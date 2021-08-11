Крупнейшие в России издательства «Эксмо» и «АСТ» подали в суд на Telegram из-за пиратских копий книг в каналах Статьи редакции
Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.
- Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в Telegram-каналах.
- Истец также требует «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде.
- Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей.
- Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий.
- С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.
- В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».
О каких убытках может идти речь? Кому ныне нужны бумажные книги?
Блок чейн и nft придумали же, внедряйте в Электронные книги технологии
а смысл?
если это можно прочесть, то можно и переформатировать в любой необходимый формат.
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Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.