Суд в Москве оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
С начала года компанию оштрафовали уже на 27,5 млн рублей.
- Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому компанию оштрафовали на 2 млн. Затем суд выписал ещё штраф на 2 млн рублей.
- В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей. В августе компании снова выписали штрафы — 14 млн рублей по пяти протоколам. Всего с начала года компания получила штрафы на 27,5 млн рублей.
- В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
Гугл блокирует пропагандисткий канал за нарушение правил платформы
Суд страны выписывает за это штраф
В какой ещё стране такое может быть?
а какой канал не пропагандистский позволю себе спросить? Вероятно там где люди со светлыми лицами и тд )
Вообще любой канал вещает пропаганду. Разница лишь в том, поддерживаешь ты ее или нет 🥸
Он блокировал Царьград за то, что владелец в санкционном списке. Канал разблокирован, но Гугл отказывается иметь финансовые дела с Царьградом. Суд их заставляет крутить им рекламу))
Прибыль Гугла 1,7 млрд в России, а штраф уже на 94,000 млрд. За 55,000 лет смогут отбить, если больше не будут нарушать.
Предполагаю, что Гугл закроют на территории РФ.
Скорее Россию на территории гугла, чем наоборот
Для гугла деньги не пахнут.
Для несколько десятков людей в РФ же закрытие гугла может обернуться невероятным обогащением.
Кто победит: корпорация из США или принтер в думе?
А тысячи потеряют доход. Начиная от таргета, позиций сайтов в поисковике и тд и тп.
да-да.. телегу уже закрывали ))
ЛинкдИн передаёт привет.
вот-вот )) так страшно, так страшно... закрыли линкидин )
Я вам про то, что могут закрыть, если хотят. А не про страшно или не страшно.
а я про то, что ЛинкдИн закрыт условно. Все спокойно туда ходят из России, кто хочет. Вы не знали?
Как я понимаю, суд выносит решение о штрафе (которое, к слову, еще и обжаловать можно) А штрафовать будут другие органы - и вот это уже интереснее, КАК ))
Вот только плохо будет не Google, если он уйдёт с российского рынка вместе со своим YouTube, плохо будет селебрити и болгарам, кто хорошо зарабатывает в ютубе. А аналога такой платформы в России нет (ЯндексЭфир не пошёл, сейчас переводит видео контент обратно в ЯндексДзен)
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