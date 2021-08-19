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Право
Евгения Евсеева

SEC обвинила бывших сотрудников Netflix в торговле данными о подписчиках для заработка на акциях Статьи редакции

Они передавали данные о количестве подписчиков для торговли акциями компании — и заработали $3 млн за три года.

  • По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) три бывших программиста Netflix заработали $3 млн, продавая конфиденциальную информацию о количестве подписчиков Netflix.
  • Обвинения относятся к 2016-2017 годам — тогда работавший в Netflix программист Сун Моцзюнь (Sung Mo Jun) передавал вместе с коллегами данные своему брату и другу.
  • Те использовали информацию для покупки и продажи акций ещё до публикации финансовой отчётности Netflix. После ухода из компании в 2017 году Сун Моцзюнь получал информацию от своего бывшего коллеги Айдена Ли.
  • Третий инженер — Чжэ Хёнбэ (Jae Hyeon Bae) — передал информацию о числе подписчиков Netflix брату Сунь Моцзюня в июле 2019 года. Тогда Netflix впервые с 2011 года зафиксировала снижение числа подписчиков — это из-за этого капитализация компании упала на $15 млрд за один день.
  • Для общения они использовали мессенджеры с шифрованием, чтобы их не могли засечь. Схема работала до 2019 года. Прокуратора Вашингтона уже возбудила уголовное дело против подозреваемых — им грозит тюремный срок, пишет BBC.

#новость #netflix

926 просмотров
8 8 комментариев
4
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Evgeniy Bubniv

1

Пока в России торгуют прогнозами на ставки, в США прогнозами на акции... На а если честно, даже у нас, при очень дохлом фондовом рынке, уверен происходит тоже самое постоянно. Только у нас даже не знают, что такое наказывать инсайдеров. У нас даже курс национальной валюты в кризисы просто уничтожали банки и знающие люди, брав на это кредиты у ЦБ и все всем сошло с рук.

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Сергей А.

Evgeniy
4

У нас дохлый фондовый рынок как раз из-за того, что вот таких вот дел против инсайдеров нет. Это и приводит к тому что инвестор с улицы с большой вероятностью проиграет свои деньги на рынке у нас людям со связями.

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Nesterov Igor

Evgeniy
–1

У нас, у нас. А у вас? 

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StepanCapusta

1

Интересно, как их вычислили?
Просто тупо за всеми сотрудниками следят? 

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Сергей А.

StepanCapusta
0

Я думаю что на бирже есть аналитика по тому что каким-то образом один и тот же инвестор три или четыре раза подряд угадал с курсом акций до официального объявления результатов компании и поставил на это суммы в среднем сильно больше своих стандартных вложений. Таких героев я думаю берет под подозрение какой-нибудь ФБР и дальше капает из связи с сотрудниками компании. Думаю что круг был небольшой.

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StepanCapusta

Сергей
0

Ну да, судя по фамилиям героев, так и вычислили.. 

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Лагодин Максим

0

«Для общения они использовали мессенджеры с шифрованием». Бесплатный телеграм?)

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Alice

Лагодин
0

Не slack

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