Skillbox потребовал удалить мем с логотипом компании из Telegram-канала из-за нарушения прав на товарный знак Статьи редакции
А ещё это порочит деловую репутацию.
Автор Telegram-канала «Леонардо Ди Ванче» опубликовал переписку со Skillbox — в ней компания попросила удалить мем с логотипом компании.
По мнению Skillbox, это нарушило права на использование товарный знак компании и причинило вред деловой репутации.
Автор канала Леонид Сквирский отметил, что картинка «ему даже не принадлежит» — она «везде гуляет уже месяц».
В Skillbox подтвердили vc.ru, что действительно отправляли письмо с подобным требованием. Нарушение в том, что товарный знак использован по отношению к «курсу, который Skillbox не разрабатывал», пояснили в компании.
- Упоминание товарного знака в информационных целях, а не для продажи — это не нарушение прав на его использование, объяснял в декабре 2020 года юрист Роман Ларшин в журнале Суда по интеллектуальным правам.
Интернет уже начал отвечать
Деревенский паук например
Барбара Стрейзанд! У-у-у!
Не, ну технически, ты получаешь знания, затем совершенствуешься, идет год, два, десять, ты получаешь оффер в США, проходит еще N лет, ты решаешь основать свой стартап, и таки да - у тебя свой офис в США становится.
ты будешь забанен! Ты думал я тебя не переиграю? я тебя переиграю и уничтожу!
Напомнило один баян
"и причинило вред деловой репутации"
Скрин моего коммента с реакцией аудитории - наглядная демонстрация текущей репутации Skillbox. Поэтому мем не причиняет вреда деловой репутации, он лишь констатирует факт.
Вместо повышения качества курсов Skillbox тратит деньги на юристов, чтобы отбелить репутацию. Те, кто не могут работать адекватно, бегут к юристам (привет, Безос).
Просто навскидку - вся информация, которую дадут в Skillbox, Geekbrains, ШАГ и прочих маркетинговых конторах для отсоса денег уже лежит здесь бесплатно:
https://www.freecodecamp.org/
https://www.theodinproject.com/
https://scrimba.com/
https://www.youtube.com/channel/UCW5YeuERMmlnqo4oq8vwUpg
https://www.youtube.com/user/TechGuyWeb
Есть даже целые программы бесплатных курсов, вот для питон разработчика: https://docs.google.com/document/d/1N-SxSRbe5eaV3z4BEknNVB1G7EKgtfdgVmTyy-q95fY/edit?usp=sharing
Да. По питону тоже тонны бесплатной информации. Чего стоят статьи на Real Python. В свое время абсолютно бесплатно прошел хороший курс от Udacity:
https://www.udacity.com/course/introduction-to-python--ud1110
говорят.. что любая реклама идет в плюс. но поверьте, это лишь только говорят. на деле всё грустнее. эффект стрейзенд может дать надсмешку над теми, кто там обучался. и сойдет на нет вся мода подобного заведения. нужно всего лишь шуть шуть шобы перегнуть палочку выручалочку
Если там действительно прокачают и подготовят квалифицированных трапов-проституток, никто над ними глумиться не будет и воспринимать невсерьез. Другое дело, если там поверхностной воды нальют без гормональной терапии и прочих процедур и выпустят сырого специалиста
вообще нашей стране не хватает серьезных профессий, поэтому курс наиотличнейший
Только в случае наличия альтернативы, на которую народ не заломает перейти. Тут ситуация как со скандалом с вайлдберис - да им пофиг, что они зашкварились. У них клиентской базы миллионы, причем среди них немало тех, кто будет подставлять другую щеку. Потому что дешево и потому что привык.
вы ошибаетесь. я больше не заказываю в wb. есть я, есть ктото еще и вуаля - критическая масса накоплена, снижение затрат на сотрудников.. а там и банкротство и превращение в сельский магазин. стоит только начаться. это не МГУ, и мочить репутацию в самом начале пути создания.. ну такое себе дело
да кто вам сказал что на них никто не обижается. пару дней назад слышу от родственников, которые их ранее боготворили - больше там не заказываем там, так как раньше была примерка до оплаты, а теперь какойто брак, какието непонятные возвраты и т.п. я случайно это услышал краем уха и не задавал вопросы об отношении к ним, не провоцировал на подобный ответ. просто прошла эпоха. монстр-агрегатор это так себе идея на долгосрочную перспективу. это как суперапп, кажется сейчас крутое многофункциональное приложение победит всех. а фиг там. никому не нужен ваш вк с платежной системой, магазином, рекламой и сайтом объявлений. контентно-товарный шум. вот мне нужна новая кепка, я не иду ее покупать в вк, даже мыслей нет искать чтото подобное там, как бы мне они ненавязывали этот спам. 10 человек купит а другая сотня скажет - нам надоел этот тупой убогий сервис всего и сразу.. и выпилится из этой соцсети - как сделал Я
так разрпаботайте такой курс. а слово скиллбокс на анг языке, шрифтом 14 без засечек упомянутое в комменте.. ялвяется ли данное деяние нарушением товарного знака? думаю скилл лохс будет первым в судебной практике кого пошлют за такое заявление о нарушении. это шрифт... это текст.. нет там никакого лого.
У меня как раз есть подходящий
Бизнесмен-долбоёб. Нашёл себе шалаву, обеспечивал, а она ему потом призналась что изменила/яла.
Это придурок ничего лучше не нашёл, как вальнуть её, записать видео где нёс чепуху про то, какой он покровитель мира, а на баб не надо тратить силы.
Но что самое жёсткое потом специально поехал к её малолетнему брату и нанёс серьёзные увечья.
Skillbox все правильно подал. Задалбали всякие блогеры за счет других, кто реально полезное делает, пиариться.
Какие блогеры вас задолбали, можно поподробнее?
все если честно
Деревенский
А зачем вы за ними следите? Ведь если за ними не следить, они не могут задолбать)
Справедливое замечание
раньше блогеры привносили контент,а сейчас блогеры привносят картинку и звук
Блогеры бывают разные, просто таргетинг - штука такая, чем интересуетесь, то и показывается
Таргетинг штука такая, а вот контент никакой временами хоть не заходи на Ютуб... По телевизору пропаганда под цензурой, на Ютубе она же, но под антицензурой! Красные пришли грабят, белые пришли грабят! Уже и не знаешь какую шапку надевать.
Ютуб хорош тем, что контент можно выбирать, в отличии от телевидения. Могу посоветовать несколько блогеров с хорошим контентом
Ютуб хорош тем, что нельзя выбирать! Как вы заметили он показывает, только то что вы смотрите! Смотрите выход есть? На Константина Семёна! Смотрите насрального, на всю их шарагу, смотрите технологии? Ой, там Ван плас вышел на 9 каналах сразу! Я привык смотреть больше одной точки зрения!
Если вы смотрите Хабаровского Добби с канала "Выход есть" и известного рэпера CumСтантина Semena, то не удивительно, что рекомендации не совсем понимают, что вам толкать.
Но вы все-таки постарайтесь дать им понять чаще смотря что-то из них + нажимать "Не интересует" на неинтересных видео.
проблема в том, что я хочу смотреть разный контент я не смотрю к примеру стаса астафьева, но смотрю ильдар авто подбор, но при этом пару интересных роликов от стаса я смотрел и был подписан, но когда вышел ролик про нефть оказалось что я не подписан и мне его даже не рекомендовало
представьте себе компанию гугл. это монстр. и кто только не юзал всякие смежные названия доменов, лого и прочей фигни касающийся их товарного знака. просто слон не видит моську и ему плевать хотеть на большую шумиху. тихо мирно или положили болт, или выкупили домены или вежливо попросили закрыть их. без вони шума и пыли. возможно какието случаи были и я о них просто не слышал
Скиллбокс и ему подобные делают полезное? По-моему это лохотроновые шаражки. Которые на данный момент уже не знают как завлечь мамонтов, поэтому делают сумасшедшие скидки.
Вообще-то юристы скиллбокса действительно ошиблись. Мем _может_ наносить ущерб деловой репутации, но никак не является использованием товарного знака (изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение для этих целей, иное введение в гражданский оборот в отношении однородного товара/услуги).
там вроде должна быть смежная деятельность. но тут они клонят на то, что в мемасе указано слово КУРС, а значит по их мнению это не мемас а реклама реального курса. т.е. чуваки с серьезным видом признали эту картинку как конкурентную в своей нише. просто вдумайтесь в это)) они это восприняли ВСЕРЬЕЗ за конкуренцию
Не, самый рофл здесь
В Skillbox подтвердили vc.ru, что действительно отправляли письмо с подобным требованием. Нарушение в том, что товарный знак использован по отношению к «курсу, который Skillbox не разрабатывал»,
к «курсу, который Skillbox не разрабатывал»,
ещё
не разрабатывал
Ну пусть в суд подают с иском о незаконном _использовании_ товарного знака. Поржем.
Это действительно не честно и не по закону использовать их логотипы и дизайны в мемасиках подобного рода. Их могут увидеть студенты скиллбокс и им будет не приятно. А потенциальные студенты врятли приобретут курс какой-либо после увиденного. Если мем - то хотяб должно быть понятно, что это мем. А то так сидишь и думаешь «они серьезно?»
Социалистический фонарь
Лол, на месте скиллбокса я бы сам втихаря такие мемы запускал. Это же вообще качество их услуг не характеризует, идеально нейтральный мем, зато внимание привлекает куда сильнее обычных постеров
Насчет последних слов, это суть рекламы. Сидишь, думаешь: "они это серьезно???", а потом переходишь на их сайт и проверяешь, попутно разводясь на оплату существующих курсов
судя по их реакции люди совершенно не умеют вести бизнес. как то им удалось, как то на дурачка поперло раскрутилось.. но вот сидит обиженка и пишет доносы на якобы использование товарного знака. О чем мне это говорит о компании? Меня наводит сразу на мысль - а адекватны ли управленцы скиллбокса и что будет если сотрудничать с ними? ведь это опасно. их реакция неадекватна. вместо работы над репутацией, качественных услуг о которых бы говорил каждый как о Гарварде, они пишут фигню как обиженные школьники. но хуже того - это говорит нам о том, что видимо в компании какието финансовые проблемы и они хотят урвать копеечеку, иначе зачем всё это? т.е. сигнал на подсознании - с компанием происходит деградация если они до этого опустились. это касается не только их, а всех компаний. сильные не обижаются на такое, а артисты говорят - если вас начали пародировать .. значит вы его то добились. и чего добился "скилл"? лично моё мнение - это паническая атака изза не очень хорошо идущих дел
Им (скилбоксу) больше наносит вред сам скилбокс, его инфоцыганские методы
Такие мемы могут увидеть студенты скиллбокс и им будет не приятно
Подавился смехом
Хорошая фамилия: Сквиртский.
Из Скиллбокса вон какая мощная струя пошла, как из брандспойта.
Некто Сквиртский нарвался на копирайт инфриджмент. Саундс кринжово, конечно, но се ля лайф
инфоцыгане спамеры переживают за деловую репутацию
отличный пример, как неверная реклама из каждого утюга убила на начальном этапе всю идею. всех это настолько достало, что пошла обратная реакция организма на отравление алкаголем. но они при этом всё же заработали
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Омг.. На мемы писать подобное? серьезно?!
Могли бы это время потратить на что-то более полезное.. К примеру запустить новый курс... Хотя наверно это спорное предложение :)
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Только недавно для себя открыл новое слово - «инфоцыганство», к народности никакого отношения не имеет, но отталкивает вас подальше и это есть благо.
Скину старые крео SkillBox.
Собственно, часть из них я и делал и до сих пор скучаю о компании, где не было ничего святого, кроме цены лида.
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Уже даже телеграм каналы мониторят на предмет нарушения авторских прав, не то чтобы неожиданно, но как то пугающе
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