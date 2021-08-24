Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Маша Цепелева

Следователи завели новое дело на бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых из-за мошенничества — «Ъ» Статьи редакции

Братьев обвиняют в переводе 6,7 млрд рублей «Промсвязьбанка» подконтрольным фирмам под видом кредитов.

  • Главное следственное управление МВД по Москве обратилось в Тверской суд с ходатайством о заочном аресте братьев Ананьевых. Карточки об аресте Алексея и Дмитрия есть в картотеке суда.
  • По версии следствия, с июля 2014 года по ноябрь 2017 года братья Ананьевы переводили деньги «Промсвязьбанка» в качестве кредитов подконтрольным Atna Capital Management, Satiniana Development, Emeraldsun Holding и Communication Technology Sweden AB, чьи счета находились на Кипре, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
  • В деле фигурируют только Ананьевы как «разработчики криминальной схемы и организаторы хищений». Сотрудники «Промсвязьбанка», которые оформляли документы на кредиты, оформлены как третьи лица. По данным «Ъ», за три года было похищено 6,7 млрд рублей.
  • Представляющий интересы Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов пояснил изданию, что не получал уведомление о заочном аресте клиента. Представители Дмитрия Ананьева не стали комментировать дело.
  • В конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал против бывших владельцев и руководства банка иск на 282,2 млрд рублей. В мае 2019 года Арбитражный суд Москвы в рамках обеспечительных мер арестовал имущество Ананьевых. В сентябре 2019 года РБК сообщил, что против Алексея Ананьева возбуждено уголовное дело.

#новость #промсвязьбанк

1085 просмотров
8 8 комментариев
1
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u043c\u0441\u0432\u044f\u0437\u044c\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 285469, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Aug 2021 12:49:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Habl

0

Знаю этих чуваков. Мутные типы.

Ответить

Bot Fabric

Ivan
0

А они тебя не знают. Если обвиняешь за спиной человека — говори за что. В России заведение уголовного дела против бизнесменов далеко не всегда означает реальную вину. Они сами создали несколько крупных бизнесов, а ты — комментатор.

Ответить

Екатерина Реднекова

Bot
0

Как этот холоп только посмел на почтенных бояр наветы возводить! Пока государе на кипрских землях в тяжких думах о благе для страны, здесь смерды совсем осоловели. Благодарствовать должны за жизнь и хлеб что им боярами дарован, а они еще зубоскалят! 

Ответить

L A

0

> Следователи завели новое дело

> В сентябре 2019 года РБК сообщил, что против Алексея Ананьева возбуждено уголовное дело.

иии...
С таким подходом да хоть пять. Будет 5 заведут шестое. толку то.

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

0

Братья сами то где ? В Лондоне чилят ?

Ответить

Fumar mata

Bezhan
0

На Кипре, вроде 

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

Fumar
0

У Кипра и России нет соглашении о выдачи преследуемых ?

Ответить

Fumar mata

Bezhan
0

Понятия не имею.
1. У него кипрское гражданство 
2. Активы на Кипре, вроде бы, арестованы

https://evropakipr.com/lyudi/dmitriy-ananev-vidit-v-zhizni-na-kipre-mnogo-plyusov

Дмитрий Ананьев видит в жизни на Кипре много…
Несмотря на то, что его отъезд из России был болезненным
evropakipr.com
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Сервисы
Софья Мещанинова
Главные стартапы Европы в 2021 году по версии Wired: сто проектов из десяти столиц​ Статьи редакции

Европейские компании доставляют еду дронами, превращают эмбрионов петухов в куриц, разрабатывают квантовые компьютеры и не только. Список наиболее перспективных — в пересказе Wired.

Один из первых квантовых компьютеров компании

 IQM
1 1 комментарий
7
Финансы
Ivan Pipchenko
Кейс Outside Digital: как создать денежную систему бонусов для сотрудников и не обанкротиться

Размер вознаграждения за работу — главный мотивирующий и демотивирующий фактор для 93% российских работников. На втором месте — бонусы за выполнение KPI. Основатель агентства веб-разработки Outside Digital Иван Пипченко рассказывает, как правильно построить денежную систему мотивации, сократить дебиторские долги и не потерять ценные кадры.

19 19 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Alexander Zaytcev
За 2 недели разработал аналог робота от Гугла, которого создавал целый штат разработчиков несколько лет

Меня зовут Александр Зайцев, и я сооснователь компании Dasha.ai — это неотличимый от человека ИИ для разработчиков и бизнеса. С помощью платформы можно создавать умные голосовые модели для колл-центра, сайта или мобильного приложения.

57 57 комментариев
30
Ясно
Playrix и «Ясно»: о психологической поддержке в gamedev в период пандемии
0 Обсудить
4
Сервисы
Маша Цепелева
ЦБ предложил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции

Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.

44 44 комментария
15
Сервисы
Маша Цепелева
Пользователи пожаловались в Роспотребнадзор, что на iPhone не работает предустановка приложений Статьи редакции

При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российский поисковик по умолчанию.

122 122 комментария
34
NPLaw
Договор конвертируемого займа

Представляем Вашему вниманию видеопрезентацию о договоре конвертируемого займа. Актуальный для венчурных инвестиций законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в июне 2021 г. Он позволяет автоматически конвертировать займы в акции АО или доли ООО по российскому праву, при этом, на наш взгляд, в законопроекте есть ряд подводных камней.

Договор конвертируемого займа
1 1 комментарий
0
Spotify
«Spotify: История продукта». Как мы сделали мобильное приложение

В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.

0 Обсудить
4
Маркетинг
TextBack
80% агентств недвижимости не умеют продавать в мессенджерах. Исследование TextBack

Менеджеры по продажам часто не воспринимают мессенджеры всерьез и теряют клиентов, которым, по разным причинам неудобно общаться с ними по телефону. Как решить эту проблему, разбирался Александр Серебряков — основатель компании TextBack.

«Один из наших сотрудников при покупке квартиры сам столкнулся с тем, что менеджеры по продажам «сливают» потенциальных клиентов. Вот мы и подумали, почему бы не исследовать этот рынок.»

Александр Серебряков

CEO TextBack

28 28 комментариев
9
МегаФон
Все вокруг говорят об экосистемах. Зачем они телеком оператору и чем полезны стартапам?

Директор по развитию экосистемы МегаФона о том, почему компании не подошёл ни один из существующих подходов и она изобрела свой.

2 2 комментария
1
NPLaw
Проект по правовому сопровождению инвестиционного робота-советника

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно консультировала клиента по проекту юридической обвязки инвестиционного робота советника по консультированию клиентов по операциям на фондовом рынке.

0 Обсудить
0
Больше статей
null