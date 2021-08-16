Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.

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Судебная неустойка, которая грозит Google, если компания не исполнит требование российского суда и не разблокирует YouTube-канал «Царьграда», влечёт риски для возможности компании работать в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пояснение к апелляционной жалобе компании.

Google предупредила, что такие последствия могут поставить под удар и выполнение Google требований 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». То есть Google перестанет удалять из поисковой выдачи страницы и данные, заблокированные российскими органами власти, поясняет издание.

Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор о блокировке телеканала на YouTube 12 июля. Для этого компания попросила отложить разбирательство, и суд перенёс его на 16 августа 2021 года.

Представитель «Царьграда» заявил Forbes, что, по его мнению, таким образом Google предлагает российскому суду сделку — канал на YouTube останется заблокированным, а Google продолжит выполнять закон.

Пресс-служба Google не ответила на запрос Forbes. 15 августа «Царьград» направил компании письмо, в котором заявил, что переговоры о мирном разрешении спора «завершены, по существу не начавшись».

«Царьград» получил ответ от юрфирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google — в нём говорится, «Google восстановит как было», но с ограничениями. Издание отмечает, что во время одного из заседаний суда партнер Baker McKenzie Эдуард Бекещенко заявил, что аккаунт «Царьграда» уничтожен и восстановить доступ к контенту невозможно.

Кроме того, Google указала, что не сможет включить для «Царьграда» некоторые сервисы, связанные с перечислением вознаграждения.