ФАС вынесла предупреждение «Ростагрокомплексу» — тот требовал прекратить продавать сырки, похожие названием на «Б.Ю. Александров», хотя у него нет прав на бренд

Договор на его использование расторгли в 2022 году. Источник: «РИА Новости»«Ростагрокомплекс» разослал торговым сетям письмо с требованием прекратить продажу сырков под брендом «Александров К.Б.», пишет ФАС.Компания настаивала, что ей принадлежат права на бренд «Б.Ю. Александров» — поэтому конкурент не может продавать сырки с похожим названием, это незаконно.Однако, по данным Роспатента, договор на использование знака расторгли в 2022 году, а в 2023-м сырки вывели из оборота.Поэтому теперь «Ростагрокомплекс» обязан прекратить распространять недостоверную информацию, отозвать письма и опровергнуть их содержание. Если компания этого не сделает, ФАС возбудит дело.Владельцем товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до смерти в 2020 году он передал их дочери.В 2020 году Екатерина Александрова подала иск к ООО «Ростагрокомплекс», основному операционному юрлицу компании отца, с требованием возместить как минимум 1,49 млрд рублей убытков за использование бренда без выплаты роялти. После в 2022 году «Ростагрокомплекс» изменил название на логотипе сырков с «Б.Ю. Александров» на «А. Ростагрокомплекс».Евгения Евсеева
Право
22.12.2025