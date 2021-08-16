Как организовать забастовку, договориться с руководством и при этом не потерять работу — инструкция от юриста.

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В августе 2021 года источники РБК и Telegram-каналов сообщили о неформальной забастовке в авиакомпании «Россия» — около 300 бортпроводников одновременно взяли больничный. Сотрудники жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.

Бортпроводники — персонал гражданской авиации, и статья 52 Воздушного кодекса России запрещает им бастовать. За нарушение грозит штраф и даже увольнение, — объяснила адвокат юридической компании «Качкин и партнёры» Ольга Дученко.

В 2020 году курьеры Delivery Club с помощью забастовки добились получения задержанных выплат и пересмотра системы штрафов TJ

Как решить трудовой спор без забастовки

Забастовка — это крайняя мера в трудовом споре работников с руководством. Сотрудники могут временно перестать работать, пока вместе с работодателем не найдут решение.

Конфликт может быть из-за заработной платы, изменений условий труда, насаждения работодателем новых правил и исполнения коллективных договоров.

Но прежде чем бастовать, по закону стороны должны попытаться решить вопрос мирно — через примирительные процедуры.

Собрать примирительную комиссию

Первый этап решения трудового спора — создание примирительной комиссии в срок от двух до трёх дней с начала спора. Уклоняться от этого этапа участники спора не имеют права по статье 402 ТК.

Работодатель должен выпустить приказ о создании комиссии, а работники — письменное решение. В неё входят представители работников и работодателя — например, руководитель компании.

В течение от трёх до пяти рабочих дней комиссия должна прийти к общему решению, оформить протокол с взаимными требованиями и сроки, за которые участники спора должны выполнить их.

Если договориться не удалось, стороны должны обсудить другие варианты решения спора — с участием посредника или в трудовом арбитраже.

Привлечь к спору посредника из Роструда

Если стороны согласны на участие посредника в споре, то они заключают соглашение об этом. В поисках посредника можно обратиться в Роструд.

Посредник вправе запросить документы и сведения о конфликте. Если ему не удалось помочь решению спора, участники спора составляют протокол разногласий. С ним работники могут обратиться в трудовой арбитраж.

Если представители работников и работодателя не согласуют кандидатуру посредника за два дня, спор также переходит в трудовой арбитраж, следует из статьи 403 ТК РФ.

Обратиться в трудовой арбитраж

Трудовой арбитраж может быть временным или постоянным. Первый создаётся сторонами спора совместно с Рострудом. Второй — по решению комиссии, в которую входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и представители правительства России.

В срок от трёх до пяти рабочих дней арбитраж должен ознакомиться со всеми документами, выслушать работников и работодателя, предупредить местное правительство и муниципалитет о возможных последствиях спора и вынести решение.

Участники спора обязаны исполнить его в обозначенный срок, указывает статья 404 ТК РФ. Если эти процедуры не помогли договориться, или работодатель не выполнил условия соглашения, работники вправе организовать забастовку.

Кроме того, они могут провести предварительную забастовку и во время примирительных процедур, но только один раз и в течение часа . Объявить забастовку можно только спустя четыре дня работы примирительной комиссии и предупредить о ней работодателя как минимум за три дня , объясняет статья 410 ТК РФ.

Даже при соблюдении всех примирительных процедур трудовое законодательство запрещает бастовать представителям социально значимых профессий.

Кому и когда запрещено бастовать

Согласно статье 413 ТК РФ, в забастовках не могут участвовать:

Работодатели и их представители.



Служащие вооруженных сил.



Сотрудники МВД, МЧС и аварийно-спасательных служб.

Работники предприятий, которые отвечают за энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь.

Руководители унитарных предприятий и госслужащие.

Судьи.

Врачи и другие работники медучреждений.

Сотрудники авиационного, железнодорожного и водного транспорта, если это угрожает безопасности государства, жизни и здоровью людей.

Как правильно объявить забастовку

Перед подготовкой к забастовке работнику нужно убедиться, что:

Он попытался урегулировать конфликт с помощью примирительных процедур.

Представителям его профессии не запрещено бастовать по статье 413 ТК РФ.

В стране не объявлено военное или чрезвычайное положение и другие нормативные акты не запрещают сейчас бастовать.

Перед забастовкой необходимо провести собрание работников или созвать конференцию профсоюза. На собрании должна присутствовать минимум половина сотрудников , а на конференции профсоюза — не менее двух третей делегатов .

Объявить забастовку можно, если за это проголосует большинство присутствующих. Если сотрудники не могут провести собрание или созвать конференцию, то им нужно собрать подписи более половины работников в поддержку требований. Сотрудники могут поддержать забастовку на голосовании, но не присоединяться к ней. Важно именно число голосов «за», а количество участников забастовки может быть меньше. В процессе работники могут передумать, но давить на них и заставлять бастовать — нельзя.

За принуждение коллег к участию или отказу от участия в забастовке гражданину грозит штраф от 500 до 1000 рублей, а должностному лицу — от 1000 до 2000 рублей.

Когда решение бастовать принято большинством голосов, работники должны в письменной форме объявить о нём работодателю. В решении должны быть указаны:

Перечень разногласий сторон.

Дата и время начала и окончания забастовки.

Предполагаемое количество участников.

Орган, который возглавляет забастовку — профсоюз или другие представители работников.

Делегаты от работников, которые будут участвовать в примирительных процедурах.

Предложения по минимуму необходимых работ на период забастовки.

Если забастовку организуют представители работников, то работодатель должен быть предупрежден за пять рабочих дней до начала забастовки. Профсоюзу нужно передать решение представителям работодателей, объединению работодателей, либо органам власти и местного самоуправления как минимум за семь рабочих дней до забастовки.

Ограничений по продолжительности забастовки нет, но она не должна нарушать сроки, указанные в решении собрания работников или конференции. При этом забастовку можно начать не позднее двух месяцев со дня принятия решения об её объявлении.

Обязанности работодателя во время забастовки

Работодатель не имеет права мешать собранию работников. Напротив, он обязан предоставить им помещение и обеспечить необходимые условия. О решении сотрудников бастовать он должен уведомить Роструд.

Не давить на бастующих

За препятствие проведению забастовки работодателю грозит административный штраф по части первой статьи 5.27 КоАП РФ.

Штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 1000 до 1500 рублей либо предупреждение.

Если забастовка организована по закону, работодатель не имеет права никого привлечь к дисциплинарной ответственности — сделать замечание, выговор или уволить, предписывают статьи 414 и 415 ТК РФ. Такое взыскание работник сможет оспорить в суде.

За увольнение бастующего на работодателя также могут наложить штраф в размере от 4000 до 5000 рублей.

Платить зарплату

Работодатель может не платить персоналу зарплату за время его участия в забастовке. Исключение — сотрудники, которые выполняют обязательный минимум работ.

Перечень необходимых работ в период забастовки установлен для профессий, связанных с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и интересов общества. Например, у Минпромторга есть такой список работ для медицинских и биотехнологических организаций, а у Минцифры — для ИТ, электросвязи и почты.

Зарплату также должны получить не участвующие в протесте сотрудники, которым мешают работать бастующие. Работодатель может временно поручить им другую работу, но обязан выплатить две трети оклада как за простой по независящим от них обстоятельствам, указывает статья 157 ТК РФ.

Сохранять общественный порядок

Разгонять забастовку работодатель не имеет права . Он может обратиться в правоохранительные органы, если обнаружит и докажет факты хулиганства и ущерб со стороны бастующих.

Работодатель, бастующие, органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны:

Продолжать переговоры и искать пути решения спора. Для этого они могут привлекать посредников и арбитров из Роструда.



Обеспечивать общественный порядок в ходе забастовки.

Не портить имущество друг друга.

Не мешать работе машин и оборудования, остановка которых угрожает жизни и здоровью людей.

Действия работодателей контролирует Государственная инспекция труда, которая будет проверять протоколы по итогам примирительных процедур и другие документы.

Какую ответственность работники понесут за продолжение незаконной забастовки

Признать забастовку незаконной может суд. Бастующие обязаны приступить к работе на следующий день после того, как получат решение суда.

Если забастовку организуют работники сфер, которым запрещено бастовать, им назначат штраф от 1000 до 1500 рублей.

Решать конфликт они могут через трудовой арбитраж, указывает статья 404 ТК РФ.

Однако статья 20.26 КоАПа не очень популярна: в 2020 году по ней рассмотрели всего 17 дел, а привлекли к ответственности всего четырёх человек, следует из отчёта о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению административных правонарушений.

Чаще всего за нарушение законов о забастовках работодатели привлекают работников к дисциплинарной ответственности — то есть объявляют замечание или выговор или увольняют.