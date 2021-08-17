Как IT-компании работают со школьниками: опыт IBS

Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…