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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

В августе компания пригрозила перестать блокировать такой контент из-за иска с «Царьградом».

  • Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в нарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП — по нему Google оштрафовали на 4 млн рублей.
  • В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей, тогда же «РИА Новости» сообщали, что Google грозят штрафы еще на 25 млн рублей.
  • В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новость #google

414 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Канищев Максим

0

Жалкие 4 млн рублей. В Европах на миллиарды штрафуют.

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Forgotten Games

Канищев
1

Там у Царьграда в дополнение вроде иск весьма нескромный.

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Империя Скруджа

0

Для Гугл 4 миллиона это иголка в стоге сена

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Gleb Tyutikov

0

Цикл начат. 

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Forgotten Games

0

Очень четкая мировая тенденция. Банковский капитал начал масштабное наступление на капитал цифровой. Цифровики пытались в свои правила, но их пытаются поставить на место. Интересно даже, кто в результате победит. Я ставлю на банкиров.

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Gleb Tyutikov

0

Давайте поможем вместе Таганскому суду правильно штрафовать Google:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 и так далее млн. рублей.

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Ольга Павленко

–2

Эта музыка будет вечной.. (с) Лавры телеграма будоражат умы
Решение суда может быть опротестовано, как известно. И такая пиар-кампания принесет больше пользы при должном креативе 

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Александр Якунин

Ольга
0

Кому?

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Ольга Павленко

Александр
–1

что? 

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