Следователи завели новое дело на бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых из-за мошенничества — «Ъ» Статьи редакции
Братьев обвиняют в переводе 6,7 млрд рублей «Промсвязьбанка» подконтрольным фирмам под видом кредитов.
- Главное следственное управление МВД по Москве обратилось в Тверской суд с ходатайством о заочном аресте братьев Ананьевых. Карточки об аресте Алексея и Дмитрия есть в картотеке суда.
- По версии следствия, с июля 2014 года по ноябрь 2017 года братья Ананьевы переводили деньги «Промсвязьбанка» в качестве кредитов подконтрольным Atna Capital Management, Satiniana Development, Emeraldsun Holding и Communication Technology Sweden AB, чьи счета находились на Кипре, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
- В деле фигурируют только Ананьевы как «разработчики криминальной схемы и организаторы хищений». Сотрудники «Промсвязьбанка», которые оформляли документы на кредиты, оформлены как третьи лица. По данным «Ъ», за три года было похищено 6,7 млрд рублей.
- Представляющий интересы Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов пояснил изданию, что не получал уведомление о заочном аресте клиента. Представители Дмитрия Ананьева не стали комментировать дело.
- В конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал против бывших владельцев и руководства банка иск на 282,2 млрд рублей. В мае 2019 года Арбитражный суд Москвы в рамках обеспечительных мер арестовал имущество Ананьевых. В сентябре 2019 года РБК сообщил, что против Алексея Ананьева возбуждено уголовное дело.
Знаю этих чуваков. Мутные типы.
А они тебя не знают. Если обвиняешь за спиной человека — говори за что. В России заведение уголовного дела против бизнесменов далеко не всегда означает реальную вину. Они сами создали несколько крупных бизнесов, а ты — комментатор.
Как этот холоп только посмел на почтенных бояр наветы возводить! Пока государе на кипрских землях в тяжких думах о благе для страны, здесь смерды совсем осоловели. Благодарствовать должны за жизнь и хлеб что им боярами дарован, а они еще зубоскалят!
> Следователи завели новое дело
> В сентябре 2019 года РБК сообщил, что против Алексея Ананьева возбуждено уголовное дело.
иии...
С таким подходом да хоть пять. Будет 5 заведут шестое. толку то.
Братья сами то где ? В Лондоне чилят ?
На Кипре, вроде
У Кипра и России нет соглашении о выдачи преследуемых ?
Понятия не имею.
1. У него кипрское гражданство
2. Активы на Кипре, вроде бы, арестованы
https://evropakipr.com/lyudi/dmitriy-ananev-vidit-v-zhizni-na-kipre-mnogo-plyusov
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