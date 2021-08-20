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Право
Евгения Евсеева

Запрет Nintendo на работу с якудза, спецусловия для Netflix: The Verge рассказало детали писем с суда Apple и Epic Games Статьи редакции

Спор длится с лета 2020 года из-за «монополии» App Store.

В мае 2021 года прошли первые судебные заседания Epic Games против Apple: разработчик выступал против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы.

The Verge собрал 107 деталей из более 800 судебных документов. Например:

  • Netflix платила комиссию в 15% вместо 30% от подписок на iOS. Apple хотела возобновить соглашение в 2018 году, иначе Netflix грозило повышение комиссии, но стриминговый сервис отказался от оплаты подписки через App Store.
  • Apple не единственная позволяла некоторым разработчикам платить меньше — такие сделки заключала и Microsoft. Некоторые платили 10% комиссии вместо 15%, один — всего 7,5%. У кого-то была договорённость о плате в $1,87 в месяц за подписчика, у другого — $1,50 за зарегистрированного пользователя.
  • В 2011 году Apple работала над выпуском компактного смартфона iPhone nano. Планы подтвердило письмо Стива Джобса с упоминанием разработки.

  • Apple могла выпустить iMessage и для Android, но посчитала, что это навредит ей. «iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — решили тогда в компании.

  • Apple вручную повысила рейтинг своего собственного приложения «Файлы» в App Store. Его конкурент Dropbox даже не попал на первую страницу рейтинга.
  • Epic Games предлагал добавить Fortnite в облачный стриминговый сервис Stadia — если игру бесплатно добавят в Google Play.
  • Epic Games решила создать «Коалицию за справедливость приложений» для борьбы против комиссий App Store и антиконкурентных правил магазина, только чтобы выиграть суд.
  • Nintendo запрещает своим японским партнерам работать с якудза. Согласно требованиям, они не должны быть членами якудза или корпораций, связанных с мафией.
  • Apple не разрешает магазины приложений внутри App Store — но в 2019 году в нём появился WeChat, который содержит мессенджер, встроенные приложения, платёжную систему и игры.
Глава Epic Games Тим Суини и коробки с документами для суда

#новость #apple #epicgames

1582 просмотров
11 11 комментариев
9
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Roman Trifonov

5

 Apple вручную повысила рейтинг своего собственного приложения «Файлы» в App Store. Его конкурент Dropbox даже не попал на первую страницу рейтинга.

Ну вот это правда мерзко. Dropbox за такое должен тоже засудить Apple. 

Ответить

А. С.

Roman
0

Dropbox

Он разве не умер после того как убрали прямые ссылки?

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Максим Першин

3

Чем больше обо всем этом узнаешь, тем меньше хочется об этом всем знать)
Уверен, что это только верхушка айсберга лицемерия, политики двойных стандартов и остальных человеческих грехов

Ответить

Роман Аванесов

2

Можно сколько угодно спорить о всех этих комиссиях, апеллировать к «вот сделай свой эппстор и сам устанавливай правила».
Но на мой взгляд:
1. Если уж и делать разную комиссию, то давать преференции молодым разрабам до какого-то порогового оборота, а не крупняку типа Нетфликса.
2. 30% — это, конечно, дофига. 
3. Нельзя нечестно конкурировать, даже на своём поле. В долгую это все равно плохо кончится. 

Ответить

un de

Роман
0

У эпл же есть такая опция, если за год заработал меньше миллиона долларов, то в следующем году платишь 15%, вроде так. Но, имхо, это не справедливо. Вот допустим есть команда разработчиков, которые заработали за год 500 тысяч, и есть команда разработчиков, таких же эффективных как первая команда, но их больше ровно в два раза и заработали они один миллион. Получается люди в двух командах работали одинаково и заработок на одного сотрудника одинаков, но первая команда будет платить налог в два раза меньше.

Ответить

Роман Аванесов

un
0

А вот это, как раз, проблема компании и её продукта. Я лишь говорю о том, что поддерживать нужно маленьких. 

Ответить

Влад

1

Молодцы.

Ответить

А. С.

1

Меня тоже не устраивают комиссии взымаемые при выплате зарплаты и тогда когда я её трачу.

Ответить

Alexandr Shkuriin

0

Так... нам-то, зрителям, что делать? Покупать акции или продавать эпл?😀😅

Ответить

Животный алмаз

Alexandr
0

Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь..(с)

Ответить

А. С.

0

За UT гореть.

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Комментарий удален

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