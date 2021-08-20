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Право
Маша Цепелева

В Китае приняли закон о защите персональных данных — сбор должен быть минимальным и только с согласия пользователей Статьи редакции

За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.

  • Обработка личных данных теперь «должна иметь четкую и разумную цель» и ограничиваться «минимальным объёмом», сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Xinhua.
  • Компании смогут собирать данные только после согласия пользователя, это касается биометрии, медицинских данных, финансовой информации и геолокации. Также в законе указан порядок защиты данных при передаче за пределы страны.
  • Компании должны будут предлагали пользователям варианты, например, не использовать данные для таргетинга.
  • Приложения и сайты, которые не соблюдают закон, могут заблокировать. Иностранные компании, работающие в Китае, должны нанять местных представителей, которые будут отчитываться перед властями.
  • С 1 сентября в Китае начнёт действовать и другой закон о безопасности данных, который классифицирует их на основе их экономической ценности и значимости для нацбезопасности Китая, сообщает агентство.
  • 18 августа 2021 года власти Китая обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных пользователей. До 25 августа компании должны устранить нарушение, иначе их ждёт наказание.

#новость #китай

684 просмотров
15 15 комментариев
5
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Руслан Ніколаєнко

Nikolay
4

бгг, погуглите тему и поспрашивайте о Китае лучше -там все данные давно собраны и это дело государственной важности. В США любой человек может подать в суд на государство и выиграть, в Китае такую новость цензура просто не пропусти в СМИ....а так да, вам +20 баллов к социальному рейтингу ща добавят)

Ответить

Oleg Zhuravlev

1

Видимо все собрали уже ;))

Ответить

Строганов Иван

Oleg
0

Остальные сборщики - это конкуренты КПК

Ответить

Марат Демченко

1

О, теперь славная коммунистическая партия Китая пошла дрючить социальные сети и поисковики. Видимо, акции Baidu, Momo, WeChat и т.д. недостаточно просели. 

Ответить

Sergey Ontime

1

Монополизировали сбор данных правительством. Компаниям собирать больше правительства нельзя.

Ответить

Vlad Zloy

0

пчелы против меда?

Ответить

Andrey Yukin

0

Очень смешно) откуда они в Китае?

Ответить

Строганов Иван

Andrey
0

Китайский день юмора просто

Ответить

Game Topia

0

Что значит с согласия пользователя? Это типа - если не дадите согласие, то идите нафиг мы не дадим пользоваться нашим приложением. Такое?

Ответить

Sergey Ontime

Game
0

А бывает иначе?)

Ответить

Vitaly

0

Таким образом можно закрыть бизнес любого ай ти миллиардера, попавшего в опалу. Отличные перспективы инвестирования в эту страну.

Ответить

Строганов Иван

0

Неожиданный поворот 

Ответить

Ли Си Цын

0

Что, Китай тоже добрался до "резиновых" статей в законотворчестве? Ну местных предпринимателей ждут веселые времена :)

Ответить

Маркетологов к стенке

–1

Ай молодцы китайцы. Когда же во всем остальном мире нанесут удар по маркетинговой чуме 21 века?! 

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Ли Си Цын

Маркетологов
0

Ну вот в РФ нанесли, 152-ФЗ. Как на ваш взгляд, сильно помогло? 

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Читать все 15 комментариев
Право
Маша Цепелева
В Китае приняли закон о защите персональных данных — сбор должен быть минимальным и только с согласия пользователей Статьи редакции

За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.

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