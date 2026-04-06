АКИТ попросила Госдуму пересмотреть законопроект о «значимых действиях» в интернете и дать возможность выбора способа подтверждения операций между Max и SMS

В действующей редакции такие действия требуется подтверждать одновременно по SMS и через нацмессенджер.Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского пересмотреть положения законопроекта о «значимых действиях», пишет «Ъ».Госдума поддержала его в первом чтении в феврале 2026 года. Документ предлагает с 1 сентября 2026-го обязать российские сайты ввести подтверждение «значимых действий» в интернете кодами из SMS и одновременно сообщениями в Max. Перечень таких действий утвердит правительство.АКИТ просит дать пользователям выбор между двумя способами, а также внести в законопроект рамочные критерии самих «значимых действий» и обеспечить участие отрасли при его подготовке.По мнению президента ассоциации Артема Соколова, обязательная отправка двух сообщений приведёт к росту затрат для владельцев сайтов и сервисов. Предложенная мера также «дискриминирует пользователей без российского номера, находящихся в роуминге или в условиях плохого покрытия, а также пользователей без установленного Max».В законопроекте не установлены и критерии «значимых действий»: бизнес опасается, что под них попадут повседневные действия пользователей в интернете. Сергей Боярский сообщил газете, что все предложения «внимательно рассмотрят» ко второму чтению.В марте 2026 года Национальный совет финансового рынка тоже обратился в ЦБ и правительство с просьбой не навязывать пользователям способы подтверждения онлайн-операций по SMS и в Max, писал «Ъ». Двойное подтверждение там назвали «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой.