#20вопросов Александре Сухаревой, руководителю TechLab, PepsiCo Россия

Для любой компании, которая понимает необходимость работы с инновациями и ценит тот value, который могут принести стартапы, важно правильно выстроить внутренние процессы. Ведь инновации – это, в первую очередь, про гибкость, подготовленную инфраструктуру и четкое понимание целей. Да, это некий риск, но в большинстве случаев оправданный.