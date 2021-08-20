Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Nazigul Jusupova

NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin Статьи редакции

Контракт приостановят до 1 ноября на время судебных разбирательств.

  • Все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, пишет Reuters.
  • Слушание по делу назначено на 14 октября, а 1 ноября процесс должен завершиться. В NASA сообщили, что для этого представители агентства работают с министерством юстиции.
  • В апреле NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля $2,9 млрд, который доставит в 2024 году двух астронавтов на поверхность Луны и обратно. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США.
  • В июле Счётная палата отклонила протест компаний. В конце июля Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт на лунный модуль, а также предложила оплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов.
  • 16 августа Blue Origin обратилась в суд. Джефф Безос считает, что NASA «положило конец конкуренции на долгие годы», выбрав для проекта только SpaceХ.

#новости #blueorigin #spacex #джеффбезос #илонмаск

768 просмотров
13 13 комментариев
4
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043b\u043e\u043d\u043c\u0430\u0441\u043a","\u0434\u0436\u0435\u0444\u0444\u0431\u0435\u0437\u043e\u0441","spacex","blueorigin"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 284141, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Aug 2021 10:42:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Валерий Федотов

5

Что за жалкие манипуляции?
- Компания выбирает подрядчика который ее полностью устраивает.
- Безос: ооо господи, вы похоронили всю конкуренцию… вы должны выбрать нас. 

Ответить

John Smith

Валерий
0

Ротенберг с вами согласен

Ответить

Джон Крайтон

Валерий
0

Также Безос: не хочет получать 2,9 млрд. долларов, а предлагает отдать свои 3 миллиарда.

Ответить

Александр Якунин

Джон
0

Меценат для хомячков прям.
Колонистам тоже за свои приходилось доказывать интерес к новым землям, что бы корона потом вложилась.

Ответить

Stas Klymenko

Джон
0

Свои $2 млрд. 
Этот ход из расчета на то, что компания позже будет единственным подрядчиком, который сможет осуществлять миссии к Луне в течение длительного времени. Соответственно $2 млрд с лихвой окупятся в долгосрочной перспективе. 
Ну и в целом - это престижно, регулярные контракты. Без этой программы New Glenn будет в плачевном положении, скорее всего. 

Ответить

Stas Klymenko

2

Рассмотрение заявок глазами NASA: 

=== Blue Origin ===
- Ракета New Glenn не готова. То есть, вообще.
- Замедление разработки двигателей BE-4 уже отодвинуло сроки пусков Vulcan. New Glenn впервые полетит не ранее 2022 года, а может и позже. Это связано с проблемами двигателей. 
- Первые движки были отправлены (или будут отправлены) заказчику ULA без полной сборки и прохождения всех тестов. 
- Blue Origin пытались повысить стоимость начального контракта с ULA, видимо, из-за проблем в производстве. 
- Компания ведет разработку максимально скрытно, публичных деталей - кот наплакал. 
- Сотрудникам Blue Origin не нравится текущая политика компании. 

=== SpaceX === 
- Движки давно готовы. Одни из лучших на текущий момент. Их производство уже налажено, 100 штук уже было произведено. 
- Первая ступень готова. Уже летала. Вторая ступень готова. Скоро орбитальный полет (Я даже умолчу о том, что по сложности New Glenn даже рядом не стоит со Starship). 
- SpaceX - регулярный подрядчик NASA по разным программам, включая пилотируемые. На практике уже показали, что могут делать быстрее и дешевле, пока Boeing до сих пор решает проблемы. 
- Производство максимально открыто для аудитории - весь интернет в фотографиях и видео, есть прямые трансляции. 

NASA не изменит победителя в лице SpaceX. Максимум, который смогут получить юристы Blue Origin - выбор компании как второго подрядчика с их вложениями в $2 млрд, о которых говорил Безос. 

Ответить

Максим Князев

0

Мне вдруг стало интересно, откуда у Илона взялось 150+ млрд долларов если он продал самое крутое что у него есть - За 2 млрд долларов.
Объясните пожалуйста

Ответить

Al Pr

Максим
1

Маск футболки по 30баксов продает у себя на сайте...

Ответить

Светлана Завацкая

Al
0

Вот напоминает историю Олега, как-то Тиньков рассказывал как он на бутылках бизнес построил.

Ответить

Никита

Максим
1

У Илона около 20% в Tesla, что сейчас примерно $150 млрд. Т.е. они не на счету у него лежат

Ответить

Максим Князев

Никита
0

49% на бирже
Тоесть, 30% у акционеров или у дяди Илона?)

Ответить

Давид Сабаури

Максим
0

Акции продал, наверное.

Ответить

Макс Попов

0

Так их

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Яндекс для бизнеса
Как на самом деле работают стратегии в Директе

В интернете есть много вопросов, теорий и мифов про то, как работают стратегии Яндекс.Директа. В этом материале мы разобрали самые популярные из них.

9 9 комментариев
24
Техника
Евгения Ильина
Обследуют опасные зоны и развлекают человека: какие бывают робособаки, что они умеют и сколько стоят Статьи редакции

Их собирает не только Boston Dynamics: например, шведская ANYbotics тоже создаёт робособак для промышленных объектов, а китайская Unitree хочет сделать их доступными, как смартфоны.

8 8 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Nazigul Jusupova
Регулятор США снова подал антимонопольный иск против Facebook из-за покупки Instagram и WhatsApp Статьи редакции

В июне суд отклонил аналогичный иск из-за недостаточности доказательств.

16 16 комментариев
10
Honor
Выбираем оптимальные TWS-наушники в 2021 году: 6 причин купить Honor Earbuds 2 Lite

Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.

1 1 комментарий
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games Статьи редакции

Google собиралась либо выкупить долю Tencent, либо объединиться с ней для контроля над Epic Games.

13 13 комментариев
10
Сервисы
Ivan Titov
Агентство GYLD помогает игровым разработчикам найти издателя
Сооснователи агентства Лекс Суурланд и Фабиан Малабелло
0 Обсудить
Финансы
Кирилл Балахонов
Самые обсуждаемые инвест-новости за сутки

Ежедневная подборка новостей, которыми чаще всего делились частные инвесторы в телеграм-каналах об инвестициях.

3 3 комментария
10
Право
Nazigul Jusupova
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin Статьи редакции

Контракт приостановят до 1 ноября на время судебных разбирательств.

13 13 комментариев
4
Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot Статьи редакции

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

109 109 комментариев
61
Тинькофф
«О важном»: Тинькофф Журнал запустил проект поддержки благотворительных фондов

Тинькофф Журнал запустил проект «О важном», в котором будет освещать деятельность некоммерческих организаций, а также истории тех, кому оказывается или необходима благотворительная помощь.

0 Обсудить
1
Ростелеком
Биопрокторинг: студенты успешно протестировали новый сервис для дистанционной сдачи экзаменов

Новый сервис для дистанционной сдачи экзаменов поможет сделать высшее образование доступнее

0 Обсудить
Больше статей
null