{"items":[{"comment_id":3191384,"subsite_id":199119,"user_id":617088,"type":"comment_add","id":3191384,"hash":"d738611e1ddbaf04314a30d1703055ad","date":1629802172,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya?comment=3191384","text":"\u0411\u0443\u0434\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043b\u0437. \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435, \u043d\u0435\u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0442\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f IT \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432 B2B \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":617088,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/617088-ivan-pipchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5abacdc6-96d8-5cf3-98eb-bb0b91d579e4\/","name":"Ivan Pipchenko","isVerified":false},"content":{"id":285100,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441 Outside Digital: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191386,"subsite_id":199119,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3191386,"hash":"b1d7aea69cbdd642a81a18e00ef7ec6c","date":1629802198,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284827-putin-predlozhil-razovo-vyplatit-po-10-tysyach-rubley-pensioneram-i-podderzhal-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2022-godu?comment=3191386","text":"\u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0443\u043c\u044b \u043e\u0440\u0434\u0435\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0435\u0439.

\u041d\u0435\u043e\u0444\u0438\u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043c \u043c\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e - \"\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e\". \u041d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0435\u0440\u0435\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e \u0433\u043b\u0430\u0434\u0438\u043e\u043b\u0443\u0441 \u0438 \u043f\u0440\u043e 42, \u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c \u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":284827,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/284827-putin-predlozhil-razovo-vyplatit-po-10-tysyach-rubley-pensioneram-i-podderzhal-moratoriy-na-proverki-biznesa-v-2022-godu","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e 10 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b \u043c\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191387,"subsite_id":199116,"user_id":125541,"type":"comment_add","id":3191387,"hash":"bd5d1199849b4cb42df3cbfdaea4203f","date":1629802205,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191387","text":"\u041d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0420\u043e\u043c\u0430\u043d. \u0413\u043e\u043b\u043e\u0441 \u2014 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441 \u0441 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0435\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0438 \u0438\u0437\u0431\u0435\u0433\u0430\u044e\u0442 \u0438\u0445 (\u043f\u043e \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043c\u044b \u0438\u0437\u0431\u0435\u0433\u0430\u0435\u043c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u0435\u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043b\u044e\u0434\u044c\u043c\u0438). \u041f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0441\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":125541,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/125541-pavel-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da090493-b0f1-82f9-36e1-375dd4b163d9\/","name":"Pavel Loginov","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191392,"subsite_id":200396,"user_id":37314,"type":"comment_add","id":3191392,"hash":"6dea5339db03434ebdc9aa02d0e0cf94","date":1629802223,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285513-google-play-izmenit-sistemu-reytinga-prilozheniy-polzovateli-budut-videt-tolko-ocenki-iz-svoey-strany?comment=3191392","text":"\u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u0437\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \"\u043f\u043e\u043f\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438\" \u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443, \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 1 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044e, \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e pro-\u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0430\u043f \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37314,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/37314-sardelkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e14271dd-7600-f74f-8658-01367f724d29\/","name":"sardelkin","isVerified":false},"content":{"id":285513,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285513-google-play-izmenit-sistemu-reytinga-prilozheniy-polzovateli-budut-videt-tolko-ocenki-iz-svoey-strany","title":"Google Play \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191393,"subsite_id":199124,"user_id":649123,"type":"comment_add","id":3191393,"hash":"30e95c220c76eb7b8ae0d53703fbc8a5","date":1629802241,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285021-eldorado-otkazalis-platit-peni-za-nepredostavlenie-podmennogo-noutbuka?comment=3191393","text":"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442. \u041e\u0431\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0436\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0432\u044b, \u0443\u0432\u044b, \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b. \u042f \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043c \u0447\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0432.



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0433\u043b\u0438\u0442\u044c, \u0442\u043e \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b, \u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":649123,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/649123-paul-patlakh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94394d1a-eef5-50c6-aad9-aa725ac158f0\/","name":"Paul Patlakh","isVerified":false},"content":{"id":285021,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285021-eldorado-otkazalis-platit-peni-za-nepredostavlenie-podmennogo-noutbuka","title":"\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191397,"subsite_id":199116,"user_id":769096,"type":"comment_add","id":3191397,"hash":"40e6cf0cc4ca3b372ae5c1ccd756d695","date":1629802281,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191397","text":"\u042f \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441, \u0441 \u043d\u0438\u043c \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043a.

\u042f \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438\u044e \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u043c \u0435\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0441\u043e\u0440\u043c, \u0441\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c, \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":769096,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/769096-roman-rabochiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12295054-b305-5b4f-863e-ece6ec229d5c\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u0420\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191398,"subsite_id":200396,"user_id":81713,"type":"comment_add","id":3191398,"hash":"f039efcd80d4277dce7981d9e4b7d3a2","date":1629802282,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285513-google-play-izmenit-sistemu-reytinga-prilozheniy-polzovateli-budut-videt-tolko-ocenki-iz-svoey-strany?comment=3191398","text":"\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432 \u0432 \u0433\u0443\u0433\u043b \u043f\u043b\u0435\u0435\u00a0","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b911dc4f-2ab4-5a75-8d19-f2161432c68c\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":81713,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/81713-aleksandr-medvedev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dda99a0f-b881-d6ac-9a14-f9da232a799b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285513,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285513-google-play-izmenit-sistemu-reytinga-prilozheniy-polzovateli-budut-videt-tolko-ocenki-iz-svoey-strany","title":"Google Play \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191399,"subsite_id":199116,"user_id":543964,"type":"comment_add","id":3191399,"hash":"d5f2bfff066a1ee3dbb85462e0a80319","date":1629802286,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191399","text":"\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0442, \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":543964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/543964-alexander-zaytcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9928d892-61cb-e620-614b-b721454ab8c2\/","name":"Alexander Zaytcev","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191400,"subsite_id":200396,"user_id":681983,"type":"comment_add","id":3191400,"hash":"d8aa2e458a7df1ce68ae66402e27641e","date":1629802296,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285353-polzovateli-pozhalovalis-v-rospotrebnadzor-chto-na-iphone-ne-rabotaet-predustanovka-prilozheniy?comment=3191400","text":"\u0412\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c \u0432\u044b\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u043b\u043e \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u044b\u043c \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433.

\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0424\u043e\u043d\u0434 \u041c\u0438\u0440\u0430, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0442\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":681983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/681983-rekord-nadoev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d8ed355c-3ac8-17bb-223b-5a1a38e80096\/","name":"\u0420\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u041d\u0430\u0434\u043e\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285353,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285353-polzovateli-pozhalovalis-v-rospotrebnadzor-chto-na-iphone-ne-rabotaet-predustanovka-prilozheniy","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 iPhone \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191401,"subsite_id":199119,"user_id":16557,"type":"comment_add","id":3191401,"hash":"f22c91213b6ce965c13049efa5f74d41","date":1629802305,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya?comment=3191401","text":"\u041d\u0443, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442. \u041d\u043e \u044f \u0432\u0441\u0435 \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443, \u0433\u0434\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442 (\u043d\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430\u043c, \u043d\u0438 \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e). \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b. \u0418 \u0432\u043e\u0442 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434, kpi \u0438 \u0442\u043f. \u041b\u044e\u0434\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0443\u0442\u0438\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438. \u041a\u0430\u043a \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":16557,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/16557-anna-kost","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9be2ebb2-2b58-fe84-cd56-449238b0bbb4\/","name":"Anna Kost","isVerified":false},"content":{"id":285100,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441 Outside Digital: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191404,"subsite_id":199124,"user_id":819380,"type":"comment_add","id":3191404,"hash":"1c1b593dd7d3d8405b6367cfe79bedeb","date":1629802374,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285323-ozon-prodaet-poddelnye-tovary-kotorye-ne-sootvetstvuet-zayavlennym-na-sayte-harakteristikam?comment=3191404","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0435\u0449\u0451 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435. \u041a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u044b\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u044c\u044e \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0435\u0436\u0435\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u043d\u043e \u0437\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430.

\u0412\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u0444\u0435\u0433.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":819380,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/819380-posledniy-shans","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef6de6a4-379a-a437-3f09-8ae6fb354537\/","name":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0428\u0430\u043d\u0441","isVerified":false},"content":{"id":285323,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285323-ozon-prodaet-poddelnye-tovary-kotorye-ne-sootvetstvuet-zayavlennym-na-sayte-harakteristikam","title":"\u041e\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191405,"subsite_id":199124,"user_id":530701,"type":"comment_add","id":3191405,"hash":"f9152507d3b695f0d3d9305697667bea","date":1629802379,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285323-ozon-prodaet-poddelnye-tovary-kotorye-ne-sootvetstvuet-zayavlennym-na-sayte-harakteristikam?comment=3191405","text":"\u042f \u043d\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0430\u044e.\u00a0

\u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e, \u0432\u044b \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0443\u0434\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0437 \u0442\u0430\u043a \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0441\u0443\u0434 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0443 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e \u00ab\u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436 \u043d\u0430 Beats, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u043e\u043a \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 Beats \u0445\u043e\u0442\u044f \u0432 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e Beats\u00bb\u00a0

\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":530701,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/530701-sidor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df05339a-a03f-9a09-7f98-c7e8d5f9126d\/","name":"\u0421\u0438\u0434\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":285323,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/285323-ozon-prodaet-poddelnye-tovary-kotorye-ne-sootvetstvuet-zayavlennym-na-sayte-harakteristikam","title":"\u041e\u0437\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191407,"subsite_id":199132,"user_id":18144,"type":"comment_add","id":3191407,"hash":"29f38ec08b17b2a387be7d4f0d143007","date":1629802430,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/285401-pasportnye-dannye-1-3-mln-rossiyskih-klientov-kompanii-oriflame-vystavili-na-prodazhu-na-hakerskom-forume?comment=3191407","text":"\"\u041f\u0435\u0440\u0415-\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0418-\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0410\u0430\u0430-\u0446\u0430\u0430\u0430!\"","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b82c07d0-ce9b-502b-8de9-8a93fec3ec28\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":18144,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/18144-rodeus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12257375-5dff-9dca-aecf-ba546439c895\/","name":"Rodeus","isVerified":false},"content":{"id":285401,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/285401-pasportnye-dannye-1-3-mln-rossiyskih-klientov-kompanii-oriflame-vystavili-na-prodazhu-na-hakerskom-forume","title":"\u041f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 1,3 \u043c\u043b\u043d \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Oriflame \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u043d\u0430 \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191408,"subsite_id":199116,"user_id":543964,"type":"comment_add","id":3191408,"hash":"90b86a35f0d405a34ec2e126f889dfd4","date":1629802445,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191408","text":"\u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u043e\u0432 - \u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u043d\u0430 VC \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435, \u0432\u044b\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0443 \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e \u0447\u0435\u043c-\u043b\u0438\u0431\u043e. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044b \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438. \u041b\u044e\u0434\u044f\u043c \u0432 \u043c\u0430\u0441\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043a\u0443\u0447\u043d\u043e \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0443\u0432\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":543964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/543964-alexander-zaytcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9928d892-61cb-e620-614b-b721454ab8c2\/","name":"Alexander Zaytcev","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191409,"subsite_id":199119,"user_id":678960,"type":"comment_add","id":3191409,"hash":"d38cb85962e3ac9f486d083f5a449f9a","date":1629802466,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya?comment=3191409","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0451\u0440\u043d\u0443\u0442\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0430 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435.\u00a0

\u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c\u00a0 \u0432\u044b \u043d\u0430\u0439\u0434\u0451\u0442\u0435 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441 \u0438 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":678960,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/678960-yura-myagkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/28e1058f-4c39-50e5-8b27-6211af247c55\/","name":"\u042e\u0440\u0430 \u041c\u044f\u0433\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285100,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/285100-keys-outside-digital-kak-sozdat-denezhnuyu-sistemu-bonusov-dlya-sotrudnikov-i-ne-obankrotitsya","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441 Outside Digital: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191410,"subsite_id":199113,"user_id":190113,"type":"comment_add","id":3191410,"hash":"5a10058d5b851f404cf54380a3d27e7e","date":1629802474,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/285392-pochemu-ab-testy-ne-rabotayut?comment=3191410","text":"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u04401: \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0441\u0431\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439.

\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u04402: \u0414\u043e\u0440\u043e\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u0448\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c, \u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043c\u0430\u043c\u044b \u0441 \u043a\u043e\u043b\u044f\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442 \u043f\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043a\u0430\u043c \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \"\u043d\u0443 \u0442\u0430\u043c \u0436\u0435 \u043f\u0443\u0441\u0442\u043e!\"

\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u04403: \u041a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u043b\u0435\u0433\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430, \u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043c\u0430\u0441\u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":190113,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/190113-aleksey-shuvaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/61ffd072-29e5-c068-fc7c-efe64cdfc31c\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0443\u0432\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285392,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/285392-pochemu-ab-testy-ne-rabotayut","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 AB \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191411,"subsite_id":199122,"user_id":71515,"type":"comment_add","id":3191411,"hash":"33b509df41dc1ab303a776f5c6b7beb5","date":1629802492,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/285201-visa-predupredila-banki-o-shtrafah-do-1-mln-pri-nachislenii-komissii-na-wildberries-frank-media?comment=3191411","text":"\u041c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0442. \u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":71515,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/71515-dmitriy-dronov","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/69\/c1\/c7\/8c7912bab61c93.jpg","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285201,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/285201-visa-predupredila-banki-o-shtrafah-do-1-mln-pri-nachislenii-komissii-na-wildberries-frank-media","title":"Visa \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e $1 \u043c\u043b\u043d \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430 Wildberries \u2014 Frank Media"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191416,"subsite_id":199116,"user_id":543964,"type":"comment_add","id":3191416,"hash":"eb6984ee1ae902fb4f3ae7c073feaa27","date":1629802512,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191416","text":"\u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u044c, \u0434\u0430)

\u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043a\u0435\u0439\u0441\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":543964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/543964-alexander-zaytcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9928d892-61cb-e620-614b-b721454ab8c2\/","name":"Alexander Zaytcev","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191417,"subsite_id":199116,"user_id":543964,"type":"comment_add","id":3191417,"hash":"739dc5ed2a60fef7b76605a7113fefde","date":1629802540,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let?comment=3191417","text":"\u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u043d\u0430\u043c \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":543964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/543964-alexander-zaytcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9928d892-61cb-e620-614b-b721454ab8c2\/","name":"Alexander Zaytcev","isVerified":false},"content":{"id":284977,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/284977-za-2-nedeli-razrabotal-analog-robota-ot-gugla-kotorogo-sozdaval-celyy-shtat-razrabotchikov-neskolko-let","title":"\u0417\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3191419,"subsite_id":200396,"user_id":681983,"type":"comment_add","id":3191419,"hash":"b8b070b8660d0bfbf24e86a74d17c9ce","date":1629802560,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285353-polzovateli-pozhalovalis-v-rospotrebnadzor-chto-na-iphone-ne-rabotaet-predustanovka-prilozheniy?comment=3191419","text":"\u0418 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0430 \"\u0434\u0430\u043b\u0435\u0435\" \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \"\u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439\" \u043e\u0441\u0442\u0430\u0451\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":681983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/681983-rekord-nadoev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d8ed355c-3ac8-17bb-223b-5a1a38e80096\/","name":"\u0420\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u041d\u0430\u0434\u043e\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":285353,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/285353-polzovateli-pozhalovalis-v-rospotrebnadzor-chto-na-iphone-ne-rabotaet-predustanovka-prilozheniy","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 iPhone \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false}]}