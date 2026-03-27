Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

ФАС вынесла предупреждение «Ростагрокомплексу» — тот требовал прекратить продавать сырки, похожие названием на «Б.Ю. Александров», хотя у него нет прав на бренд

Договор на его использование расторгли в 2022 году.

Источник: «РИА Новости»
  • «Ростагрокомплекс» разослал торговым сетям письмо с требованием прекратить продажу сырков под брендом «Александров К.Б.», пишет ФАС.
  • Компания настаивала, что ей принадлежат права на бренд «Б.Ю. Александров» — поэтому конкурент не может продавать сырки с похожим названием, это незаконно.
  • Однако, по данным Роспатента, договор на использование знака расторгли в 2022 году, а в 2023-м сырки вывели из оборота.
  • Поэтому теперь «Ростагрокомплекс» обязан прекратить распространять недостоверную информацию, отозвать письма и опровергнуть их содержание. Если компания этого не сделает, ФАС возбудит дело.
  • Владельцем товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до смерти в 2020 году он передал их дочери.
  • В 2020 году Екатерина Александрова подала иск к ООО «Ростагрокомплекс», основному операционному юрлицу компании отца, с требованием возместить как минимум 1,49 млрд рублей убытков за использование бренда без выплаты роялти. После в 2022 году «Ростагрокомплекс» изменил название на логотипе сырков с «Б.Ю. Александров» на «А. Ростагрокомплекс».
#новости #ростагрокомплекс #бюалександров

2
1
1
23 комментария