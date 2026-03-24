Евгения Евсеева
Право

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 250 тысяч рублей интернет-провайдера «Тинко» — его пользователи могли смотреть YouTube без ограничений

Несмотря на блокировки.

Источник: Adobe Stock

  • «Тинко» оштрафовали по ч.1 ст.13.42.1 КоАП — о нарушении требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

  • Согласно протоколу, у «Тинко» были установлены ТСПУ, а также работал модуль «Агент Ревизор», которые фильтруют трафик. Но 7 декабря 2025 года провели мониторинг — и выяснилось, что YouTube доступен для пользователей, а ТСПУ отсутствовали.

  • В управлении Роскомнадзора по Северозападному федеральному округу подтвердили, что трафик проходил в обход ТСПУ. На судебное заседание представитель провайдера не пришел.

  • YouTube «замедляют» с 2024 года. А с февраля 2026-го домен видеосервиса убрали из Нацсистемы доменных имён — это инфраструктура, созданная в рамках закона о «суверенном рунете». DNS-серверы Роскомнадзора перестали возвращать верные адреса, и сервис оказался полностью заблокирован, объясняли собеседники РБК.

