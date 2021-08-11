И назначил штраф на 5000 рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 2 августа рассмотрел дело о штрафе, который выписала ФНС. Суд переквалифицировал дело с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ на ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. Теперь компания выплатит штраф за применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует требованиям.

В марте Арбитражный суд признал штраф налоговой законным. В решении говорилось, что с 7 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года каршеринг BelkaCar работал с 12 незарегистрированными контрольно-кассовыми аппаратами и фискальными накопителями. За что ФНС оштрафовала компанию на 259 млн рублей.

В решении суда говорилось, что за время работы с незарегистрированными кассовыми аппаратами BelkaCar получила 345,9 млн рублей выручки, но не использовала при этом кассовую технику и не передавала фискальные документы в налоговую.

В BelkaCar утверждали, что аппараты были, но их вовремя не перерегистрировали.