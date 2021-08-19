Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

С начала года компанию оштрафовали уже на 27,5 млн рублей.

  • Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому компанию оштрафовали на 2 млн. Затем суд выписал ещё штраф на 2 млн рублей.
  • В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей. В августе компании снова выписали штрафы — 14 млн рублей по пяти протоколам. Всего с начала года компания получила штрафы на 27,5 млн рублей.
  • В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новость #google

787 просмотров
22 22 комментария
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 22, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 283744, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Aug 2021 11:57:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артём Кучиев

0

Гугл блокирует пропагандисткий канал за нарушение правил платформы
Суд страны выписывает за это штраф
В какой ещё стране такое может быть?

Ответить

Иван Иванов

Артём
9

В любой? Гугл штрафует пол Европы за то, за сё.

Ответить

Андрей Гофманн

Артём
1

а какой канал не пропагандистский позволю себе спросить? Вероятно там где люди со светлыми лицами и тд )

Ответить

Dmitry No Name

Артём
1

Вообще любой канал вещает пропаганду. Разница лишь в том, поддерживаешь ты ее или нет 🥸

Ответить

Jay Fran

Артём
0

Он блокировал Царьград за то, что владелец в санкционном списке. Канал разблокирован, но Гугл отказывается иметь финансовые дела с Царьградом. Суд их заставляет крутить им рекламу))
Прибыль Гугла 1,7 млрд в России, а штраф уже на 94,000 млрд. За 55,000 лет смогут отбить, если больше не будут нарушать. 

Ответить

Иван Иванов

0

Предполагаю, что Гугл закроют на территории РФ.

Ответить

Вадим Осадчий

Иван
7

Скорее Россию на территории гугла, чем наоборот

Ответить

Иван Иванов

Вадим
0

Для гугла деньги не пахнут.

Для несколько десятков людей в РФ же закрытие гугла может обернуться невероятным обогащением. 

Кто победит: корпорация из США или принтер в думе?

Ответить

Αлексей Μихеев

Иван
0

А тысячи потеряют доход. Начиная от таргета, позиций сайтов в поисковике и тд и тп.

Ответить

Ольга Павленко

Иван
5

да-да.. телегу уже закрывали )) 

Ответить

Иван Иванов

Ольга
1

ЛинкдИн передаёт привет.

Ответить

Ольга Павленко

Иван
0

вот-вот )) так страшно, так страшно... закрыли линкидин ) 

Ответить

Иван Иванов

Ольга
0

Я вам про то, что могут закрыть, если хотят. А не про страшно или не страшно.

Ответить

Ольга Павленко

Иван
0

а я про то, что ЛинкдИн закрыт условно. Все спокойно туда ходят из России, кто хочет. Вы не знали? 

Ответить

А. С.

Ольга
0

Надо понимать что телега проект кремля, а остальное представление.

Ответить

Ольга Павленко

А.
0

И  Трамп - проект Кремля. 

Ответить

Юрий Другач

2

«компанию оштрафовали уже на 27,5 млн рублей» - пассивный доход

Ответить

Ольга Павленко

0

Как  я понимаю, суд выносит решение о штрафе (которое, к слову, еще и обжаловать можно) А штрафовать будут другие органы - и вот это уже интереснее, КАК )) 

Ответить

Anderson Silva

0

Вот так вот просто зарабатывают на Google. Делают деньги не напрягаясь.

Ответить

Анна Оботнина

0

Вот только плохо будет не Google, если он уйдёт с российского рынка вместе со своим YouTube, плохо будет селебрити и болгарам, кто хорошо зарабатывает в ютубе. А аналога такой платформы в России нет (ЯндексЭфир не пошёл, сейчас переводит видео контент обратно в ЯндексДзен)

Ответить

Илья М

0

что за смешные суммы? надо брать пример с турков и ЕС

Ответить

домашний

0

как акции яндекса и майл ру на это отреагировали?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Торговля
Таня Боброва
Можно ли менять цену на товар для разных способов оплаты — отвечает юрист Статьи редакции

Дополнительную комиссию установить нельзя, но скидку на итоговую цену сделать можно.

0 Обсудить
6
Columbus Russia
Pimcore: единый каталог товаров для холдинга «СПАР Миддл Волга»
0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс для бизнеса
Как на самом деле работают стратегии в Директе

В интернете есть много вопросов, теорий и мифов про то, как работают стратегии Яндекс.Директа. В этом материале мы разобрали самые популярные из них.

0 Обсудить
17
Право
Nazigul Jusupova
Единый счётчик интернет-аудитории будет заключать соглашение об объёме данных с каждым сайтом Статьи редакции

В августе онлайн-сервисы и операторы связи попросили сократить объём данных для измерителя, так как он нарушает права.

30 30 комментариев
4
Техника
Евгений Делюкин
Вышли «прозрачные» наушники Nothing от сооснователя OnePlus: в обзорах пишут, что они лучше и дешевле AirPods Pro Статьи редакции

Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.

SoundGuys
17 17 комментариев
17
Личный опыт
ivan krapivin
Кейс Manyfaktura: как читать кейсы агентств и стартапов между строк

Привет! Меня зовут Иван Крапивин, я основатель сервиса Manyfaktura. Весь кейс написан ради этой ссылки, поэтому текст дальше корректор даже не вычитывал. Я расскажу, как наш сервис стал популярен, какие факапы мы совершили, и как, развернув бизнес-модель, завоевали рынок.

43 43 комментария
28
Финансы
Finzilla
Аризонская мечта о воде

На глобальном потеплении можно заработать, не покупая дорогие акции убыточных производителей электроавтомобилей. Есть интересный товар, который всегда пользовался намного большим спросом у человечества. Я говорю о воде. О воде в США!

3 3 комментария
4
Макс
Как рекламировать магазин одежды в Instagram, чтобы продажи реально росли

Партнер московского шоурума ZHIVOPISNAYA Василий Панин рассказал, стоит ли продавать авторские коллекции одежды через мультибрендовые магазины, сколько времени нужно, чтобы ответить на 1000 комментариев, и как виртуальный маркетолог Макс помог привести 17 новых клиентов, которые купили товары на 180 000 ₽.

1 1 комментарий
4
Evrone
Лучшие доклады Ruby meetup #15

Почему делить большие классы на модули не лучшая идея, куда пристроить бизнес-логику в Rails-приложении, и как мягко объяснить разработчикам Kubernetes. Об этом мы говорили на Ruby meetup 12 августа. Если вы не участвовали онлайн, самое время посмотреть доклады в записи.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Cветлана Щербакова
Как составить грамотное ТЗ на дизайн: подробная инструкция

Любой бизнес рано или поздно сталкивается с задачами, для реализации которых необходим дизайн. Это может быть дизайн рекламного креатива (например, для таргетинга), сайта или страницы сайта, продукции компании.

8 8 комментариев
7
Техника
Nazigul Jusupova
Microsoft анонсировала обновлённый Paint в Windows 11 — с новым дизайном и поддержкой тёмного режима Статьи редакции

В ближайшее время приложение появится у участников тестирования Windows.

Paint Microsoft
55 55 комментариев
22
Больше статей
null