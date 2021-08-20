Как продавать enterprise стартапу задолго до выхода продукта? Рассказываю на своем примере

Если у вас еще нет продукта, то это не повод не начинать продавать, нанимать продавцов, искать партнеров и строить пайплайн. На примере своего проекта Farel объясняю, как и, главное, зачем это делать как можно раньше