Регулятор США снова подал антимонопольный иск против Facebook из-за покупки Instagram и WhatsApp Статьи редакции
В июне суд отклонил аналогичный иск из-за недостаточности доказательств.
- Федеральная торговая комиссия (FTC) снова утверждает, что Facebook купила Instagram и WhatsApp, чтобы устранить их как конкурентов, пишет Bloomberg.
- Регулятор требует отменить сделки о приобретении соцсети и мессенджера. По данным издания, в июне суд отклонил аналогичный иск, посчитав, что регулятор не предоставил достаточно доказательств монополии Facebook на рынке соцсетей.
- В FTC сообщили, что новая жалоба содержит подтверждения доминирующего положения Facebook на рынке соцсетей в США. Первоначальная жалоба FTC насчитывала 53 страницы, а новая — 80.
- В Facebook ответили, что политика платформы была законной, а покупку Instagram и WhatsApp одобрили много лет назад.
- Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов подали в начале декабря 2020 году двойные иски к Facebook. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, говорилось в исках.
- 10 декабря 2020 года в суде власти потребовали у компании продать Instagram и WhatsApp и в будущем запрашивать одобрение таких сделок.
А про Амазон они что то забыли)
Не представляю себе реалистичность отката сделок. Больше похоже на освоение бюджета юристами или странный PR.
Под этот шумок можно дорого продать Instagram, который теряет свои позиции, превратившись в догоняющую помойку. Крупные рекламодатели сокращают свои доли маркетинговых бюджетов на Инстаграм, он под вопросом, как бы данные "вбросы" как раз не были бы прикрытием этой печальной статистики и продажей Инстаграм за цену больше чем он стоит в перспективе падения. Конечно, возможно они что-то придумают, чтобы стать снова на коне. Но последние новости компании, что по "шапке" там многие получили за отток рекламных бюджетов.
как они это вообще представляют? просто интересно. "господа бывшие владельцы, а ну вернитесь и отдайте цукербергу его миллиарды"? по какому "курсу"? а если денег уже нет? быстро продать друзьям FTC?
Даже интересно чем дело закончится. Неужели власти все-таки прогнут Facebook под себя...
За это время стоимость, выручка и аудитория Инстаграма выросла почти в 10 раз =)
Либо бывший продавец лоббирует, либо юристы домогаются от Фэйсбука денег , чтобы отстали....
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