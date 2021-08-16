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Право
Евгения Евсеева

Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда» — Forbes Статьи редакции

Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.

14 14 комментариев
961 просмотров

Судебная неустойка, которая грозит Google, если компания не исполнит требование российского суда и не разблокирует YouTube-канал «Царьграда», влечёт риски для возможности компании работать в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пояснение к апелляционной жалобе компании.

Google предупредила, что такие последствия могут поставить под удар и выполнение Google требований 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». То есть Google перестанет удалять из поисковой выдачи страницы и данные, заблокированные российскими органами власти, поясняет издание.

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Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор о блокировке телеканала на YouTube 12 июля. Для этого компания попросила отложить разбирательство, и суд перенёс его на 16 августа 2021 года.

Представитель «Царьграда» заявил Forbes, что, по его мнению, таким образом Google предлагает российскому суду сделку — канал на YouTube останется заблокированным, а Google продолжит выполнять закон.

Пресс-служба Google не ответила на запрос Forbes. 15 августа «Царьград» направил компании письмо, в котором заявил, что переговоры о мирном разрешении спора «завершены, по существу не начавшись».

«Царьград» получил ответ от юрфирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google — в нём говорится, «Google восстановит как было», но с ограничениями. Издание отмечает, что во время одного из заседаний суда партнер Baker McKenzie Эдуард Бекещенко заявил, что аккаунт «Царьграда» уничтожен и восстановить доступ к контенту невозможно.

Кроме того, Google указала, что не сможет включить для «Царьграда» некоторые сервисы, связанные с перечислением вознаграждения.

  • Google заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США.
  • Телеканал подал иск в суд к трем юридическим лицам, входящим в группу Google, и в апреле 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной.
  • Суд обязал Google восстановить страницу и признал недействительным отказ от договора-счёта на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business. У Google было пять дней на исполнение требований: в противном случае суд поручил взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения.
  • В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда». По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.

#новость #google

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Александр Смирнов

5

С другой стороны, а зачем это державники, скрепники и прочие патриоты так рвутся на враждебные ресурсы? Надо им запретить. Есть же яндекс, рутуб.

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Sergey Ontime

Александр
0

Вот вот. А что русскому сервису нужны американские хосты?)

Ответить

Александр Смирнов

Sergey
0

Православным хостам ничего не нужно!

Ответить

Максим Москаленко

1

Россия делает всё, чтобы продвигать «своих» и уничтожать чужих.

Если Google так и сделает, что перестанет удалять все по запросу государства – будет очень круто.

Ответить

Дэни Трэхо

Максим
2

Тогда суверенный интернет станет чуточку ближе.

Ответить

Андрей Браиловский

Дэни
4

у вас ошибка в слове "суеверный"

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Максим
0

просто гугла у нас не будет. но круто будет.

Ответить

Никитка Мурашов

1

У корпорации добра есть яйца, оказывается

Ответить

Sergey Ontime

1

Суд выступает за РАЗблокировку канала. Невиданное представление.
Почему же оно так?)

Ответить

Дэни Трэхо

0

Забавно наблюдать как гугл ебут в два смычка: с одной стороны экстерриториальные законы США, с другой  судебное решение в РФ.

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Sergey Ontime

0

Пригрозить. Перестать. Блокировать.
)

Ответить

Демьян Федулов

Sergey
0

Восстановить. Нельзя. Блокировать.

Ответить

Александр Смирнов

0

Ну тупые!! Им просто надо его экстремистским признать и все,  неужели какой-нибудь Вашингтонский районный суд не вынесет такое решение?

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O R

–2

Е*ала жаба гадюку...

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