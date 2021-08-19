Подробности: как мы сделали онлайн-сервис для борьбы с нечестным бизнесом

Всем привет. С вами снова Анна Лобанова, сооснователь портала InJust. После предыдущего нашего поста в комментариях возникло много вопросов. Сейчас я отвечу на основные из них.