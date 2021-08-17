Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
В августе компания пригрозила перестать блокировать такой контент из-за иска с «Царьградом».
- Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в нарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП — по нему Google оштрафовали на 4 млн рублей.
- В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей, тогда же «РИА Новости» сообщали, что Google грозят штрафы еще на 25 млн рублей.
- В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
Жалкие 4 млн рублей. В Европах на миллиарды штрафуют.
Очень четкая мировая тенденция. Банковский капитал начал масштабное наступление на капитал цифровой. Цифровики пытались в свои правила, но их пытаются поставить на место. Интересно даже, кто в результате победит. Я ставлю на банкиров.
Давайте поможем вместе Таганскому суду правильно штрафовать Google:
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 и так далее млн. рублей.
Эта музыка будет вечной.. (с) Лавры телеграма будоражат умы
Решение суда может быть опротестовано, как известно. И такая пиар-кампания принесет больше пользы при должном креативе
При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.
Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…
Статья идеально подходит для стартапов, планирующих выход на американский рынок, будучи на ранней стадии и не только.
Дмитрий Ким — участник сообщества Heg.ai, более 10 лет находится на позиции sales в стартапах и энтерпрайзах, занимает должность Chief Growth Officer в американском стартапе и AI-проекте Speechki, ментора в американском акселераторе Alchemist, эксперта в акселераторе ФРИИ, амбассадора в US AWS-Marketplace.
Выручка HeadHunter во II квартале 2021 года составила 3,91 млрд рублей, в 2,55 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В 2016 году Евгений Четвергов и Юрий Рой создали бургерную «Краснодарский парень» — за пять лет она превратилась во всероссийскую сеть с более 20 заведениями, большинство из которых принадлежат франчайзи.
Привет, это Логомашина. В этой статье мы объясняем, зачем каждой компании нужны несколько версий одного и того же логотипа.
Компания планирует, что к 2033 году карты с магнитной полосой исчезнут совсем.
Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.
Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.