotify. Но на такое издатели никогда не пойдут 🙂
Никто вам ничего не должен. Просто запомните - это сильно поможет по жизни
Почему же не пойдут. Есть подписки на книги, в России достаточно известен тот же MyBook.
Откуда такое количество халявщиков, считающее, что им все должны за бесплатно… может уже был изучен синдром халявщика?🤔
Тем, кто пишет что для книги цена 70-80 рублей норм - нет, не норм. Сейчас одна поездка в метро стоит 60 руб. Цены уже не те :( Я когда то давно написал книгу, тогда минимальный тираж у издателей был 5000 экземпляров. Сейчас насколько знаю 2000. Если вы не именитый автор, продающийся миллионами копий, то вас обязательно издадут минимальным тиражем. Можете посчитать, какой будет доход (не прибыль) с такого издания. И после вычета всех издержек, большую часть прибыли (почти всю) заберет издатель. Автор получает примерно ничего. Писать книги - это больше хобби, кто может себе позволить совмещать с основной работой. Это все, естественно, про бумажные книги. Хотя с цифровыми копиями не то чтобы кардинально другая ситуация.
С художкой проще, ее читают сильно больше и есть эконом-издания за 150-200 руб, что вообще не деньги.
С книгами и подобной творческой продукцией есть проблема - если они некачественные в содержательном смысле, то нет механизма возврата денег. За игры можно вернуть деньги в течении какого-то времени, и это прогресс, а за книги, фильмы - нет. Это особенно актуально в сегодняшнем разнообразии творчества, когда пишут, снимают и поют не ради творчества, а ради заработка. Раз так, то и денежный подход должен быть соответствующим: написал, снял говно - верни деньги.
относительно творческой продукции качество - понятие субъективное.
я, например, художку современных отечественных авторов не употребляю, а перевод зарубежных оставляет желать лучшего. а кому-то норм, они глотают по книжке в неделю.
Но денежки-то за нее берут вполне объективные? Поэтому нужно решение для баланса - либо читатель писателю платит также субъективно, либо все стоят на объективной почве. Как это сделать? Вот пусть писатели и думают, они же пишут и хотят, чтоб их читали.
кому нужно? есть платежеспособный потребитель для вашей фичи? ))
я ж говорю, объективной почвы на этом рынке не существует.
по поводу "читатель писателю платит также субъективно". ну допустим: прочитали вы книжку (посмотрели кино), бодренько так, только финал не понравился - не совпал с вашими ожиданиями. что же, не платить автору-сочинителю?
по моему телега с пиратством в последнее время борется активно, что для пользователей не гуд. и на самом деле свежие книжки в .epub достаточно долго нужно искать по всем закоулкам интернета.
Это не пользователь это пират и халявщик. Ты ещё напиши, что это проклятые супермаркеты каждый год усложняют кражу из магазина и тем самым усложняют быт покупателей.
Это не пользователь это пират и халявщик.
нет, он готов заплатить 100 рублей, а издатель хочет вертолёт, поэтому ему 100 рублей мало, поэтому издатель получает ноль. это справедливо.
Я хочу заплатить за колбасу 50р, но жадный продавец хочет 500р.
За свежачок и не грех заплатить, авторам тоже кушать хочется.
Блок чейн и nft придумали же, внедряйте в Электронные книги технологии
а смысл?
если это можно прочесть, то можно и переформатировать в любой необходимый формат.
Ну значит так, при покупке книги подписываешь акт неразглашения и тебе выдают бланк на уничтожение. Читаешь прямо в зале при продавце и после сжигаешь книгу. Никакого пиратства =)
и еще обязательство подписать, - "забыть прочитанное сразу же после выхода из зала".
Дальше что ?
Пусть разоряться любые компании а Telegram никто не будет банить .
Telegram служить на благо общества!!!
Разве у них есть право. Или они уже заплатили изобретателю колеса и алфавита за использование. Разве нарушивший право не теряет право на правовую защиту. Или право здесь не причем.
У МТС и Теле2 посуточные онлайн-библиотеки, но они их ни хрена не продвигают, видимо сторонние проекты на аренде.
А на Мэйл ру (и на облака, куда кладут файлы)? А на интернет провайдеров? А на производителей проводов, по которым бегут данные, почему не подали в суд?