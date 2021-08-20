В Китае приняли закон о защите персональных данных — сбор должен быть минимальным и только с согласия пользователей Статьи редакции
За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.
- Обработка личных данных теперь «должна иметь четкую и разумную цель» и ограничиваться «минимальным объёмом», сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Xinhua.
- Компании смогут собирать данные только после согласия пользователя, это касается биометрии, медицинских данных, финансовой информации и геолокации. Также в законе указан порядок защиты данных при передаче за пределы страны.
- Компании должны будут предлагали пользователям варианты, например, не использовать данные для таргетинга.
- Приложения и сайты, которые не соблюдают закон, могут заблокировать. Иностранные компании, работающие в Китае, должны нанять местных представителей, которые будут отчитываться перед властями.
- С 1 сентября в Китае начнёт действовать и другой закон о безопасности данных, который классифицирует их на основе их экономической ценности и значимости для нацбезопасности Китая, сообщает агентство.
- 18 августа 2021 года власти Китая обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных пользователей. До 25 августа компании должны устранить нарушение, иначе их ждёт наказание.
Комментарий удален
бгг, погуглите тему и поспрашивайте о Китае лучше -там все данные давно собраны и это дело государственной важности. В США любой человек может подать в суд на государство и выиграть, в Китае такую новость цензура просто не пропусти в СМИ....а так да, вам +20 баллов к социальному рейтингу ща добавят)
Видимо все собрали уже ;))
О, теперь славная коммунистическая партия Китая пошла дрючить социальные сети и поисковики. Видимо, акции Baidu, Momo, WeChat и т.д. недостаточно просели.
Монополизировали сбор данных правительством. Компаниям собирать больше правительства нельзя.
Очень смешно) откуда они в Китае?
Что значит с согласия пользователя? Это типа - если не дадите согласие, то идите нафиг мы не дадим пользоваться нашим приложением. Такое?
Таким образом можно закрыть бизнес любого ай ти миллиардера, попавшего в опалу. Отличные перспективы инвестирования в эту страну.
Что, Китай тоже добрался до "резиновых" статей в законотворчестве? Ну местных предпринимателей ждут веселые времена :)
Ай молодцы китайцы. Когда же во всем остальном мире нанесут удар по маркетинговой чуме 21 века?!
За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.
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