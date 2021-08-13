Онлайн-сервисы и операторы связи попросили сократить объём данных для единого счётчика в интернете — он нарушает права Статьи редакции
Измеритель хочет получить детальные данные о посещениях сайтов конкретными пользователями: включая время, место и заголовки страниц.
- Госдума приняла закон о едином счётчике интернет-аудитории в июне 2021 года, а 15 июля Минцифры опубликовало проект, где перечислены данные для измерителя: об оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки, IP-адреса (если пользователь заходил через браузер), сообщает «Ъ».
- Не все сайты обладают требуемыми данными, отметили в «Ассоциации больших данных» (входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер», «Тинькофф» и другие). Геолокация подпадает под тайну связи, а через IP-адреса власти могут установить личность, это нарушает право на неприкосновенность частной жизни.
- Закон предполагает сбор данных об объёме аудитории, а проект — о характеристиках конкретных людей. По проекту, идентификатор может выделить из общей аудитории сайта конкретного посетителя и посмотреть сведения о нём, добавляют в Российской ассоциации электронных коммуникаций (входят Microsoft, Apple, Ozon и другие).
- В Минцифры ответили «Ъ», что перечисленные сведения вообще не относятся к персональным данным, и что «для измерения аудитории нужны обезличенные данные».
- Один из источников «Ъ» утверждает, что в Минцифры прошло совещание с участниками рынка. Из списка исключили данные об аудитории, пользующейся телеприставками конкретных операторов связи, некоторые данные решили предоставлять «при наличии». По словам источников «Ъ» в компаниях, «уступки были не существенными».
- Закон создан, чтобы измерять аудиторию сайтов по аналогии с аудиторией телевидения. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года.
Теперь ВПН надо запускать раньше, чем браузер. Грустно
Телевизионный торшер
А зачем вы вообще впн отключаете?
Эм, у меня уже год как весь трафик идет через арендованный сервер в Голандии, а там установлены VPN + DNS over HTTPS (Adguard Home).
В случае принятия этого закона и с учетом как у нас эти законы трактуются, можно будет отследить теперь любого человека без судебного запроса...
Идентификацию Борна пересмотрели. Хотят также - «Найди мне его!!!». И крестик на карте ..
Очень удобно для РКН. Если какая-то нежелательная компания, которой офис или филиал в России не упёрся, не будет дотягивать до 500 тысяч человек в день, то докрутить до нужного числа можно будет очень легко и просто - ботами.
Если уж яндексоиды не могут ничего с ботами поделать (ну или не хотят), то уж про этот т.н. единый счётчик и говорить не придётся.
Интересно ещё в плане тех части на сколько он будет нагружать страницу при загрузке? Частенько наблюдаю что из-за Яметрики сайт подлагивает на секунду при загрузке контента. Даже если и поставить ленивую загрузку, такая же хрень.
Забавно читать такие высеры. История показывает, что когда зачистят всех неугодных внутри страны, то возьмутся за своих. Для авторитарных систем всегда должны быть враги народа, до которых можно дотянуться. Потом сами же будите писать "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка"
Ну и приплетание - сталин,враги народа. И давай не будем на VC разводить политоту, это тебе на TJ
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Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Это похоже на описание из книжной фантастики.
С помощью технологий машинного обучения.
Сообщение опубликовано 9 часов назад и сопровождается призывом к репостам.
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Измеритель хочет получить детальные данные о посещениях сайтов конкретными пользователями: включая время, место и заголовки страниц.
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