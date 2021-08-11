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Право
Маша Цепелева

Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из-за пиратских копий книг Статьи редакции

Издатели хотят обязать мессенджер системно удалять пиратский контент.

  • Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в Telegram-каналах.
  • Истец также требует «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде.
  • Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей.
  • Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий.
  • С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.
  • В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

#новость #telegram

4084 просмотров
152 152 комментария
2
10
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152 комментария
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Philip Poteryahin

62

55 миллиардов рублей убытков. Какая у нас всё-таки читающая страна. А вы говорите!,

Ответить

Sergei Timofeyev

Philip
8

Осталось найти эти 55 миллиардов чисто на книги. С зарплатами в 20 тысяч рублей.

Ответить

Антон

Sergei
1

Очень интересно получается, по их подсчётам, примерно 188 тыс. электронных книг в день скачивается в телеграмм каналах. Что люди с ними делают, так на всякий случай качают или у нас в стране сильно развито скорочтение? В общем интересно то, что они там напридумывали. И главное ведь они это как-то в суде смогли обосновать. Если цифры примерно совпадают, то остаётся только удивляться нашей читающей нации.

Ответить

Steve Evets

Антон
0

 они это как-то в суде смогли обосновать

это как раз ни у кого уже не вызывает удивления.
Против Телеграм в суде еще не те аргументы срабатывали 

Ответить

Мурадым Т

Philip
2

Это можно даже в достижении записать 😉

Ответить

Sergii Veremeyenko

54

Эти дурачки думают, что если книгу скачали 100 раз в телеге, то и купили бы 100 раз 😆

Ответить

роман долгополов

Sergii
–23

Если воры у тебя из дома украли книгу это не означает что они будут ее читать,может они так для прикола,  распотрошат  и на свалку выкинут
А книги то у тебя уже нет.

Ответить

Sergii Veremeyenko

роман
41

А как это относится к цифровой копии?

Ответить

Амбиент Музыкантов

роман
18

Если эти воры у меня из дома украли книгу, но она у меня дома всё равно осталась (во дела!), то могут с этой ворованной книгой делать что угодно, хоть косяки из неё курить.

Ответить

Denis G

Амбиент
3

Аналогии от бога.

Ответить

Владислав

36

Если вернут книги по 70-80 рублей, я подумаю над тем, чтобы поддержать их порыв. А с ценами по 400-800 рублей пусть пройдут в эротическое путешествие.

Ответить

Ilya Slutskin

Владислав
8

Почему сразу не по 8 рублей? С чего книга должна быть дешевле десятка яиц?

Ответить

Миша Магадан

Ilya
0

С чего книга должна быть дешевле десятка яиц?

если я купил испорченные яйца, то возвращаю их в магазин, а он мне деньги. 

Ответить

Ilya Slutskin

Миша
5

У вас книги дома протухли? Надо их чаще открывать, видимо 😉

Ответить

Советский кран

Ilya
3

А за плохую книгу денег не возвращают

Ответить

Айдын Джаббаров

Ilya
0
Ответить

Андрей Николаев

Ilya
1

С того, что яйца обещают вкусные. Если я покупаю, а они оказываются тухлые - я их возвращаю.

Книги обещают полезные\интересные, в большинстве случаев они дерьмо. Толстой то, без малого 200 лет назад, беря книги на перевод, ругался, что большинство книг - чушь собачья. Одна книга из тысячи более-менее что-то из себя представляет. А в нашем 21веке так вообще, 1 книга на миллиард может и даст что-то. Только за тот разрекламированный миллиард ничего не вернут, даже если маркетологи наебали во всем. Ведь это "трут афтара". Даже если этот труд хуже, чем сочинение школьника в 4 классе.

Ответить

Steve Evets

Ilya
0

Потому что...
потому что потому (с)

Ответить

Дмитрий Неизвестный

Владислав
6

Кто Вас поддержал лайком надеюсь расскажут, как выживать авторам и издательствам с такими ценами 80р.

Если обесценить интеллектуальный труд до таких цен, то останутся лишь любители и некоторые энтузиасты, которым нужно что-то кушать

Ответить

Николай Глущенко

Дмитрий
3

Вы говорите с позиции автора который штампует книги партиями. Но штамповать книги это уже не интеллектуальный труд, и много таких "профессиональных писателей" в современном мире быть не должно - это скорее пережиток прошлого. Потому обесценить книги - не самая плохая идея, тем более что в 9 случаях из 10-ти прочитать пару статей гораздо профитнее чем читать книгу. Пусть пишут энтузиасты по одной книге за всю жизнь - их качество от этого только вырастет.

Ответить

Дмитрий

Николай
1

Регулировать "что можно, а что нет" - это вопрос не ценообразования, а цензуры, с чем я категорически с вами не согласен.

Если на книгу нет спроса, то рынок сам порешает

Ответить

Steve Evets

Дмитрий
5

вот рынок и решает. Книги по 500-1000 р не покупаются особо.
Сами ответили на свой вопрос.

А вот электронные книги рублей по 100 вполне себе покупают

Ответить

Дмитрий

Steve
1

Настолько не решает, что книжные забиты всем и обо всем? От артхауса до технической документации

Ответить

Steve Evets

Дмитрий
0

"забиты" - это как раз и означает, что их не берут. Л - логика))
Тем временем, они занимают места на полках, увеличивают свой же срок окупаемости, не дают возврат вложенных инвестиций, и т.д.  Я понятно объяснил?

Ответить

KINCH

Дмитрий
2

При чем тут интеллектуальный труд и стоимость книг? Где вы видите взаимосвязь между интеллектуальным трудом и стоимостью книг?

Ответить

Дмитрий

KINCH
5

Окееей, а то, что в цену книги входит гонорар автора Вас не тревожит? Работа редактора, корректора, уровень самого автора

Ответить

KINCH

Дмитрий
1

 Окееей

Ну, вот, уже окей, значит не все потеряно

 то, что в цену книги входит гонорар автора Вас не тревожит?

Тревожит, только вот меня автор и тревожит, а не издательство, магазины или маркетплейс, которые с автора дерут по максимуму. 

Ответить

Дмитрий

KINCH
1

По вашей логике, автору так просто все самому сделать без издателя, но почему-то никто не делает. Ведь эти падкий издатели издеваются над авторами

Ответить

KINCH

Дмитрий
3

Конечно. Сейчас это именно так. Авторы стали задумываться, создавать свои соцсети, каналы на ютуб и продавать книги там или, как минимум, продвигать и ведь даже в этом случает издатель увеличивает рекламный охват и свою выгоду, но не автора. 

Ответить

Миша Магадан

Дмитрий
–1

как выживать авторам

пусть идут работают

Ответить

Stanislav Falco

Миша
4

Так это вы идите работайте. Может, тогда сможете покупать книги дороже 80 рублей. 

Ответить

Arkadiy K

Дмитрий
0

Интеллектуальный труд автора в цене книги составляет 0 целых хрен десятых %.

Ответить

Arkadiy K

Arkadiy
3

Тем кто минусит - как вам гонорар в 10 копеек за экземпляр? Притом что вычитку/коррекцию организовывает и оплачивает сам автор?

Ответить

Андрей Николаев

Дмитрий
0

Если обесценить интеллектуальный труд до таких цен, то останутся лишь любители и некоторые энтузиасты, которым нужно что-то кушать

Почему, всегда есть те, кто пишет бесплатно для людей. Самиздата на форумах куча. И самое интересное то, что он зачастую лучше, интереснее и намного полезнее (в случае обучающей лит-ры), чем те высеры в магазинах, авторы которых генерировали это просто ради денег.

Ответить

Дмитрий

Андрей
0

Не понимаю посыла

Есть бесплатно статьи, публикации, пожалуйста. Читайте бесплатно, никто же не спорит

Но если автор хочет опубликовать ее в печатном варианте, то почему он этого не должен делать? 400, 600, 1000 рублей, без разницы. Если есть спрос, если издательство на это пошло, значит есть какой-то профит. Не покупайте не интересных вам авторов. Кто-то хочет покупать книжки от блогеров за 600 рублей, да пожалуйста.

А тут приходят какие-то цензуры "такое не должно продаваться, это шлак, бесплатно есть лучше"
Ну и что? Теперь не продавать свои произведения, какими бы они не были.

Хотите покупать в электронном виде, да покупайте и кайфуте.
Люди готовы отдавать деньги за бумажный вариант книги. Авторы готовы его продавать.

Ответить

Ilya Slutskin

Владислав
5

Прям «Горе от ума» в комментариях. Забрать все книги бы да сжечь (с)

Ответить

Daniil Gladchenko

Ilya
0

Комми может быть, другого объяснения нет, ну или просто дураки, в цену книги заложен труд автора, редактора, корректора, если иностранная, то ещё и переводчиков, верстальщика макета, потом типографию оплатить и логистику в магазины, и конечная цена в 800 рублей вполне объяснима. Да и это не неподъемные деньги вовсе.

Ответить

KINCH

Владислав
2

Ага, с каких-то херов книги стали стоить, как алмазы.

Ответить

Ilya Slutskin

KINCH
4

Затраты на разработку и печать, маркетинг, гонорар автору (если современник) или лицензия (если переводная). Каким образом это должно уложиться в 80 рублей? Возможно, просто стоит чуть больше зарабатывать? 

Ответить

KINCH

Ilya
0

Таким образом, что мне дома книгу дешевле распечатать, чум купить в магазине. Это явно говорит о завышенной стоимости. Тем более бумага в книгах более дешевая.

П. с. А % авторам от продажи книг очень маленький. 

Ответить

common sense

KINCH
4

"и написать сам могу", да? )))

Ответить

KINCH

common
1

 "и написать сам могу", да? )))

При чем тут написать. О, еще один клинический и бомбящий

Ответить

Александр

Ilya
2

Но зачем больше зарабатывать если проще перейти на торрены?

Ответить

Ilya Slutskin

Алексан…
–3

В принципе да. И еду воровать из магазина. 

Ответить

Александр

Ilya
1

И еду воровать из магазина - мне кажется есть большая вероятность поимки и в целом социально неодобряемое действие в отличии от торрентов

Ответить

Ilya Slutskin

Алексан…
4

Ваш подход мне понятен 😀

Ответить

Андрей Крамарь

Ilya
–1

Печать?)

Мы говорим про электронные копии. Может, придуриваться хватит, "не видя разницы"?)

И как "больше зарабатывать" медсестре, училке или библиотекарю?

Ответить

KINCH

Андрей
1

Да там абсолютное непонимание стоимости печати и отчислений авторам. Если автор у себя в соцсетях книгу продавать будет в 3 раза дешевле, чем в магазине, то даже при этом условии он заработает больше 😂

Ответить

Андрей Крамарь

KINCH
0

Просто у книгоиздателей философия челноков из 90-х - продать с наибольшей накруткой, выезжать на "илитном" "премиум"-ценнике, благо безмозглых буратин, не понимающих разницы цены и ценности, в россиюшке пруд пруди, хотя бы в комментах.
О том, чтобы изменить потребительские привычки населения, в корне поменяв цены на электронки, не приравнивая их цены к физическим копиям, а снизив до предела "проще купить", эти долбоебы не думают. Жаба давит.

Ответить

KINCH

Андрей
0

Так там читать нечего, что за 500 рублей продают. Просто клепают книги и ссут читателям в уши. Маркса лучше купить за соточку на авито 😂

Кстати, прочитал недавно Харари и сильно удивился хвалебным отзывам, т . к. это смесь обществознания, истории и биологии начальных классов. Зато распиарили это говно и тут и там, подняли баблишка 😂

Ответить

Андрей

KINCH
3

Говна вроде "мятных сказок" миллиарды тонн.
Книгоиздатели хотят жрать. При этом, они никак не могут смириться с тем, что они уже в безвозвратном прошлом. Мыслят старыми категориями, протаскивают дурацкие аналогии с "колбасой", и пр.
Если бы я мог копировать колбасу в неограниченных количествах, я бы не мог ее продавать по 500. Рынок бы не позволил.

Ответить

Denis Sh

Андрей
1

С россиюшкой то понятно. А откуда философия челноков в том же Amazon Books? А то там местами hardcover стоит дешевле kindle варианта.  И почему цены до "проще купить" не снижают? 
Обычный капитализОм. Снижаем издержки, максимизируем гешефт. Потом друг другу рассказываем, что operation efficiency - часть нашей strategy, и с уходом в digital мы ее драматически повысили )
А если удастся монополизировать рынок или в олигополию - вообще прекрасно. Потом и ценничек можно накрутить.

Ответить

Андрей

Denis
0

А кто сказал, что долбоебы только в россиюшке? Нет, конечно. Но в россиюшке их заповедник.

Ответить

Denis Sh

Андрей
0

А сам то ты откуда? )

Ответить

Ilya Slutskin

Владислав
2

Думаю, те кто яростно плюсует просто не смотрели цены на книги в магазинах США и Европы. Там значительно хуже изданные (на газетной бумаге) книги стоят от 15-20 долларов и выше. 

Ответить

Миша Магадан

Ilya
2

На это есть универсальный ответ - там другие доходы.

Ответить

Ilya Slutskin

Миша
3

Доходы другие, но цена на книги там не пропорционально выше. Особенно если сравнивать Москву, где средняя зарплата не так уж сильно проигрывает. 

Ответить

Миша Магадан

Ilya
2

Ну это надо уже с цифрами в руках смотреть и сравнивать. Приводите, рассмотрим :)

Ответить

Ilya Slutskin

Миша
2

Я лучше пойду книгу почитаю

Ответить

Stanislav Falco

Ilya
2

А как же доказать анониму в интернете, что он не прав??! Вы же на чтении сосредоточиться не сможете!

Ответить

Ilya

Stanisl…
0

Вообще да, вы правы. Вернусь завтра с полной фин. моделью 😀

Ответить

Александр

Миша
0

Ну и климат не тот.

Ответить

Daniil Gladchenko

Владислав
1

400-800 вполне нормальная цена на бумажную книгу. Там много чего заложено в стоимости. Электронные дешевле стоят, хотя я вот технические и программистские покупаю, они и по 1500-2000 могут стоить легко) но это уже узкоспециализированная литература.

Ответить

Советский кран

Daniil
0

Тут по электронные речь, ибо с электронным вариантом у издателя нулевые издержки на копирование книги

Ответить

Daniil

Советск…
0

Ну с электронным только за печать и логистику не надо платить, те же гонорары автору, редакторы, корректоры, переводчики, верстальщики остаются в цепочке ценообразования. Электронные и стоят обычно 200-400, много даже дешевле 200, есть ещё подписки вроде bookmate, или литрес. Ну в общем не вижу я тут неподъемных цен.

Ответить

fdooch

Владислав
1

цифровая так и стоит
но людям ведь взападло "покупать воздух"

Ответить

Авторский татарин

23

Дуров, верни книги!

Ответить

Alexey Chudenkov

Авторский
14

И стену

Ответить

Амбиент Музыкантов

17

"Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей"

Кажется, кто-то слегка преувеличивает.

Ответить

Антон

Амбиент
0

Это получается, что за все указанное время в диаграмме в среднем каждый час в стране покупалось печатных книг на 1 млн рублей, исходя из средней стоимости за книгу 800 руб. не слабо так получается.

Ответить

Redmi Note3Pro

–2

О каких убытках может идти речь? Кому ныне нужны бумажные книги? 

Ответить

Mariya Belokopytova

Redmi
23

Ненавижу электронные. Я старовер

Ответить

Sergei Timofeyev

Mariya
4

Сколькими пальцами крестишься? :)))

Ответить

Ivan

Sergei
0

Одним. Не при женщине будет сказано. Он очень староверный старовер.

Ответить

Stanislav Falco

Ivan
0

Женщиной не при женщине? Очень интересно!

Ответить

Denis Sh

Redmi
5

Мне. Я правда последние лет 15 художественную литературу не читаю.  Для  профессиональной электронные читалки - отстой, я их натурально десятки разных моделей перепробовал уже. 

Ответить

Наил

Denis
1

Мне техничку удобно на планшете(айпаде) читать. 

Ответить

Denis Sh

Наил
2

И так читал одно время, но тут есть две проблемы - криво сверстанные электронные издания попадаются, и вторая - когда каждый день и весь день красноглазишь в монитор, глазья потом болят много читать со светящегося экрана планшета :(

Ответить

Philip Poteryahin

Denis
0

Poketbook 740 цветной прям хорош. Неожиданно приятно пользоваться.

Ответить

KINCH

Redmi
2

Есть в этом что-то. Хотя сам могу и те и те читать.

Ответить

Alexey Chudenkov

Redmi
0

В метро мне приятнее читать бумажную версию.

Ответить

Мурадым Т

9

Надо так же на Почту России подавать за пересылку копий известных товаров 😬🙃

Ответить

Мурадым Т

Мурадым
10

И на сотовые операторы за поддержку связи при совершении преступлений....

Ответить

Евгений Архипов

Мурадым
1

И на электросети, за то что все преступники электричеством пользуются, ага.

У сотовых операторов есть СОРМ, на ПР есть таможня и выборочные проверки. 

А будешь умничать – РКН забанит телегу вместе с подсеткой твоего сайта. И всё.

Ответить

Артем Вайт

8

"Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей." - я дам 555 млрд, кто выше?
Есть несколько исследований, что абсолютная часть пиратов в жизни бы не купила тот контент, который спиратили.

Ответить

Fartesq Winch

Артем
3

Подтверждаю. Из того что пирачу натурально покупаю процентов 10-20. Ибо остальное это настолько помойный шлак что его и дочитывать (или доигрывать) желания никакого. По хорошему оно должно лежать на какой нить помойке юных "гениев", а не продаваться за деньги. 

Ответить

Срочный Гоша

4

А снизить цены на книги они не хотят? Заходил в книжный недавно, не был там год и офигел, отчего рост то, буквы стали дорожать или краска?

Ответить

Канищев Максим

Срочный
11

Рост цен идёт из-за роста сырья в полиграфическом производстве. Расходка - импорт. Бумага - офсетная, газетная наша, но цены выросли как на импортную. Меловка - в большинстве случаев импорт. И плюс жадность издательств, но почему на электронные книги цены высокие, это очень не понятно.

Ответить

Yakovlev

Канищев
2

значит считают, что это психологически допустимые цены, и из за снижения цен сильно больше они не заработают.

Ответить

Срочный Гоша

Yakovlev
–4

одно дело психологически, но книга не может стоить дороже 70рублей в сети и 200 в бумаге, это дичь

Ответить

Николай Глущенко

Срочный
3

Очень даже может, если это не низкопробное чтиво. Другое дело что с такими ценами их будет покупать только узкий круг ценителей. Насколько это оправдано? Пусть сами разбираются, не вижу особых причин лезть в чужую юнит-экономику.

Ответить

Срочный Гоша

Николай
0

так чего они лезут, будто бабушки будут в телеге качать книги, там не такая большая аудитория

Ответить

Николай Глущенко

Срочный
2

А вот это уже другой вопрос. Аналогичная ситуация была недавно с трансляциями на твиче. Честно говоря больше похоже на детские обиды, чем на серьёзный бизнес-расчёт. Ну или на представление для инвесторов, перед которыми надо отчитываться за недопереполученную прибыль)

Ответить

Yakovlev

Срочный
0

имхо, сейчас самый удобный способ скачать - именно там

Ответить

common sense

Срочный
0

как вы рассчитываете, по личному максимуму или интуитивно?

Ответить

Срочный Гоша

common
0

по людскому

Ответить

3216q114

Канищев
2

Да все тут понятно, учредители и топ менедмент живет по мировым ценам и выпавшие доходы им нужно компенсировать. Это Ваньке можно рассказывать, что он живет в РФ получает в рублях и тратит в рублях, этим такую лапшу на уши повесишь. И Яковлев  отлично описал текущею цену.

Ответить

Егор Малышев

Срочный
3

Лес закончился резко в стране, Китай подвыкупил

Ответить

Denis Sh

Срочный
0

Не надо в книжный заходить.  Те же самые книги на том же самом озоне иногда раза в два-три дешевле стоят, чем в какой нибудь Читай-город или Республика. 

Ответить

Виктор Якунин

Срочный
0

Была новость не так давно, что цена бумажной книги в России вырастет в ближайшие годы вплоть до 40%.

Ответить

Айка Вэнсер

7

Ну-ну, будто у них получится. Всем известно, что если очень хочется, то всегда найдётся. Часто появляются группы, где люди с купленными электронными книгами предлагают поделиться аккаунтом/прислать копию в личку. Они что, личку отменят? Это глупо. Не выпендривались бы больше и делали издания более дешевыми, тогда б, может, и покупать стали.
Я по своему опыту говорю: больше пяти шкафов с книгами — на них все деньги уходят, потому что «просто почитать» нельзя. По мнению издателей. Картинки, твердый переплет, ляссе и т.д., хотя это вообще не нужно. И что ещё веселее: вырезают сцены при переводе или плохо вычитывают, тогда только пиратку читать и остается.
В общем б — бесит. Желаю им либо неудачи, либо мозгов. Особенно Эксмо: они книги не вычитывают от слова «совсем»

Ответить

Alex Shokhin

6

На портале для бизнесменов и айтишников люди жалуются на стоимость книги в цену 2х стаканов кофе. И хвалятся тем, что качают книги с торрентов.

Ответить

Denis Sh

Alex
–1

Невидимая рука свободного рынка щупает за влажное вымя своих апологетов - атлантов, расправивших плечи. Им не нравится )

Ответить

Alexey Chudenkov

6

Сначала сиды в торрентах начали пропадать, теперь каналы в телеграме :(

Ответить

Станислав Назаров

Alexey
1

Скоро заставят уважать чужой труд, и придет понимание, что воровать не хорошо. 

Ответить

Maksim Khavanski

4

Пойду, будучи студентом, грузить ночью вагоны, чтобы получить 4000-5000р и потратить их на парочку книжек. Цифровые копии должны стоить три копейки и быть доступными каждому, а наши издатели делают электронную книгу 60-70%. Поэтому у людей возникает вопрос, какого я должен такие бабки платить за такое. Кто хочет покупать цифровые книги сейчас, тот их уже покупает. А оставшийся сегмент халявщиков-торрентеров можно забрать только с помощью модели Netflix/Spotify. Но на такое издатели никогда не пойдут 🙂

Ответить

Ilya Slutskin

Maksim
2

Никто вам ничего не должен. Просто запомните - это сильно поможет по жизни

Ответить

Anatol Seibel

Maksim
0

Почему же не пойдут. Есть подписки на книги, в России достаточно известен тот же MyBook.

Ответить

Артём Кучиев

3

Откуда такое количество халявщиков, считающее, что им все должны за бесплатно… может уже был изучен синдром халявщика?🤔

Ответить

Ilya Slutskin

Артём
0

Таких людей ждет достаточно грустная судьба, в своей массе

Ответить

common sense preacher

Артём
–1

каждому по потребностям (с) же ж )))

Ответить

Infinity Trap

5

Флибуста wassup

Ответить

Denis Sh

3

Тем, кто пишет что для книги цена 70-80 рублей норм - нет, не норм. Сейчас одна поездка в метро стоит 60 руб. Цены уже не те :( Я когда то давно написал книгу, тогда минимальный тираж у издателей был 5000 экземпляров. Сейчас насколько знаю 2000. Если вы не именитый автор, продающийся миллионами копий, то вас обязательно издадут минимальным тиражем. Можете посчитать, какой будет доход (не прибыль) с такого издания. И после вычета всех издержек, большую часть прибыли (почти всю) заберет издатель. Автор получает примерно ничего. Писать книги - это больше хобби, кто может себе позволить совмещать с основной работой. Это все, естественно,  про бумажные книги. Хотя с цифровыми копиями не то чтобы кардинально другая ситуация. 
С художкой проще, ее читают сильно больше и есть эконом-издания за 150-200 руб, что вообще не деньги.

Ответить

Александр Смирнов

3

С книгами и подобной творческой продукцией есть проблема - если они некачественные в содержательном смысле, то нет механизма возврата денег. За игры можно вернуть деньги в течении какого-то времени, и это прогресс, а за книги, фильмы - нет. Это особенно актуально в сегодняшнем разнообразии творчества, когда пишут, снимают и поют не ради творчества, а ради заработка. Раз так, то и денежный подход должен быть соответствующим: написал, снял говно - верни деньги.

Ответить

common sense preacher

Александр
1

относительно творческой продукции качество - понятие субъективное.
я, например, художку современных отечественных авторов не употребляю, а перевод зарубежных оставляет желать лучшего. а кому-то норм, они глотают по книжке в неделю.

Ответить

Александр Смирнов

common
0

Но денежки-то за нее берут вполне объективные? Поэтому нужно решение для баланса - либо читатель писателю платит также субъективно, либо все стоят на объективной почве. Как это сделать? Вот пусть писатели и думают, они же пишут и хотят, чтоб их читали.

Ответить

common sense

Алексан…
0

кому нужно? есть платежеспособный потребитель для вашей фичи? ))

я ж говорю, объективной почвы на этом рынке не существует.

по поводу "читатель писателю платит также субъективно". ну допустим: прочитали вы книжку (посмотрели кино), бодренько так, только финал не понравился - не совпал с вашими ожиданиями. что же, не платить автору-сочинителю? 

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Александр

common
0

Многие, в том числе и я, готовы заплатить за качественный контент и не готовы платить за некачественный. Раз механизма для баланса нет, то платить ни за что не будут.

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Andrei Apanasik

3

Дело Литреса живёт.

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Yakovlev

–1

по моему телега с пиратством в последнее время борется активно, что для пользователей не гуд. и на самом деле свежие книжки в .epub достаточно долго нужно искать по всем закоулкам интернета.

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Виктор Якунин

Yakovlev
–3

Это не пользователь это пират и халявщик. Ты ещё напиши, что это проклятые супермаркеты каждый год усложняют кражу из магазина и тем самым усложняют быт покупателей.

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Yakovlev

Виктор
11

почему все защитники цифрового копирайта приводят аналогии с вещественным миром? это как бы не одно и тоже. и что с библиотеками тогда? сжечь этих халявщиков?

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Миша Магадан

Виктор
5

Это не пользователь это пират и халявщик.

нет, он готов заплатить 100 рублей, а издатель хочет вертолёт, поэтому ему 100 рублей мало, поэтому издатель получает ноль. это справедливо.

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Виктор Якунин

Миша
2

Я хочу заплатить за колбасу 50р, но жадный продавец хочет 500р.

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Александр

Виктор
3

Колбасный дух, сущность колбасы вы можете познать совершенно бесплатно - почитать состав, посмотреть, понюхать, даже лизнуть украдкой. Что вам еще надо как читателю?

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Канищев Максим

Yakovlev
2

За свежачок и не грех заплатить, авторам тоже кушать хочется.

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Yakovlev

Канищев
1

в целом согласен. сам читаю мало, родители глотают книги по 2 - 3 за неделю, поэтому подборки серий наше все.

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Rustam Absalyamov

0

Блок чейн и nft придумали же, внедряйте в Электронные книги технологии

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Daniyar Karimov

Rustam
6

а смысл?
если это можно прочесть, то можно и переформатировать в любой необходимый формат.

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Hoken PWNZ

Daniyar
4

Ну значит так, при покупке книги подписываешь акт неразглашения и тебе выдают бланк на уничтожение. Читаешь прямо в зале при продавце и после сжигаешь книгу. Никакого пиратства =)

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Daniyar Karimov

Hoken
1

и еще обязательство подписать, - "забыть прочитанное сразу же после выхода из зала". 

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Канищев Максим

2

Дуров, такой - 

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Sergei Timofeyev

1

Кстати, а почему в статье не указаны боты?

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Трудный корабль

1

Я готов купить нужную мне книгу за 800 рублей, но отдавать 800 рублей за её электронную копию – здесь то за что?
Хорошую книгу и продать можно будет, при случае.
А электронную ещё и в виде скана в пдф могут распространять.

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mnktlux

0

Всего понемногу, можно найти и обходной путь

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Shoxruz Elboev

0

Дальше что ?
Пусть разоряться любые компании а Telegram никто не будет банить .
Telegram служить на благо общества!!!

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Yakovlev

Shoxruz
1

банить теперь врядли, история пройденная. да и не интересно им это. а вот крови попить и гайки с книжным пиратством подзакрутить вполне. это и есть цель.

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Сергей Никитин

0

Разве у них есть право. Или они уже заплатили изобретателю колеса и алфавита за использование. Разве нарушивший право не теряет право на правовую защиту. Или право здесь не причем.

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Ilya Slutskin

Сергей
0

Вам в 3 палату

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Трофим Шоренко

0

«Достоевский/Чехов/Солженицыну VHQ НЕДОРОГО - на магните»

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Николай Кузнецов

0

У МТС и Теле2 посуточные онлайн-библиотеки, но они их ни хрена не продвигают, видимо сторонние проекты на аренде. 

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Арина Робин

0

Жесть. Можно было и в договорной форме это сделать. 

Ответить

Арина Робин

0

Интересная тема. Будем дальше следить. 

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Карина Авдеева

0

Как бы нагловат поступок, действительно 

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Миша Магадан

0

музыкальные лейблы тоже пытались бороться с MP3

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Sergey Ontime

0

А на Мэйл ру (и на облака, куда кладут файлы)? А на интернет провайдеров? А на производителей проводов, по которым бегут данные, почему не подали в суд?