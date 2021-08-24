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Право
Евгения Евсеева

Skillbox потребовал удалить мем с логотипом компании из Telegram-канала из-за нарушения прав на товарный знак Статьи редакции

А ещё это порочит деловую репутацию.

79 79 комментариев
5847 просмотров

Автор Telegram-канала «Леонардо Ди Ванче» опубликовал переписку со Skillbox — в ней компания попросила удалить мем с логотипом компании.

По мнению Skillbox, это нарушило права на использование товарный знак компании и причинило вред деловой репутации.

Переписка со Skillbox с требованием удалить картинку Telegram-канал «Леонардо Ди Ванче»
Мем с логотипом

Автор канала Леонид Сквирский отметил, что картинка «ему даже не принадлежит» — она «везде гуляет уже месяц».

В Skillbox подтвердили vc.ru, что действительно отправляли письмо с подобным требованием. Нарушение в том, что товарный знак использован по отношению к «курсу, который Skillbox не разрабатывал», пояснили в компании.

Просьба удалить картинку о курсе, которого на Skillbox нет и не будет — обычная практика защиты бренда от визуальной информации, не соответствующей действительности.

Тематика заявленного курса не только не соответствует идеологии Skillbox, но и причиняет вред деловой репутации компании.

Skillbox
  • Упоминание товарного знака в информационных целях, а не для продажи — это не нарушение прав на его использование, объяснял в декабре 2020 года юрист Роман Ларшин в журнале Суда по интеллектуальным правам.

#новость #skillbox

79 79 комментариев
43
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79 комментариев
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Тотоха

114

Интернет уже начал отвечать 

Ответить

Максим Першин

Тотоха
13

А я и без скиллбокса неплохо справляюсь...

Ответить

Деревенский паук например

Тотоха
6

Барбара Стрейзанд! У-у-у!

Ответить

KSA

Деревенский
1

Хитрый ход!

Ответить

Владислав Сливко

70
Ответить

Максим Воронин

Владислав
6

Не, ну технически, ты получаешь знания, затем совершенствуешься, идет год, два, десять, ты получаешь оффер в США, проходит еще N лет, ты решаешь основать свой стартап, и таки да - у тебя свой офис в США становится.

Ответить

Иван Крючков

Максим
16

А потом приходит skillbox и говорит: "Как вырос то наш кобелёк!"

Ответить

Алексей Медведев

Максим
2

И тут приходят приставы от скилбокс!

Ответить

Михаил Штанько

Владислав
5

ты будешь забанен! Ты думал я тебя не переиграю? я тебя переиграю и уничтожу!

Ответить

Кирилл Виноградов

57

Напомнило один баян

Ответить

Частый клуб

Кирилл
0

УДОЛИ! С)

Ответить

Stas Klymenko

22

"и причинило вред деловой репутации"
Скрин моего коммента с реакцией аудитории - наглядная демонстрация текущей репутации Skillbox. Поэтому мем не причиняет вреда деловой репутации, он лишь констатирует факт. 
Вместо повышения качества курсов Skillbox тратит деньги на юристов, чтобы отбелить репутацию. Те, кто не могут работать адекватно, бегут к юристам (привет, Безос). 

Просто навскидку - вся информация, которую дадут в Skillbox, Geekbrains, ШАГ и прочих маркетинговых конторах для отсоса денег уже лежит здесь бесплатно:
https://www.freecodecamp.org/
https://www.theodinproject.com/
https://scrimba.com/
https://www.youtube.com/channel/UCW5YeuERMmlnqo4oq8vwUpg
https://www.youtube.com/user/TechGuyWeb

Ответить

Денис Обрезков

Stas
8

Есть даже целые программы бесплатных курсов, вот для питон разработчика: https://docs.google.com/document/d/1N-SxSRbe5eaV3z4BEknNVB1G7EKgtfdgVmTyy-q95fY/edit?usp=sharing

Примерный план изучения python по направлениям
Группа авторов: https://vk.com/learnpythonforfun , https://t.me/learnpythonforfun План изучения…
docs.google.com
Ответить

Stas Klymenko

Денис
2

Да. По питону тоже тонны бесплатной информации. Чего стоят статьи на Real Python. В свое время абсолютно бесплатно прошел хороший курс от Udacity: 
https://www.udacity.com/course/introduction-to-python--ud1110

Ответить

hakhagmon

11

Баян же

Ответить

Всвиторе

hakhagmon
1

Есть ещё подобное?

Ответить

Alex Ondre

10

Как Skillbox продаёт воздух

Ответить

Василий С.

6

говорят.. что любая реклама идет в плюс. но поверьте, это лишь только говорят. на деле всё грустнее. эффект стрейзенд может дать надсмешку над теми, кто там обучался. и сойдет на нет вся мода подобного заведения. нужно всего лишь шуть шуть шобы перегнуть палочку выручалочку

Ответить

Stepan Popov

Василий
9

Если там действительно прокачают и подготовят квалифицированных трапов-проституток, никто над ними глумиться не будет и воспринимать невсерьез. Другое дело, если там поверхностной воды нальют без гормональной терапии и прочих процедур и выпустят сырого специалиста

Ответить

Василий С.

Stepan
2

вообще нашей стране не хватает серьезных профессий, поэтому курс наиотличнейший

Ответить

Stepan Popov

Василий
5

Согласен, все же не Тайланд у нас, специалистов не хватает

Ответить

A.K.

Василий
0

Только в случае наличия альтернативы, на которую народ не заломает перейти. Тут ситуация как со скандалом с вайлдберис - да им пофиг, что они зашкварились. У них клиентской базы миллионы, причем среди них немало тех, кто будет подставлять другую щеку. Потому что дешево и потому что привык.

Ответить

Василий С.

A.K.
1

вы ошибаетесь. я больше не заказываю в wb. есть я, есть ктото еще и вуаля - критическая масса накоплена, снижение затрат на сотрудников.. а там и банкротство и превращение в сельский магазин. стоит только начаться. это не МГУ, и мочить репутацию в самом начале пути создания.. ну такое себе дело

Ответить

A.K.

Василий
3

Так вы - это вы, а не прочие миллионы. Подобных вам, кто переступает через себя и готов карать капиталиста, меньшинство. Если бы было иначе - вайлберис давно бы обанкротились с тем количеством отрицательных отзывов, которые на них написаны.

Ответить

Василий С.

A.K.
2

да кто вам сказал что на них никто не обижается. пару дней назад слышу от родственников, которые их ранее боготворили - больше там не заказываем там, так как раньше была примерка до оплаты, а теперь какойто брак, какието непонятные возвраты и т.п. я случайно это услышал краем уха и не задавал вопросы об отношении к ним, не провоцировал на подобный ответ. просто прошла эпоха. монстр-агрегатор это так себе идея на долгосрочную перспективу. это как суперапп, кажется сейчас крутое многофункциональное приложение победит всех. а фиг там. никому не нужен ваш вк с платежной системой, магазином, рекламой и сайтом объявлений. контентно-товарный шум. вот мне нужна новая кепка, я не иду ее покупать в вк, даже мыслей нет искать чтото подобное там, как бы мне они ненавязывали этот спам. 10 человек купит а другая сотня скажет - нам надоел этот тупой убогий сервис всего и сразу.. и выпилится из этой соцсети - как сделал Я

Ответить

Социалистический фонарь

7

Спасибо Скиллбоксу за то, что я увидел этот мем. И, думаю, телеграм-канал тоже за рекламу благодарен. И еще куча мемоделов благодарны за тему для новых мемов.
Спасибо!!!

Ответить

Василий С.

5

так разрпаботайте такой курс. а слово скиллбокс на анг языке, шрифтом 14 без засечек упомянутое в комменте.. ялвяется ли данное деяние нарушением товарного знака? думаю скилл лохс будет первым в судебной практике кого пошлют за такое заявление о нарушении. это шрифт... это текст.. нет там никакого лого.

Ответить

Den Koter

Василий
3

он будет первый с кого судьи так проорут

Ответить

KSA

3

@Skillbox Хочу уточнить по профессии: Трап телескопический?

Ответить

N N

KSA
0

Смотря какую елду приделаешь

Ответить

Martin Prestone

3

так этот Сквиртский у них курс по СММ закончил же

Ответить

Руслан Ушаков

3

Все реклама, что не некролог

Ответить

Infinity Trap

3

Напомню вам классику:

Ответить

Sergei Markov

2

У меня как раз есть подходящий

Ответить

Всвиторе

Sergei
0

Это кто?

Ответить

Arester 1703

Всвиторе
0

Бизнесмен-долбоёб. Нашёл себе шалаву, обеспечивал, а она ему потом призналась что изменила/яла. 
Это придурок ничего лучше не нашёл, как вальнуть её, записать видео где нёс чепуху про то, какой он покровитель мира, а на баб не надо тратить силы. 
Но что самое жёсткое потом специально поехал к её малолетнему брату и нанёс серьёзные увечья.

Ответить

Den Koter

2

Ору
Лучшие мемы этого года

Ответить

Gabby BenDer

–26

Skillbox все правильно подал. Задалбали всякие блогеры за счет других, кто реально полезное делает, пиариться.

Ответить

KSA

Gabby
6

Скиллбокс это не про пользу.

Ответить

Stepan Popov

Gabby
5

Какие блогеры вас задолбали, можно поподробнее?

Ответить

Михаил Штанько

Stepan
1

все если честно

Ответить

Деревенский

Михаил
7

А зачем вы за ними следите? Ведь если за ними не следить, они не могут задолбать)

Ответить

Stepan Popov

Деревен…
5

Справедливое замечание

Ответить

Михаил Штанько

Stepan
0

Вопрос был какие? Отвечаю все!

Ответить

Михаил Штанько

Stepan
0

раньше блогеры привносили контент,а сейчас блогеры привносят картинку и звук

Ответить

Александр Блохин

Михаил
2

Так это соцсети рекомендуют под ваши интересы вам блогеров.

Ответить

Степан Позняк

Михаил
0

Блогеры бывают разные, просто таргетинг - штука такая, чем интересуетесь, то и показывается

Ответить

Михаил Штанько

Степан
0

Таргетинг штука такая, а вот контент никакой временами хоть не заходи на Ютуб... По телевизору пропаганда под цензурой, на Ютубе она же, но под антицензурой! Красные пришли грабят, белые пришли грабят! Уже и не знаешь какую шапку надевать.

Ответить

Степан Позняк

Михаил
0

Ютуб хорош тем, что контент можно выбирать, в отличии от телевидения. Могу посоветовать несколько блогеров с хорошим контентом

Ответить

Михаил Штанько

Степан
0

Ютуб хорош тем, что нельзя выбирать! Как вы заметили он показывает, только то что вы смотрите! Смотрите выход есть? На Константина Семёна! Смотрите насрального, на всю их шарагу, смотрите технологии? Ой, там Ван плас вышел на 9 каналах сразу! Я привык смотреть больше одной точки зрения! 

Ответить

Arester

Михаил
0

Если вы смотрите Хабаровского Добби с канала "Выход есть" и известного рэпера CumСтантина Semena, то не удивительно, что рекомендации не совсем понимают, что вам толкать.
Но вы все-таки постарайтесь дать им понять чаще смотря что-то из них + нажимать "Не интересует" на неинтересных видео.

Ответить

Михаил

Arester
0

проблема в том, что я хочу смотреть разный контент я не смотрю к примеру стаса астафьева, но смотрю ильдар авто подбор, но при этом пару интересных роликов от стаса я смотрел и был подписан, но когда вышел ролик про нефть оказалось что я не подписан и мне его даже не рекомендовало

Ответить

N N

Stepan
0

Отдолбали, он хотел написать, да буквы перепутал

Ответить

Василий С.

Gabby
1

представьте себе компанию гугл. это монстр. и кто только не юзал всякие смежные названия доменов, лого и прочей фигни касающийся их товарного знака. просто слон не видит моську и ему плевать хотеть на большую шумиху. тихо мирно или положили болт, или выкупили домены или вежливо попросили закрыть их. без вони шума и пыли. возможно какието случаи были и я о них просто не слышал

Ответить

Arester 1703

Gabby
0

Скиллбокс и ему подобные делают полезное? По-моему это лохотроновые шаражки. Которые на данный момент уже не знают как завлечь мамонтов, поэтому делают сумасшедшие скидки.

Ответить

Artem Kravchenko

2

Вообще-то юристы скиллбокса действительно ошиблись. Мем _может_ наносить ущерб деловой репутации, но никак не является использованием товарного знака (изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение для этих целей, иное введение в гражданский оборот в отношении однородного товара/услуги).

Ответить

Василий С.

Artem
0

там вроде должна быть смежная деятельность. но тут они клонят на то, что в мемасе указано слово КУРС, а значит по их мнению это не мемас а реклама реального курса. т.е. чуваки с серьезным видом признали эту картинку как конкурентную в своей нише. просто вдумайтесь в это)) они это восприняли ВСЕРЬЕЗ за конкуренцию

Ответить

Всвиторе

Василий
1

Не, самый рофл здесь
В Skillbox подтвердили vc.ru, что действительно отправляли письмо с подобным требованием. Нарушение в том, что товарный знак использован по отношению к «курсу, который Skillbox не разрабатывал»,

к «курсу, который Skillbox не разрабатывал»,

ещё
не разрабатывал

Ответить

Artem Kravchenko

Василий
0

Ну пусть в суд подают с иском о незаконном _использовании_ товарного знака. Поржем.

Ответить

Elena Voronkova

–19

Это действительно не честно и не по закону использовать их логотипы и дизайны в мемасиках подобного рода. Их могут увидеть студенты скиллбокс и им будет не приятно. А потенциальные студенты врятли приобретут курс какой-либо после увиденного. Если мем - то хотяб должно быть понятно, что это мем. А то так сидишь и думаешь «они серьезно?»

Ответить

Социалистический фонарь

Elena
6

Лол, на месте скиллбокса я бы сам втихаря такие мемы запускал. Это же вообще качество их услуг не характеризует, идеально нейтральный мем, зато внимание привлекает куда сильнее обычных постеров

Насчет последних слов, это суть рекламы. Сидишь, думаешь: "они это серьезно???", а потом переходишь на их сайт и проверяешь, попутно разводясь на оплату существующих курсов

Ответить

Василий С.

Социалистический
1

судя по их реакции люди совершенно не умеют вести бизнес. как то им удалось, как то на дурачка поперло раскрутилось.. но вот сидит обиженка и пишет доносы на якобы использование товарного знака. О чем мне это говорит о компании? Меня наводит сразу на мысль - а адекватны ли управленцы скиллбокса и что будет если сотрудничать с  ними? ведь это опасно.  их реакция неадекватна. вместо работы над репутацией, качественных услуг о которых бы говорил каждый как о Гарварде, они пишут фигню как обиженные школьники. но хуже того - это говорит нам о том, что видимо в компании какието финансовые проблемы и они хотят урвать копеечеку, иначе зачем всё это? т.е. сигнал на подсознании - с компанием происходит деградация если они до этого опустились. это касается не только их, а всех компаний. сильные не обижаются на такое, а артисты говорят - если вас начали пародировать .. значит вы его то добились. и чего добился "скилл"? лично моё мнение - это паническая атака изза не очень хорошо идущих дел

Ответить

Stepan Popov

Elena
6

Им (скилбоксу) больше наносит вред сам скилбокс, его инфоцыганские методы

Ответить

Илитный Иксперт

Elena
3

Такие мемы могут увидеть студенты скиллбокс и им будет не приятно

Подавился смехом

Ответить

From Siberia to London

2

Хорошая фамилия: Сквиртский.
Из Скиллбокса вон какая мощная струя пошла, как из брандспойта.

Ответить

Кирилл Живицкий

1

Некто Сквиртский нарвался на копирайт инфриджмент. Саундс кринжово, конечно, но се ля лайф

Ответить

Anton Oz

1
Ответить

Константин Рогов

1

инфоцыгане спамеры переживают за деловую репутацию

Ответить

Василий С.

Константин
0

отличный пример, как неверная реклама из каждого утюга убила на начальном этапе всю идею. всех это настолько достало, что пошла обратная реакция организма на отравление алкаголем. но они при этом всё же заработали

Ответить

Комментарий удален

Ivan Miasnikov

0

Омг.. На мемы писать подобное? серьезно?!
Могли бы это время потратить на что-то более полезное.. К примеру запустить новый курс... Хотя наверно это спорное предложение :)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

BearStrikesBack

0

Ого, в Скиллбокс, оказывается, поклонники Барбары Стрейзанд сидят

Ответить

Радмир Айташев

0

Только недавно для себя открыл новое слово - «инфоцыганство», к народности никакого отношения не имеет, но отталкивает вас подальше и это есть благо.

Ответить

Денис Семенов

0

Скину старые крео SkillBox.

Ответить

Денис Семенов

Денис
0

Собственно, часть из них я и делал и до сих пор скучаю о компании, где не было ничего святого, кроме цены лида.

Ответить

Денис Семенов

Денис
0

А вот еще топовый.

Ответить

Комментарий удален

Aimee Korinek

0

Уже даже телеграм каналы мониторят на предмет нарушения авторских прав, не то чтобы неожиданно, но как то пугающе

Ответить

Black Jack

0
Ответить

pramex

–1

https://web.sites.google.com/view/voirthetomorrowwar2021filmcomp/

VOir The Tomorrow War (2021) FILM COMPLET…
VOir The Tomorrow War (2021) FILM COMPLET STREAMING VF EN FRANÇAIS
web.sites.google.com
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Комментарий удален

Сергей Янзин

minaji
0

@Инспектор инфоцыгане

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