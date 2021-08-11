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Право
Евгения Евсеева

Apple отозвала иск к Corellium — разработчику виртуальной копии iOS Статьи редакции

Компания обвиняла его в нарушении авторских прав. Как удалось договориться, не раскрывается.

  • Apple и сервис виртуализации iOS в браузере Corellium урегулировали спор, пишет The Washington Post. Условия сделки не разглашаются, но Corellium подтвердил, что продолжит предлагать виртуальные машины с iOS.
  • Apple подала в суд на Corellium в 2019 году из-за нарушения авторских прав — она обвинила разработчика в полном копировании операционной системы, графического интерфейса и других элементов iOS без разрешения.
  • В 2020 году суд отклонил иск. По его мнению, сервис не просто копирует iOS — он может видеть и останавливать запущенные процессы, использовать браузер приложений и браузер файлов, а также делать снимки экрана в реальном времени.
  • Corellium позволяет создавать виртуальные машины с iOS. С их помощью разработчики могут искать уязвимости в системе. К примеру, сервис позволяет загружать и сравнивать разные версии iOS, чтобы выяснить, после какого обновления появилась уязвимость.

#новость #ios #apple #corellium

1283 просмотров
4 4 комментария
3
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Alexey Shabolkin

1

«сервис не просто копирует iOS — он может видеть и останавливать запущенные процессы, использовать браузер приложений и браузер файлов, а также делать снимки экрана в реальном времени.»

Звучит как обновление iOS
Году этак в 2024

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Влад Дементьев

0

Раз Apple отозвали иск, будет какой-то подвох точно...

Ответить

Haptob

0

Отношение apple к разработчикам так хорошо, что у них даже нет возможности загружать разные версии ОС для отладки?

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Patrik Duksin

Haptob
0

можно, но там не эмулятор, а симулятор, нету возможности сделать все что можно сделать на физическом устройстве

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Комментарий удален

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