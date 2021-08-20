Запрет Nintendo на работу с якудза, спецусловия для Netflix: The Verge рассказало детали писем с суда Apple и Epic Games Статьи редакции
Спор длится с лета 2020 года из-за «монополии» App Store.
В мае 2021 года прошли первые судебные заседания Epic Games против Apple: разработчик выступал против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы.
The Verge собрал 107 деталей из более 800 судебных документов. Например:
- Netflix платила комиссию в 15% вместо 30% от подписок на iOS. Apple хотела возобновить соглашение в 2018 году, иначе Netflix грозило повышение комиссии, но стриминговый сервис отказался от оплаты подписки через App Store.
- Apple не единственная позволяла некоторым разработчикам платить меньше — такие сделки заключала и Microsoft. Некоторые платили 10% комиссии вместо 15%, один — всего 7,5%. У кого-то была договорённость о плате в $1,87 в месяц за подписчика, у другого — $1,50 за зарегистрированного пользователя.
- В 2011 году Apple работала над выпуском компактного смартфона iPhone nano. Планы подтвердило письмо Стива Джобса с упоминанием разработки.
Apple могла выпустить iMessage и для Android, но посчитала, что это навредит ей. «iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — решили тогда в компании.
- Apple вручную повысила рейтинг своего собственного приложения «Файлы» в App Store. Его конкурент Dropbox даже не попал на первую страницу рейтинга.
- Epic Games предлагал добавить Fortnite в облачный стриминговый сервис Stadia — если игру бесплатно добавят в Google Play.
- Epic Games решила создать «Коалицию за справедливость приложений» для борьбы против комиссий App Store и антиконкурентных правил магазина, только чтобы выиграть суд.
- Nintendo запрещает своим японским партнерам работать с якудза. Согласно требованиям, они не должны быть членами якудза или корпораций, связанных с мафией.
- Apple не разрешает магазины приложений внутри App Store — но в 2019 году в нём появился WeChat, который содержит мессенджер, встроенные приложения, платёжную систему и игры.
Apple вручную повысила рейтинг своего собственного приложения «Файлы» в App Store. Его конкурент Dropbox даже не попал на первую страницу рейтинга.
Ну вот это правда мерзко. Dropbox за такое должен тоже засудить Apple.
Чем больше обо всем этом узнаешь, тем меньше хочется об этом всем знать)
Уверен, что это только верхушка айсберга лицемерия, политики двойных стандартов и остальных человеческих грехов
Можно сколько угодно спорить о всех этих комиссиях, апеллировать к «вот сделай свой эппстор и сам устанавливай правила».
Но на мой взгляд:
1. Если уж и делать разную комиссию, то давать преференции молодым разрабам до какого-то порогового оборота, а не крупняку типа Нетфликса.
2. 30% — это, конечно, дофига.
3. Нельзя нечестно конкурировать, даже на своём поле. В долгую это все равно плохо кончится.
У эпл же есть такая опция, если за год заработал меньше миллиона долларов, то в следующем году платишь 15%, вроде так. Но, имхо, это не справедливо. Вот допустим есть команда разработчиков, которые заработали за год 500 тысяч, и есть команда разработчиков, таких же эффективных как первая команда, но их больше ровно в два раза и заработали они один миллион. Получается люди в двух командах работали одинаково и заработок на одного сотрудника одинаков, но первая команда будет платить налог в два раза меньше.
А вот это, как раз, проблема компании и её продукта. Я лишь говорю о том, что поддерживать нужно маленьких.
Меня тоже не устраивают комиссии взымаемые при выплате зарплаты и тогда когда я её трачу.
Так... нам-то, зрителям, что делать? Покупать акции или продавать эпл?😀😅
Комментарий удален
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