Евгения Евсеева
Право

В Великобритании оштрафовали европейскую «дочку» Apple за «нарушение санкций против России» — компания в 2022 году перечислила деньги онлайн-кинотеатру Okko

На тот момент он принадлежал «Сберу», который попал под санкции США.

Источник: Unsplash 
  • Apple Distribution International (ADI) оштрафовали на 390 тысяч фунтов стерлингов ($514 тысяч или 42,2 млн рублей по курсу ЦБ на 30 марта 2026 года), пишет Financial Times. Такое решение вынесло британское Управление по реализации финансовых санкций.
  • Штраф назначили за выплату в 2022 году 636 тысяч фунтов стерлингов ($839 тысяч или 68,9 млн рублей) онлайн-кинотеатру Okko, принадлежавшего на тот момент «Сберу», который попал под санкции США. В ноябре 2022-го Okko перешёл к его главе Сергею Шишкину.
  • Платежи Okko, как отмечает FT, скорее всего, были выплатами сервису за покупки, совершённые через App Store.
  • По словам регулятора, ADI «добровольно раскрыла информацию» об этих платежах в октябре 2022 года — поэтому компании снизили штраф. Он должен был быть больше — 1 млн фунтов стерлингов.

