Суд по делу инвестора Александра Галицкого изъял в доход государства платформу для продажи подержанных автомобилей CarPrice

Решение вынес Тверской суд Москвы в рамках процесса по делу инвестора Александра Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, чья деятельность признана экстремистской и запрещена, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, присутствовавшие при оглашении решения.Суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Селаникар», зарегистрированных за кипрской компанией Vendebita Trading Ltd. Она развивает бренд CarPrice.В 2014-2015 годах Almaz Capital с другими фондами участвовал в двух раундах инвестиций в CarPrice. На конец 2023 года Галицкий входил в состав совета директоров «Селаникар», следует из документов компании. О выходе фонда или изменении статуса не сообщалось.В доход государства также изъяли акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.Эти организации использовались для финансирования Галицкого и Almaz Capital Partners, счёл суд. «По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», — сказала изданию адвокат Галицкого. К ряду компаний третьих лиц Галицкий не имел никакого отношения, а с некоторыми лицами — даже не знаком. В «Ланит» заявили, что Генс — не инвестор фондов Галицкого. «И нам неизвестно, какие активы последнего были обращены в доход государства», — добавили в компании. Издание обратилось также в CarPrice, но ответа не получило.