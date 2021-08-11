Apple отозвала иск к Corellium — разработчику виртуальной копии iOS Статьи редакции
Компания обвиняла его в нарушении авторских прав. Как удалось договориться, не раскрывается.
- Apple и сервис виртуализации iOS в браузере Corellium урегулировали спор, пишет The Washington Post. Условия сделки не разглашаются, но Corellium подтвердил, что продолжит предлагать виртуальные машины с iOS.
- Apple подала в суд на Corellium в 2019 году из-за нарушения авторских прав — она обвинила разработчика в полном копировании операционной системы, графического интерфейса и других элементов iOS без разрешения.
- В 2020 году суд отклонил иск. По его мнению, сервис не просто копирует iOS — он может видеть и останавливать запущенные процессы, использовать браузер приложений и браузер файлов, а также делать снимки экрана в реальном времени.
- Corellium позволяет создавать виртуальные машины с iOS. С их помощью разработчики могут искать уязвимости в системе. К примеру, сервис позволяет загружать и сравнивать разные версии iOS, чтобы выяснить, после какого обновления появилась уязвимость.
«сервис не просто копирует iOS — он может видеть и останавливать запущенные процессы, использовать браузер приложений и браузер файлов, а также делать снимки экрана в реальном времени.»
Звучит как обновление iOS
Году этак в 2024
Отношение apple к разработчикам так хорошо, что у них даже нет возможности загружать разные версии ОС для отладки?
можно, но там не эмулятор, а симулятор, нету возможности сделать все что можно сделать на физическом устройстве
Комментарий удален
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