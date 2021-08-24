Договор конвертируемого займа

Представляем Вашему вниманию видеопрезентацию о договоре конвертируемого займа. Актуальный для венчурных инвестиций законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в июне 2021 г. Он позволяет автоматически конвертировать займы в акции АО или доли ООО по российскому праву, при этом, на наш взгляд, в законопроекте есть ряд подводных камней.