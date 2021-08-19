Samsung обжаловала решение суда о запрете Samsung Pay в России из-за патентного спора Статьи редакции
В июле Арбитражный суд Москвы признал, что запатентованная технология принадлежит швейцарской компании «Сквин СА».
- Дело направлено в апелляционный суд 17 августа, заявление принято на рассмотрение 18 августа.
- 27 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей».
- Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay и запретил работу приложения в России. Решение должно вступить в силу через 30 дней.
- Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.
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