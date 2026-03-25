Минцифры направило в правительство законопроект о поддержке «Почты России» — он в том числе запретит банкам брать комиссию за оплату услуг в почтовых отделениях и обяжет маркетплейсы открывать в них ПВЗ

Минцифры разработало и направило в правительство окончательный вариант законопроекта для поддержки «Почты России», сообщило ведомство. Премьер Михаил Мишустин уже поручил внести его в Госдуму до конца весенней сессии, добавила пресс-служба правительства.Документ изменит лицензионные требования для почтовых операторов: их уставный капитал должен будет составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств — от 1 млрд до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков — от 100 млн до 200 млн рублей. Лицензия будет выдаваться на десять лет.Стоимость лицензии на оказание почтовых услуг будет зависеть от их типа: федерального уровня цена составит 100 млн рублей, регионального — 10 млн рублей, местного — 1 млн рублей. С «Почты России» пошлина взиматься не будет.Законопроект предусматривает запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в почтовых отделениях. И обязанность маркетплейсов, включённых в реестр цифровых платформ, открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары туда напрямую.«Почта России» получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях и сможет размещать рекламу на платёжных документах за коммунальные услуги. Законопроект также предлагает закрепить статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. В результате «Почта России» станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.Евгения Евсеева