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Право
Nazigul Jusupova

Регулятор США снова подал антимонопольный иск против Facebook из-за покупки Instagram и WhatsApp Статьи редакции

В июне суд отклонил аналогичный иск из-за недостаточности доказательств.

  • Федеральная торговая комиссия (FTC) снова утверждает, что Facebook купила Instagram и WhatsApp, чтобы устранить их как конкурентов, пишет Bloomberg.
  • Регулятор требует отменить сделки о приобретении соцсети и мессенджера. По данным издания, в июне суд отклонил аналогичный иск, посчитав, что регулятор не предоставил достаточно доказательств монополии Facebook на рынке соцсетей.
  • В FTC сообщили, что новая жалоба содержит подтверждения доминирующего положения Facebook на рынке соцсетей в США. Первоначальная жалоба FTC насчитывала 53 страницы, а новая — 80.
  • В Facebook ответили, что политика платформы была законной, а покупку Instagram и WhatsApp одобрили много лет назад.
  • Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов подали в начале декабря 2020 году двойные иски к Facebook. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, говорилось в исках.
  • 10 декабря 2020 года в суде власти потребовали у компании продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.

#новости #facebook #instagram #whatsapp

625 просмотров
9 9 комментариев
4
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9 комментариев
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Airat Kafman

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Ivan

1

А про Амазон они что то забыли)

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Andrey Yukin

Ivan
0

Его антимонопольный комитет жмёт. Толко была статья.

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Andrey Yukin

1

Не представляю себе реалистичность отката сделок. Больше похоже на освоение бюджета юристами или странный PR.

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Василий Буров

Andrey
0

Процессоры тогда разделили на AMD и Intel

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Evgeniy Onegin

1

Под этот шумок можно дорого продать Instagram, который теряет свои позиции, превратившись в догоняющую помойку. Крупные рекламодатели сокращают свои доли маркетинговых бюджетов на Инстаграм, он под вопросом, как бы данные "вбросы" как раз не были бы прикрытием этой печальной статистики и продажей Инстаграм за цену больше чем он стоит в перспективе падения. Конечно, возможно они что-то придумают, чтобы стать снова на коне. Но последние новости компании, что по "шапке" там многие получили за отток рекламных бюджетов.

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Michael Petrov

1

как они это вообще представляют? просто интересно. "господа бывшие владельцы, а ну вернитесь и отдайте цукербергу его миллиарды"? по какому "курсу"? а если денег уже нет? быстро продать друзьям FTC?

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griska samson

0

Даже интересно чем дело закончится. Неужели власти все-таки прогнут Facebook под себя...

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Александр Тинн

0

За это время стоимость, выручка и аудитория Инстаграма выросла почти в 10 раз =) 

Либо бывший продавец лоббирует, либо юристы домогаются от Фэйсбука денег , чтобы отстали....

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