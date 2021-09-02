«Яндекс.Такси» и другие агрегаторы могут менять правила, не предупреждая. А Gett просит «незамедлительно удалить» приложение, если пользователя не устраивают условия — иначе он автоматически соглашается с ними.

447 просмотров

ТАСС

Обозреватель vc.ru и руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов вместе изучили соглашения пяти популярных сервисов такси, которые работают в десятках российских регионов:

«Яндекс Go» («Яндекс.Такси»).

«Ситимобил» («Сити-Мобил»).

Gett («ГетТакси Рус»).

«Максим» («Максим.Технология»). Головной офис «Максим» находится в Кургане. Права пользователей есть в лицензионном соглашении и публичной оферте.

Didi («ДиДи Мобилити РУС»). Агрегатор Didi вышел на рынок всего год назад и пока не принимает заказы в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме Ахметжанова vc.ru обращалось к четырём юристам. Один из них отказался комментировать соглашения агрегаторов такси, ссылаясь на конфликт интересов, ещё двое — на занятость.

Юрист компании «Рустам Курмаев и партнёры», руководитель направления «Разрешение T&IP споров» Ярослав Шицле изучил соглашения и дал краткий комментарий по ситуации в целом.

Кто такие агрегаторы такси и каким законам подчиняются

Рынок сервисов заказа такси через интернет фактически не регулируется государством, писал «Коммерсантъ» в 2020 году. В законодательстве о таксомоторных перевозках нет термина «агрегатор услуг такси» и регламента оказания таких услуг.

Более общее определение «Владелец агрегатора информации о товаре (услуге)» есть в законе «О защите прав потребителей». Оно относится посредническим интернет-сервисам: в их список входят не только агрегаторы такси, но и маркетплейсы, сайты частных объявлений, поиска работы и бронирования гостиничных номеров. Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил vc.ru, что компания работает в соответствии с этим определением.

Каждый сервис такси самостоятельно определяет свой статус в отношениях с партнёрами и пассажирами, а также порядок оказания услуг, обработки данных и страховые обязательства — обо всём этом сервисы сообщают в лицензионных соглашениях.

Соглашение — самый важный документ, с которым каждый пассажир должен ознакомиться еще до заказа такси, подчеркнул в разговоре с vc.ru юрист Равиль Ахметжанов. « Если же пользователь не желает читать, это его проблемы », — говорит он.

Агрегаторы всегда называют себя посредниками

Каждый агрегатор в своём соглашении неоднократно подчёркивает, что он не перевозчик, а посредник. Через свои приложения компании оказывают одну услугу — сообщают пользователям о возможности заказать поездку.

Все сервисы позиционируют себя как агрегаторы, то есть они посредники между таксопарком и клиентом. Поэтому соглашения содержат ожидаемые оговорки о том, что сервис никакой ответственности за убытки перед пользователем не несёт. Ярослав Шицле руководитель направления «Разрешение T&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры»

Похожую оценку дал Равиль Ахметжанов.

Тем не менее агрегаторы называют себя по-разному.

«Яндекс.Такси» (приложение «Яндекс Go») и «Максим» — это «сервисы».

Gett — «информационное связующее звено» между пользователем и перевозчиком.

«Ситимобил» — информационный сервис.



Cервис Didi «предлагает доступ к приложению Didi Rider».

Список услуг в приложениях не ограничен заказом такси: дополнительные услуги представлены в текстах соглашений. В частности, в приложении «Яндекс Go» можно вызвать водителя и заказать доставку.

«Ситимобил» позволяет арендовать электросамокаты и получать другие услуги. По словам Ахметжанова, в соглашении компании есть возможность заключения письменного договора фрахтования, то есть перевозок по заказам. Gett также составил в соглашении условия для аренды автомобилей на заказ.

Создатели приложения «Максим» допускают, что пользователю могут быть доступны не только услуги такси. На сайте компании заявлены услуги доставки и такси для бизнеса.

«Партнёром компании, по правилам “Максим”, может оказаться тамада», — указывает Ахметжанов, подробно изучивший соглашение. По его словам, строгих ограничений для расширения списка услуг в документе нет.

«Максим», говорит Ахметжанов, работает по самой понятной ему бизнес-модели: как франшиза. Компания находит в регионах партнёров для подключения местных таксопарков и работает с ними как с франчайзи. Пользователю (пассажиру) стоит ознакомиться с двумя документами: публичной офертой и лицензионным соглашением.

Сервисы могут менять правила без уведомлений — иногда это может касаться тарифов

Агрегаторы не гарантируют, что вся информация в приложениях будет достоверной и точной. Например, они формально не обязаны сообщать, какой таксопарк и водитель примет заказ. Тем не менее эта информация есть в приложениях.

«Яндекс» получает информацию от партнёров, на которых, согласно статьи 9 закона «О защите прав потребителей», возложена обязанность предоставить владельцу агрегатора достоверную информацию. Обязанность агрегатора — донести её до пользователя. Законом не предусмотрена обязанность владельца агрегатора о проверке предоставляемой информации, поэтому в соглашении используется формулировка (отказа от ответственности за достоверность информации в приложении «Яндекс Go» — vc.ru).

представитель «Яндекс.Такси»

«Ситимобил» пишет в соглашении, что не отвечает за актуальность информации о таксопарке и водителе, а «Яндекс.Такси» —за сведения о стоимости поездки и о самой её возможности. Представители «Ситимобил» не ответили на вопросы vc.ru.

«Только Didi берёт на себя обязательство отправить по SMS информацию хотя бы о водителе-партнёре, — говорит Равиль Ахметжанов. — При этом практически во всех случаях утверждается, что именно партнёры обязаны самостоятельно соблюдать обращённые к ним требования законов и нормативных актов».

Такси-сервисы также оставляют за собой право изменять условия лицензионных соглашений и не сообщать об этом. Незнание текста соглашения не прекращает его действия.

«Яндекс.Такси» может изменять как сам текст соглашения, так и все регулирующие документы. « Риск неознакомления с новой редакцией Условий и Регулирующих документов несёт пользователь ».

». Gett также может изменять текст соглашения, не сообщая об этом пользователям. При этом в Gett допускают ситуацию, когда тексты соглашений на сайте и в приложении могут быть разными .

Положения о том, что агрегаторы без уведомления могут менять условия соглашений, не соответствуют законодательству, в частности, закону «О защите прав потребителей», считает Ярослав Шицле.

Стандартное условие пользовательских соглашений о том, что сервис вправе в любое время изменять текст соглашения без уведомления пользователя, маловероятно будет принято во внимание судом в случае возникновения спора. Ярослав Шицле руководитель направления «Разрешение T&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры»

Представитель «Яндекс.Такси» с такой формулировкой не согласен.

Такое право (изменения текстов соглашений — vc.ru) используется компанией в первую очередь в случаях появление дополнительной функциональности, качественных изменений сервиса, о которых мы уведомляем пользователей и другими способами (пуши, сторис, фуллскрины).



Между пользователем и «Яндексом» отсутствует возмездный договор, следовательно, к «Яндексу» в целом применимы лишь специальные нормы закона «О защите прав потребителей» о товарных агрегаторах, а не весь закон в целом.

представитель «Яндекс.Такси»

Изменяемость информации, вероятно, касается не только соглашений, но и других данных в приложениях. Например, тарифов, замечает Ахметжанов: «Только Gett в соглашении предоставляет информацию об определённых тарифах».

Тарифы Gett перечислены на сайте компании, а ссылка на страницу тарифов есть в соглашении с пользователями vc.ru

Кроме того, компании по-разному трактуют свои финансовые обязательства перед пользователями.

«Максим» выступает агентом таксопарка (партнёра) и берёт на себя обязательства приёма денег у пассажиров и их перевод на лицевой счет партнёра.

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси», напротив, отказываются от ответственности за любые финансовые операции пользователей и партнёров, совершённые в приложениях.



Gett не несёт ответственности за обеспечение сохранности и безопасности платёжной информации.



Didi подчёркивает, что сервис не является третьей стороной в отношениях заказчика «услуги такси» и перевозчика.

Что агрегаторы могут делать с персональными данными пользователей

Агрегаторы получают и обрабатывают данные пользователей, в том числе персональные данные. Сервисы такси предупреждают, что информация о пользователях будет известна другим компаниям — их партнёрам.

По закону, компания, которая принимает и обрабатывает персональные данные, обязана хранить их на своих серверах до пяти лет. Срок хранения не зависит от статуса пользователя: данные будут в распоряжении агрегатора и после расторжения соглашения об использовании.

В текстах соглашений такси-сервисы пишут, что имеют право использовать данные по собственному усмотрению. Так, «Яндекс.Такси» передаёт информацию о пользователях всей группе компаний «Яндекс», а также «Вымпелкому» и другим операторам связи.

В соглашении отмечается, что эти данные нужны для создания индивидуальных предложений сервиса. Обработка этой информации регулируется политикой конфиденциальности. Похожая политика существует и у «Ситимобила».

В «Яндекс.Такси» назвали некорректной гипотезу обозревателя vc.ru о том, что круг компаний-партнёров, которым могут быть переданы данные пользователей, ничем не ограничен.

Компания обрабатывает персональные данные только при наличии надлежащих правовых оснований, которые перечислены в «Законе о персональных данных». представитель «Яндекс.Такси»

Каждый пользователь «Яндекс.Такси» также соглашается получать рекламные сообщения после установки приложения «Яндекс Go». Сервис обещает, что от этой рекламы можно отказаться.

Приложение Gett также собирает данные, а пользователи, в свою очередь, соглашаются получать рекламу: её Gett может передавать всеми доступными способами, в том числе с помощью телефонных звонков и сообщений.

В соглашении есть список получаемых данных. Некоторые пункты списка сформулированы общо, и Gett не даёт дополнительных разъяснений:

«Цифровой отпечаток» браузера или другой программы, с помощью которой пользователь зашёл на сайт Gett, а также данные файлов cookie.

«Порядок посещения страниц пользователем». Не уточняется, какой объём данных из истории посещений браузера получит компания.

«Иная подобная информация». Этому определению гипотетически соответствует любая информация с устройства.



Gett заявляет в правилах, что следит за сохранностью данных пользователей, но затем уточняет, что гарантировать абсолютной защиты не может.

«Максим», как и другие сервисы такси, запрашивает персональные данные и документы пассажиров при первом запуске приложения для удостоверения их личности, но в оферте и лицензионном соглашении гиперссылки на политику обработки конфиденциальных данных нет. Этот документ пользователь должен найти на сайте такси-сервиса сам.

Компания пишет, что персональные данные после идентификации пользователя не сохраняет. По условиям оферты «Максим», пользователи соглашаются получать рекламные сообщения, в том числе в мессенджерах Whatsapp, Viber, Telegram и их аналогах.

Агрегатор Didi открыто заявляет, что за сохранность данных в приложении ответственность несёт пользователь. В свою очередь, компания берёт с пользователя обязательство вводить корректные сведения, в том числе платёжную информацию.

Компания работает в соответствии со 152-м федеральным законом «О защите персональных данных», сказано в соглашении. Didi собирает сведения об устройствах, IP-адреса, рекламные идентификаторы и другие данные, а также получает доступ к звонкам и сообщениям пользователя, относящимся к её сервисам, написано в правилах компании.

Сервисы страхуют водителей и пассажиров, но ограничивают свою ответственность за происшествия

По словам Ахметжанова, в части об ущербе все соглашения похожи: здесь практически нет упоминаний дорожно-транспортных происшествий, а в параграфах о компенсациях нет уточнений, в каких конкретных ситуациях пользователь может получить деньги агрегатора.

Требовать компенсацию убытков, по условиям соглашений, пользователь должен у перевозчиков, говорит Ярослав Шицле. С ним в целом согласен Ахметжанов, подробно изучавший тексты соглашений.

Несмотря на это, агрегаторы страхуют водителей и пассажиров, но в соглашениях не гарантируют возмещение ущерба, ссылаясь на статус посредника. За выплаты отвечает страховая компания, с которой агрегатор заключил договор.

Страховые обязательства «Яндекс.Такси» различаются в зависимости от региона нахождения пользователей. При этом условия страховки не входят в список регулирующих документов соглашения с сервисом.

Регулирующие документы определяют права и обязанности сторон — «Яндекса» и пользователя. Документы о страховании, на которые вы ссылаетесь, не содержат прав или обязанностей «Яндекса» или пользователя по отношению друг к другу. В части страхования возникают правоотношения у пользователя и страховой, «Яндекс» участником этих правоотношений не является. представитель «Яндекс.Такси»

«Страхование жизни и здоровья на случай ДТП действует на всех поездках, заказанных через приложение “Яндекс Go” или колл-центр в России, и распространяется на всех пассажиров, находящихся в автомобиле во время поездки, а также на водителя», — уточнили в компании. Каждая поездка застрахована на 2 млн рублей в компаниях «Альянс», «Ингосстрах» и «Группа Ренессанс Страхование».

«Только Gett заявляет в своём соглашении о добровольном страховании от несчастных случаев в результате ДТП», — отметил Ахметжанов. Пассажир Gett застрахован на 2,2 млн рублей на случай дорожного происшествия.

Но в соглашении Gett также есть оговорка об ограниченной ответственности. Если компания будет признана ответственной за ущерб, сумма возмещения не будет превышать $100 или её эквивалента в российских рублях. Gett не разъясняет, кто может признать её ответственность: суд или органы исполнительной власти.

По условиям Didi, пассажир может претендовать на компенсацию не более 1000 рублей , если у компании всё-таки возникнет «какая-либо ответственность» перед ним. В условиях нет объяснения, о какой именно ответственности идёт речь.

Didi не берёт на себя ответственность в следующих случаях:

Потеря имущества.

Вред здоровью пассажира.

Непринятый заказ.

Потери, ущерб, издержки, расходы или ответственность третьих лиц в связи с использованием приложения.

Убытки бизнеса в связи с исполнением заказа и использованием приложения.

Любые другие убытки, ущерб, затраты, расходы или ответственность, возникшие в связи с сервисами или услугами такси.

Претензии, сказано в соглашении Didi, пассажир (пользователь приложения) должен предъявлять водителю такси. Компания даст информацию о водителе по электронной почте.

Если пользователь нарушит какие-либо правила, с него могут потребовать покрыть расходы Didi на суд и адвокатов. В соглашении есть список нарушений:

Несоблюдение или нарушение каких-либо условий соглашения.

Нарушение прав третьих лиц.

Неправомерное использование приложения или сервиса.

Ущерб транспортному средству или его внутреннему оборудованию или Пользователю в результате грубой небрежности или преднамеренного неправомерного поведения («Неправомерное действие»).

«Ситимобил» не несёт ответственности за вред, который пользователь мог получить во время поездки, но и за его багаж. В соглашении компании сказано, что за всё это отвечает партнёр и/или водитель.

Компания «Максим» не берёт на себя обязательства («какие-либо иные права и обязанности») партнёра-перевозчика «в части оказания услуг». Агрегатор также не отвечает за вред, который может получить пассажир.

В публичной оферте «Максим» информации о страховании жизни нет. В лицензионном соглашении сказано, что партнёры компании могут жертвовать по 10 рублей ежемесячно в благотворительный фонд «Гарант». Участие в программе добровольное.

В компании участие фонда назвали альтернативой страхованию и отметили: вопросы страхования поездок возникают из-за того, что ОСАГО и каско «практически не работают в такси и в целом не покрывают реального ущерба жизни и здоровью».

Представитель компании объяснил, как пострадавший пассажир или партнёр-водитель такси «Максим» может получить помощь.

За материальной компенсацией можно обратиться в «Гарант» или в один из офисов «Максим».

Если сотрудники сами узнают о происшествии, например, из СМИ или соцсетей, они пытаются связаться с пострадавшими.

Фонд помогает собрать документы, подтверждающие вред здоровью. Решение об оказании помощи принимает специальная комиссия фонда по выплатам.



Средства перечисляются на указанный заявителем банковский счёт. Обычно вся процедура занимает от одного до нескольких дней.



Сумма материальной помощи — до 2 млн рублей каждому пострадавшему участнику поездки.



Организуются выплаты не только в случаях дорожно-транспортных происшествий, но и в других чрезвычайных ситуациях с причинением вреда здоровью и жизни пассажиров и водителей. В том числе — в результате противоправных действий третьих лиц во время выполнения заказов. Это максимально полная и максимально дешёвая для водителей материальная защита, аналогов которой нет на рынке такси. Водители получают ежемесячно отчёты о деятельности фонда и видят в них все истории и суммы выплат. На таких условиях они, конечно, участвуют осознанно и добровольно. представитель компании «Максим»

В 2020 году, следует из публичного отчёта некоммерческой организации, «Гарант» выплатил нуждающимся (в том числе людям, пострадавшим в автомобильных катастрофах) 33,7 млн рублей и еще 2,5 млн потратил на содержание сотрудников.

Расторжение договора

Все агрегаторы могут закрыть доступ пользователям без объяснения причин. В качестве примера в соглашении «Яндекс.Такси» приведён список типичных случаев, которые в том или ином виде есть во всех остальных изученных vc.ru соглашениях:

Нарушение условий соглашения.

Распоряжение уполномоченного органа.



Причинение ущерба «Яндекс.Такси» или третьим лицам (равно как и для пресечения таких действий).



Создание опасности для окружающих.



Защита прав и законных интересов сервиса и третьих лиц.



Неоднократные жалобы на действия пользователя.



Если пользователь не согласен с каким-то из пунктов соглашения, Gett просит его «немедленно удалить» приложение. Но если пользователь не удалил приложение, сервис будет считать, что он согласен с условиями обслуживания.

Фрагмент лицензионного соглашения «ГетТакси Рус» vc.ru

Этот пункт в сочетании с возможностью изменения тарифов можно назвать спорным, считает Равиль Ахметжанов.

Во время поездки на 3 км за шесть минут тариф, предусмотренный соглашением, может измениться до неузнаваемости, а по правилам Gett пользователь должен будет удалить приложение в случае несогласия с таким изменением. Если же приложение будет удалено, пользователь фактически будет лишён доказательств возникших обстоятельств, а если не удалит, он фактически подписывается под согласием с внесёнными изменениями. Равиль Ахметжанов руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов

На момент выхода этого материала представители Gett не прокомментировали слова юриста.

Чтобы расторгнуть соглашение с «Ситимобилом», недостаточно удалить его приложение с устройства. Процедура расторжения договора — уведомительная. Пользователю необходимо направить запрос на электронный адрес компании, а затем подтвердить личность по телефону и в приложении.