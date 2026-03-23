Во втором пакете мер по защите от мошенников предложили запретить пожилым россиянам по умолчанию получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны — Forbes

А детям — принимать на свои телефоны SMS-коды подтверждения аутентификации.Россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны — такое предложение есть в новой версии второго пакета антимошеннических мер, пишет Forbes.Кроме того, любой абонент мобильной или фиксированной телефонии может установить самозапрет на получение международных звонков. В «Ростелекоме» рассказали изданию, что проект по установке запрета на входящие звонки находится «на финальной стадии реализации».Ещё одна мера в новой версии поправок — операторы связи не смогут отправлять SMS с кодами подтверждения аутентификации или значимых действий на «детские» SIM-карты.В первом чтении Госдума поддержала законопроект о втором пакете мер по защите от мошенников в феврале 2026 года. Среди прочего он предлагает ограничить количество виртуальных SIM-карт до десяти на пользователя, обязать операторов маркировать международные звонки и ввести «детские» SIM-карты.В Т2 рассказали, что в последней известной компании версии законопроект предполагал маркировку несовершеннолетних пользователей и право регулятора устанавливать «особенность доступа к соцсетям и мессенджерам».23 марта 2026 года Forbes также рассказал, что ко второму чтению законопроекта Минцифры предложило разрешить искать «экстремистские» материалы в интернете в научных и исследовательских целях или же в рамках правотворческой и правоохранительной деятельности. Сейчас это полностью запрещено.