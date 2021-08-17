Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

В августе компания пригрозила перестать блокировать такой контент из-за иска с «Царьградом».

  • Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в нарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП — по нему Google оштрафовали на 4 млн рублей. Позже суд выписал штраф ещё на 1,5 млн рублей.
  • Затем суд выписал штраф ещё на 5 млн рублей и 1,5 млн рублей. Всего по пяти протоколам — 14 млн рублей.
  • В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей, тогда же «РИА Новости» сообщали, что Google грозят штрафы еще на 25 млн рублей.
  • В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новость #google

1515 просмотров
48 48 комментариев
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 48, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 282937, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Aug 2021 16:21:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Forgotten Games

3

Очень четкая мировая тенденция. Банковский капитал начал масштабное наступление на капитал цифровой. Цифровики пытались в свои правила, но их пытаются поставить на место. Интересно даже, кто в результате победит. Я ставлю на банкиров.

Ответить

Кирилл Далинин

Forgotten
11

Политический, а не банковский.

Ответить

Forgotten Games

Кирилл
0

Политический капитал это не про бабки. Хотя, соглашусь, политических очков на этом себе кто-то тоже нагребёт.

Ответить

Ильнар Сафин

Forgotten
3

Причем тут банки?! Политика чистая, ролик с обещаниями ЕдРа объявили экстремистским материалом и людей преследуют.

Ответить

Forgotten Games

Ильнар
–3

Ильнар, вы про частности. Предлоги и наезды могут быть за что угодно. Важны тенденции и понимание того, что цифровики в целом начали определенный беспредел и ведут игрища по своим правилам и в мире это практически никому не нравится. Частью их правил является перетягивание финансового покрывала на себя. Мировая элита у власти в настоящее время считает "своими" банкиров, которые фактически стали не у дел по сбору цифровиками денег у пользователей и в функционировании собственных платежных систем цифровиков. Вкраце так.

Ответить

Ильнар Сафин

Forgott…
1

Вы про мировое тайное правительство и прочих масонов, а тут всего лишь местный царь негодует, что показывают как они врут и воруют. А неугодных объявляют иноагентами и экстремистами.

Ответить

Forgotten Games

Ильнар
0

Под мировыми элитами я имел ввиду не теневое правительство мира (есть оно или нет я хз), а вполне себе действующие руководства стран. Не уверен, что негодования именно нашего царя стали предпосылками штрафов во всем мире.

Ответить

Мурад

Forgott…
0

Мировая элита у власти

Почем сейчас шапочки из фольги?

Ответить

Александр Смирнов

Forgotten
1

А ставлю я на цифру - все мировые мозги у них, найдут способ, если сильно зажимать будут.

Ответить

Forgotten Games

Александр
0

Не исключено. Если смогут привлечь на свою сторону политические элиты. Пока они (цифровики) пытаются в независимость от всех. На мой взгляд проигрышная стратегия.

Ответить

Александр

Forgott…
0

Они просто еще масштабно не намекнули, что все наши бубенчики в их цифровых ладошках и стоит им немного сжать и ввести каплю управляемого хаоса...

Ответить

Forgotten Games

Алексан…
0

В таком случае штрафы им детскими бирюльками покажутся. Но это опять таки, мое предположение. В любом случае нам только наблюдать:-)

Ответить

Александр

Forgott…
1

Понятно, что мы все с краю, но они пока условно на стороне добра. А если захотят кому-то кинуть ответку? Все бекдоры ведь записаны. Даже такая великая сверхдержава как Россия не может вообще ничего противопоставить, если они реально обидятся.

Ответить

Forgotten Games

Алексан…
0

Всяко может быть. Это да. Отсюда лично у меня и нет никакой уверенности. Вижу тенденции - говорю. А что и как будет... Информации нет. Насколько глубоки межгосударственные договоренности.
Ну и насчёт нашей российской сверхдержавности я пока того... Не особо уверен. У нас тут свои игры в части куда идти. Но по модели отсутствия полной цифровой зависимости мы вполне себе на уровне всех остальных.

Ответить

Поддержка Сайта

3

Боже, кремлёвскую пропагандскую помойку забанили, а они пытаются признак жизни подавать. Закалебали.

Ответить

Nikolay Martynov

–2

Эта сумма капля в море. Пока они насаждают нам свои ценности и свою западную политику псевдо демократии. Что такое миллионы? Они зарабатывают на нас миллиарды.

Ответить

Philip Poteryahin

Nikolay
0

Ощущение что на вас они не зарабатывают, а в минус уходят))

Ответить

Nikolay Martynov

Philip
0

Хорошая шутка) 

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Давайте поможем вместе Таганскому суду правильно штрафовать Google:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 и так далее млн. рублей.

Ответить

Максим Першин

Gleb
1

4 8 15 16 23 42

Ответить

Канищев Максим

0

Жалкие 4 млн рублей. В Европах на миллиарды штрафуют.

Ответить

Forgotten Games

Канищев
3

Там у Царьграда в дополнение вроде иск весьма нескромный.

Ответить

Канищев Максим

Forgotten
1

Кстати очень интересно, как гугл и наши власти будут выкручиваться из этого иска. Посмотрим.

Ответить

Forgotten Games

Канищев
1

Найдут решение, я уверен. Более-менее устраивающее всех, но в меньшей степени Гугл.

Ответить

Юрий Белкин

Forgott…
0

А если нет?

Ответить

Forgotten Games

Юрий
0

Это уже совсем маловероятный сценарий, но тогда китайские сервисы с их гармонией или может наше что-нибудь. Почти наверняка и у нас пилят альтернативы. Это если говорить о телефонах, что наиболее болезненным будет. Видеохостинг. Ну переедут все на ненавистный РуТуб или ещё что.

Ответить

Распутин

1

Для Googl 4 млн. это капля в море. Головной офис вообще в курсе, что в России его штрафуют?

Ответить

Novoreg

0
Ответить

Империя Скруджа

0

Для Гугл 4 миллиона это иголка в стоге сена

Ответить

Сервис opencart-course

Империя
1

Ну иголка, не иголка. А оплатят это всё рекламодатели, а рекламодатели с кого возьмут и если дальше продолжить. То кого в конечном итоге штрафанули ? 

Ответить

Nikolay Martynov

–2

И правильно. Кто владеет Гуглом? И почему в топе всегда выгодный владельцам контент? История с Фейсбук показала, кто и как устанавливает правила игры. На нашей территории эта история не прокатит. 

Ответить

Philip Poteryahin

Nikolay
1

Что за ваша территория, вы ее уже пометили, что бы мы могли отличать от не вашей?

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Цикл начат. 

Ответить

Alex Mont

0

Ох чую я, скоро последствия банхаммера для телеги будут восприниматься как мелкое недоразумение...

Ответить

Юрий Белкин

0

Так, я так понимаю самое время регаться в RuTube

Ответить

Юрий Белкин

0

 А что будет если Гугл откажется эти 5,5 лямов выплачивать? Вопрос риторический.

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Там же в перспективе про триллионы речь с Царьградом. Так что всё только начинается, вся движуха впереди. Хехе.

Ответить

dgrjy

0

https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv1.html
https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv2.html
https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv3.html

Ответить

fgsdf

0

https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct1.html
https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct2.html
https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct3.html

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

dgrjy

0

как 

Ответить

fgsdf

0

меня

Ответить

Комментарий удален

timika soafer

0

mojnu pagol
Это уже совсем маловероятный сценарий, но тогда китайские сервисы с их гармонией или может наше что-нибудь. Почти наверняка и у нас пилят альтернативы. Это если говорить 
https://admin.alforsan.net/zok/video-do-v-bay-01.html
https://admin.alforsan.net/zok/video-do-v-bay.html
https://admin.alforsan.net/zok/video-do-v-ba-liv.html

Ответить

fgsdf

0

https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct4.html
https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct5.html
https://www.eemh.gr/dek/video-dor-v-bay-direct6.html

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

dgrjy

0

https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv1.html
https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv2.html
https://www.eemh.gr/dek/video-d-v-b-im-liv-tv3.html

##German DFL Cup:Dortmund gegen Bayern Im Live…
Dortmund gegen Bayern Im Live
www.eemh.gr
+++[IM-TV]:Dortmund gegen Bayern Im Live…
Dortmund gegen Bayern Im Live
www.eemh.gr
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

bkvmou

0

https://www.eemh.gr/dvs/video-bvb-gegen-bayern-im-tv01.html
https://www.eemh.gr/dvs/video-bvb-gegen-bayern-im-tv02.html
https://www.eemh.gr/dvs/video-bvb-gegen-bayern-im-tv03.html

Ответить

Ольга Павленко

–3

Эта музыка будет вечной.. (с) Лавры телеграма будоражат умы
Решение суда может быть опротестовано, как известно. И такая пиар-кампания принесет больше пользы при должном креативе 

Ответить

Александр Якунин

Ольга
0

Кому?

Ответить

Ольга Павленко

Александр
–1

что? 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
Группа «Самолет»
Как улучшить опыт покупателя квартиры с помощью сервиса бесшовного ведения сделки Самолет.Менеджер

В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.

5 5 комментариев
5
Сервисы
Yandex.Cloud
Где открыть бизнес: ищем точки на карте с помощью сервиса Yandex DataLens

Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.

8 8 комментариев
45
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Еда
Poster POS
«Локдауны дали толчок к развитию»: как бургерная «Краснодарский парень» разрослась до 20+ заведений по всей России

В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.

20 20 комментариев
22
Sigur
Как сделать СКУД по-настоящему безопасной даже от самого подготовленного взломщика?
0 Обсудить
1
Личный опыт
Andrey Fedorov
Как легко проверить идею бизнеса. Ответ на статью о ненужности исследований перед запуском продукта

Начну с пары историй. Я потерял на неудачных запусках продуктов миллионы рублей. К счастью, удачных в итоге было больше, но, разумеется, случались и фейлы. Два самых эпичных: эксклюзивное дистрибьюторство детской одежды из Финляндии и сервис печати на чехлах для смартфонов.

6 6 комментариев
14
Открытие Брокер
HeadHunter превысил консенсус-прогнозы во II кв. 2021 г.и повысил ожидания роста годовой выручки с 45–50% до 63– 68%

Выручка HeadHunter во II квартале 2021 года составила 3,91 млрд рублей, в 2,55 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

0 Обсудить
1
Seagate Russia
Границы открыты: почему вам нужно знать, что такое периферийные вычисления
0 Обсудить
Дизайн
Логомашина
Как использовать вариативные логотипы, а не оставлять их на бумаге

Привет, это Логомашина. В этой статье мы объясняем, зачем каждой компании нужны несколько версий одного и того же логотипа.

2 2 комментария
17
Торговля
Евгения Евсеева
Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard Статьи редакции

При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.

178 178 комментариев
57
IBS
Как IT-компании работают со школьниками: опыт IBS

Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…

0 Обсудить
3
Торговля
Маша Цепелева
Visa начала расследование комиссий Wildberries при оплате товаров через иностранные системы Статьи редакции

Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.

99 99 комментариев
73
Больше статей
null