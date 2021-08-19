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Право
Nazigul Jusupova

Samsung обжаловала решение суда о запрете Samsung Pay в России из-за патентного спора Статьи редакции

В июле Арбитражный суд Москвы признал, что запатентованная технология принадлежит швейцарской компании «Сквин СА».

  • Дело направлено в апелляционный суд 17 августа, заявление принято на рассмотрение 18 августа.
  • 27 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей».
  • Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay и запретил работу приложения в России. Решение должно вступить в силу через 30 дней.
  • Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.

#новости #samsung

606 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Святослав Польшин

2

Швейцарская компания с российскими корнями?)

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Rodeus

0

Справедливость, если в данном случае она действительно есть, это хорошо. Но страдать будут миллионы пользователей, привыкших к работе системы. В том числе на своих часах.

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Влад Дементьев

0

Ну вот и очередные пуки каки от ноунейм "русской" компании. Конец.

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Dmitry Lisenkov

0

Патентный троллинг?

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