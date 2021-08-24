Просьба удалить картинку о курсе, которого на Skillbox нет и не будет — обычная практика защиты бренда от визуальной информации, не соответствующей действительности.

Тематика заявленного курса не только не соответствует идеологии Skillbox, но и причиняет вред деловой репутации компании.