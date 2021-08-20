Request response diagram: что такое и зачем это нужно

Мы продолжаем серию публикаций об артефактах, которые клиенты получают на самой первом этапе разработки — дискавери фазы. Мы уже объяснили, что такое MindMap, Пользовательские истории, BPMN-диаграмма, Customer Journey Map и как мы используем эти инструменты в разработке. Сегодня говорим о Request response diagram — этот артефакт необязательный,…