Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
В августе компания пригрозила перестать блокировать такой контент из-за иска с «Царьградом».
- Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в нарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП — по нему Google оштрафовали на 4 млн рублей. Позже суд выписал штраф ещё на 1,5 млн рублей.
- Затем суд выписал штраф ещё на 5 млн рублей и 1,5 млн рублей. Всего по пяти протоколам — 14 млн рублей.
- В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей, тогда же «РИА Новости» сообщали, что Google грозят штрафы еще на 25 млн рублей.
- В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
Очень четкая мировая тенденция. Банковский капитал начал масштабное наступление на капитал цифровой. Цифровики пытались в свои правила, но их пытаются поставить на место. Интересно даже, кто в результате победит. Я ставлю на банкиров.
Политический, а не банковский.
Политический капитал это не про бабки. Хотя, соглашусь, политических очков на этом себе кто-то тоже нагребёт.
Причем тут банки?! Политика чистая, ролик с обещаниями ЕдРа объявили экстремистским материалом и людей преследуют.
Ильнар, вы про частности. Предлоги и наезды могут быть за что угодно. Важны тенденции и понимание того, что цифровики в целом начали определенный беспредел и ведут игрища по своим правилам и в мире это практически никому не нравится. Частью их правил является перетягивание финансового покрывала на себя. Мировая элита у власти в настоящее время считает "своими" банкиров, которые фактически стали не у дел по сбору цифровиками денег у пользователей и в функционировании собственных платежных систем цифровиков. Вкраце так.
Вы про мировое тайное правительство и прочих масонов, а тут всего лишь местный царь негодует, что показывают как они врут и воруют. А неугодных объявляют иноагентами и экстремистами.
Под мировыми элитами я имел ввиду не теневое правительство мира (есть оно или нет я хз), а вполне себе действующие руководства стран. Не уверен, что негодования именно нашего царя стали предпосылками штрафов во всем мире.
А ставлю я на цифру - все мировые мозги у них, найдут способ, если сильно зажимать будут.
Не исключено. Если смогут привлечь на свою сторону политические элиты. Пока они (цифровики) пытаются в независимость от всех. На мой взгляд проигрышная стратегия.
В таком случае штрафы им детскими бирюльками покажутся. Но это опять таки, мое предположение. В любом случае нам только наблюдать:-)
Всяко может быть. Это да. Отсюда лично у меня и нет никакой уверенности. Вижу тенденции - говорю. А что и как будет... Информации нет. Насколько глубоки межгосударственные договоренности.
Ну и насчёт нашей российской сверхдержавности я пока того... Не особо уверен. У нас тут свои игры в части куда идти. Но по модели отсутствия полной цифровой зависимости мы вполне себе на уровне всех остальных.
Боже, кремлёвскую пропагандскую помойку забанили, а они пытаются признак жизни подавать. Закалебали.
Эта сумма капля в море. Пока они насаждают нам свои ценности и свою западную политику псевдо демократии. Что такое миллионы? Они зарабатывают на нас миллиарды.
Ощущение что на вас они не зарабатывают, а в минус уходят))
Давайте поможем вместе Таганскому суду правильно штрафовать Google:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 и так далее млн. рублей.
Жалкие 4 млн рублей. В Европах на миллиарды штрафуют.
Там у Царьграда в дополнение вроде иск весьма нескромный.
Кстати очень интересно, как гугл и наши власти будут выкручиваться из этого иска. Посмотрим.
Найдут решение, я уверен. Более-менее устраивающее всех, но в меньшей степени Гугл.
А если нет?
Это уже совсем маловероятный сценарий, но тогда китайские сервисы с их гармонией или может наше что-нибудь. Почти наверняка и у нас пилят альтернативы. Это если говорить о телефонах, что наиболее болезненным будет. Видеохостинг. Ну переедут все на ненавистный РуТуб или ещё что.
Для Googl 4 млн. это капля в море. Головной офис вообще в курсе, что в России его штрафуют?
Для Гугл 4 миллиона это иголка в стоге сена
Ну иголка, не иголка. А оплатят это всё рекламодатели, а рекламодатели с кого возьмут и если дальше продолжить. То кого в конечном итоге штрафанули ?
И правильно. Кто владеет Гуглом? И почему в топе всегда выгодный владельцам контент? История с Фейсбук показала, кто и как устанавливает правила игры. На нашей территории эта история не прокатит.
Что за ваша территория, вы ее уже пометили, что бы мы могли отличать от не вашей?
Ох чую я, скоро последствия банхаммера для телеги будут восприниматься как мелкое недоразумение...
А что будет если Гугл откажется эти 5,5 лямов выплачивать? Вопрос риторический.
Там же в перспективе про триллионы речь с Царьградом. Так что всё только начинается, вся движуха впереди. Хехе.
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mojnu pagol
Это уже совсем маловероятный сценарий, но тогда китайские сервисы с их гармонией или может наше что-нибудь. Почти наверняка и у нас пилят альтернативы. Это если говорить
https://admin.alforsan.net/zok/video-do-v-bay-01.html
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Эта музыка будет вечной.. (с) Лавры телеграма будоражат умы
Решение суда может быть опротестовано, как известно. И такая пиар-кампания принесет больше пользы при должном креативе
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