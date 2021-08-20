NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin Статьи редакции
Контракт приостановят до 1 ноября на время судебных разбирательств.
- Все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, пишет Reuters.
- Слушание по делу назначено на 14 октября, а 1 ноября процесс должен завершиться. В NASA сообщили, что для этого представители агентства работают с министерством юстиции.
- В апреле NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля $2,9 млрд, который доставит в 2024 году двух астронавтов на поверхность Луны и обратно. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США.
- В июле Счётная палата отклонила протест компаний. В конце июля Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт на лунный модуль, а также предложила оплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов.
- 16 августа Blue Origin обратилась в суд. Джефф Безос считает, что NASA «положило конец конкуренции на долгие годы», выбрав для проекта только SpaceХ.
Что за жалкие манипуляции?
- Компания выбирает подрядчика который ее полностью устраивает.
- Безос: ооо господи, вы похоронили всю конкуренцию… вы должны выбрать нас.
Также Безос: не хочет получать 2,9 млрд. долларов, а предлагает отдать свои 3 миллиарда.
Меценат для хомячков прям.
Колонистам тоже за свои приходилось доказывать интерес к новым землям, что бы корона потом вложилась.
Свои $2 млрд.
Этот ход из расчета на то, что компания позже будет единственным подрядчиком, который сможет осуществлять миссии к Луне в течение длительного времени. Соответственно $2 млрд с лихвой окупятся в долгосрочной перспективе.
Ну и в целом - это престижно, регулярные контракты. Без этой программы New Glenn будет в плачевном положении, скорее всего.
Рассмотрение заявок глазами NASA:
=== Blue Origin ===
- Ракета New Glenn не готова. То есть, вообще.
- Замедление разработки двигателей BE-4 уже отодвинуло сроки пусков Vulcan. New Glenn впервые полетит не ранее 2022 года, а может и позже. Это связано с проблемами двигателей.
- Первые движки были отправлены (или будут отправлены) заказчику ULA без полной сборки и прохождения всех тестов.
- Blue Origin пытались повысить стоимость начального контракта с ULA, видимо, из-за проблем в производстве.
- Компания ведет разработку максимально скрытно, публичных деталей - кот наплакал.
- Сотрудникам Blue Origin не нравится текущая политика компании.
=== SpaceX ===
- Движки давно готовы. Одни из лучших на текущий момент. Их производство уже налажено, 100 штук уже было произведено.
- Первая ступень готова. Уже летала. Вторая ступень готова. Скоро орбитальный полет (Я даже умолчу о том, что по сложности New Glenn даже рядом не стоит со Starship).
- SpaceX - регулярный подрядчик NASA по разным программам, включая пилотируемые. На практике уже показали, что могут делать быстрее и дешевле, пока Boeing до сих пор решает проблемы.
- Производство максимально открыто для аудитории - весь интернет в фотографиях и видео, есть прямые трансляции.
NASA не изменит победителя в лице SpaceX. Максимум, который смогут получить юристы Blue Origin - выбор компании как второго подрядчика с их вложениями в $2 млрд, о которых говорил Безос.
Мне вдруг стало интересно, откуда у Илона взялось 150+ млрд долларов если он продал самое крутое что у него есть - За 2 млрд долларов.
Объясните пожалуйста
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