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Право
Маша Цепелева

Крупнейшие в России издательства «Эксмо» и «АСТ» подали в суд на Telegram из-за пиратских копий книг в каналах Статьи редакции

Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.

  • Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Ъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в Telegram-каналах.
  • Истец также требует «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде.
  • Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей.
  • Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий.
  • С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.
  • В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

#новость #telegram

284 просмотров
10 10 комментариев
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10 комментариев
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Redmi Note3Pro

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О каких убытках может идти речь? Кому ныне нужны бумажные книги? 

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Mariya Belokopytova

Redmi
2

Ненавижу электронные. Я старовер

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Alexey Chudenkov

Redmi
0

В метро мне приятнее читать бумажную версию.

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Infinity Trap

0

Флибуста wassup

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Авторский татарин

0

Дуров, верни книги!

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Alexey Chudenkov

Авторский
0

И стену

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Rustam Absalyamov

0

Блок чейн и nft придумали же, внедряйте в Электронные книги технологии

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Daniyar Karimov

Rustam
0

а смысл?
если это можно прочесть, то можно и переформатировать в любой необходимый формат.

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Alexey Chudenkov

0

Сначала сиды в торрентах начали пропадать, теперь каналы в телеграме :(

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mnktlux

0

Всего понемногу, можно найти и обходной путь

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Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.

10 10 комментариев
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