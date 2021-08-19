Лучшие доклады Ruby meetup #15

Почему делить большие классы на модули не лучшая идея, куда пристроить бизнес-логику в Rails-приложении, и как мягко объяснить разработчикам Kubernetes. Об этом мы говорили на Ruby meetup 12 августа. Если вы не участвовали онлайн, самое время посмотреть доклады в записи.