Единый счётчик интернет-аудитории будет заключать соглашение об объёме данных с каждым сайтом Статьи редакции
В августе онлайн-сервисы и операторы связи попросили сократить объём данных для измерителя, так как он нарушает права.
- Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории интернет-площадок единому измерителю. Они опубликованы для общественного обсуждения на regulation.gov.ru 12, 13 и 16 августа.
- Измеритель и сервис будут заключать соглашение, которое определит способ передачи данных, их содержание и регулярность. Компании должны в течение пяти дней ответить на уведомление измерителя и предоставить контакты ответственного лица.
- В августе онлайн-сервисы раскритиковали проект Минцифры от 15 июля об объёме данных для измерителя — об оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки, IP-адреса (если пользователь заходил через браузер). Онлайн-сервисы попросили сократить список.
- Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал «Ъ», что список данных не сократят, а окончательное решение по ним примет измеритель. Собеседник «Ъ» на медиарынке считает, что в документах прописан максимально возможный набор данных, но на практике всё будет зависеть от конкретного случая.
- Источник «Ъ» предположил, что измеритель может использовать полученные данные для таргетирования рекламы, так как по закону он может продавать результаты исследований.
- В телеизмерителе России Mediascope отказали «Ъ» в комментариях, Минцифры не ответило на запрос. В Роскомнадзоре ответили, что набор данных и порядок их предоставления утверждён постановлением правительства.
Когда уже закон примут о счетчике спичек в спичечных коробках?
А то вечно, то 60, то 59, а на днях вообще 57!!!
Не примут, потому что спички не могут смотреть расследования про коррупцию
Источник «Ъ» предположил, что измеритель может использовать полученные данные для таргетирования рекламы, так как по закону он может продавать результаты исследований
Устанавливайте блокировщики рекламы на максимум, настраивайте браузер на максимальную конфеденциальность и пусть это будет очередной сизов труд. Они в принципе и так знают, кто и на какие сайты заходит, но все сделано для сбора данных для рекламы и тупо хотят обогатиться на продажи данных. Поэтому, не видя рекламу, они работают впустую.
Это сделают только кто шарит, остальные вообще похуй, они даже не понимают что это такое
Большая часть вообще не знает что такое VPN
рекламы стало так много, что люди ищут способы от нее избавится
то же самое и по vpn, как только заблокируют значимый сайт (почтовый сервис, соцсеточку), то каждый второй как минимум будет знать как это обойти
Судя по последним отчетам и данным, число пользователей, которые блокируют рекламу выросло до 1 миллиарда в мире и до 45% в России в частности. Так что, народу тоже надоела реклама.
Большая часть из тех, кто знает что такое VPN, им не пользуется потому что это стоит денег. А тор браузер работает всегда, везде и бесплатно.
Как бы не ввели уголовную ответственность за AdBlock…
Уже пробовали, отшили нафиг, сказали это дело пользователя, какие проги ставить на свое устройство. Причем и у нас, и в Европе суды так сказали.
Да и нереально уже это, тут уже в сами браузеры все вшито, а этих программ десятки
Это рекламщики пытались запретить блокировщики рекламы? Думаю, если государства захотят запретить, то суд придёт к другому решению)
Алекс Спингер три раза бился в немецком суде, послали.
Из наших кто-то тоже - тоже послали.
Да не нужно это государству, и кроме того, если уж с пиратством справятся не могут, то о каких блокировщика может идти речь?) Это нереально и невозможно отследить.
Они могут обязать всех разработчиков браузеров добавить в белый список ip адреса их трекеров, под угрозой блокировки например гугла и других
Тогда начнем скачивать другие браузеры с торрентов, начнем устанавливать программы, которые будут работать вне браузеров и которые тоже можно скачать с торрентов. Вариантов много, это игра в кошки-мышки. Если бы было все так просто, то уже давно сделали, учитывая, что из-за блокировщиков бизнес в интеренете теряет в среднем +-50 млрдов долларов в год, при рынке в 250.
Тут и кликфрод еще большая проблема для рекламщиков, чем теже бокировщики.
Смелый парфюмер
А сайтам на что жить?) У монеты две стороны.
Не, я понимаю, что уебищные сайты (и это не обязательно ГС, кстати), увешанные рекламой по самые помидоры просто таки заставляют это делать. Но ведь страдают и нормальные проекты, не? Которые не злоупотребляют рекламой.
А че происходит?
Следят за тобой дружище, как службы так и коммерсанты.
А почему соглашение будет заключаться между площадкой и счётчиком?
Объектов передачи будут данные пользователя, причём в таком объёме, что с их помощью пользователя можно легко при желании деанонимизировать. Раз они хотят столько получать, то пусть напрямую с пользователем заключают договор.
Так, я проверил вашу историю посещения сайтов и кажется вы агент западных спецслужб. Прошу администрацию vc.ru принять меры по защите граждан Российской Федерации от западной пропаганды и заблокировать этого агента!
Вы задаёте слишком много вопросов!
Англоязычных сайтов в зоне .com или .net эта инновация тоже касается?
Все еще впереди. Несмотря на то, что реклама не лезет разве что из жопы соседа (потому что изо рта соседа часто ретранслируется реклама) - объемы продаж падают, а экономика потребления в той самой жопе. Но кроме "купи-продай" и выстроенных около этого способах "относительно честного отъема денег у населения" еще ничего не придумали, а потому скоро под административку попадет и Adblock, и проксификаторы и все прочее, что мешает "свободному рынку развиваться". Да, именно так.
Готовьтесь, котаны!
Так в таком случает доход с сайтов вырастет у их владельцев, что в этом плохого?
Промежуточный шаг к созданию базы данных размеров анусов россиян, затем размеры бутылок Абрау-Дюрсо могут быть скорректированы
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