«Опора России» попросила изменить законопроект о поддержке «Почты России» — он обяжет операторов доставки платить сборы в спецфонд

Сейчас прописанные меры в нём «избыточные» и могут ухудшить ситуацию на рынке логистических компаний, считают в организации.Источник: ИА «Красная Весна» Законопроект, который Минцифры подготовило для поддержки «Почты России», негативно скажется на других участниках рынка доставки, следует из письма «Опоры России» на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко, с которым ознакомился «Коммерсантъ». В аппарате Григоренко подтвердили получение документа.Рабочие версии законопроекта обсуждаются с февраля 2026 года: согласно им, почтовый оператор получит «особый статус», а компании должны будут оформлять лицензии для доставки грузов. При этом их стоимость будет зависеть от типа услуг — так, разрешение на работу по всей России будет стоить 100 млн рублей вместо нынешнего 1 млн рублей.Также компаниям придётся отчислять 3% от «доходов» за доставку посылок в спецфонд, деньги из которого пойдут на реконструкцию отделений «Почты России» в сельской местности и труднодоступных районах.По мнению «Опоры России», такие меры «станут преградой» для развития курьерских служб. Их число и без того сокращается — сейчас в стране действует 288 лицензий на оказание услуг почтовой связи, в апреле 2025-го их было 813. Предложенные меры организация называет «избыточными» — они не учитывают разницу на доставку грузов в разных частях России. Бизнес предлагает смягчить нормы, сохранив существующую стоимость лицензий.Ассоциация компаний интернет-торговли тоже не поддерживает законопроект, она уже обратилась по этому вопросу в правительство. Меры приведут к исчезновению конкурентного рынка логистики, говорит президент ассоциации Артём Соколов.Если законопроект примут, основные расходы понесут крупные компании с развитой логистической инфраструктурой — маркетплейсы, ритейлеры и транспортно-логистические операторы, говорит директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.