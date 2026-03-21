Суд постановил, что Маск ввёл в заблуждение инвесторов Twitter твитами о приостановке сделки из-за ботов в 2022 году — пытаясь снизить цену

Его могут обязать выплатить около $2,6 млрд, считают адвокаты.Скриншот поста Маска о паузе в переговорах по сделкеСуд присяжных в Сан-Франциско заключил, глава xAI Илон Маск намеренно вводил в заблуждение акционеров Twitter постами в соцсети, из-за чего они продали акции по цене ниже рыночной — примерно по $33 за штуку при стоимости в $54,2 при закрытии сделки.Речь, в частности, идёт о твите от 13 мая 2022 года. Маск утверждал, что сделка по покупке Twitter «временно приостановлена», потому что его беспокоит количество фейковых аккаунтов и ботов в соцсети.Суд считает, что это было частью плана по снижению стоимости акций компании, чтобы Маск мог провести новые переговоры на более выгодных условиях. Адвокат инвесторов Марк Моламфи заявил, что сумма ущерба может составить $2,6 млрд. Точно её определят позже, когда акционеры подадут иски. Состояние Маска, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, оценивается в $661,1 млрд.5 марта 2026 года Маск, давая показания по этому делу, заявил, что опасения по поводу фейковых аккаунтов были искренними. Он «не думал, что это повлияет на стоимость акций». «Если бы это был суд по делу о моих глупых твитах, я бы признал вину», — добавил глава xAI. Адвокаты Маска заявили, что подадут апелляцию. Как пишет Bloomberg, юристы бизнесмена редко проигрывают. В 2023 году он выиграл суд против инвесторов Tesla. Те заявляли, что Маск ввёл их в заблуждение твитом об «обеспеченном финансировании» для запуска частной компании по производству автомобилей.В апреле 2022 года Twitter сообщила, что её купит Илон Маск за $44 млрд. В мае тот заявил о приостановке сделки на время ожидания результатов проверки количества фейковых аккаунтов.После предприниматель допустил, что может приобрести компанию дешевле первоначальной суммы. В итоге соцсеть подала иск с требованием купить компанию. Маск направил встречный иск, но в итоге всё равно купил Twitter, который затем переименовал в X.#новости