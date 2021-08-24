Следствие прекратило уголовное дело о мошенничестве против четырёх сотрудников минского офиса PandaDoc Статьи редакции
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года на фоне действий руководства компании в поддержку протестов в Минске.
- Руководство компании подтвердило изданию Dev.by информацию.
- Они сообщили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела. Изданию не удалось получить комментарий следственного комитета.
- В середине августа 2020 года сооснователь стартапа Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии. Другой сооснователь Сергей Борисюк подписал открытое письмо с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.
- 2 сентября в минский офис компании пришли с обысками сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. Они задержали четверых руководителей офиса и возбудили против них уголовное дело о хищении путём злоупотребления должностными полномочиями.
- На фоне уголовного дела счета PandaDoc в Белоруссии были заблокированы.
И на это понадобилось год прожить в стрессе и страхе, как прекрасно >.<
Привет, vc.ru! Меня зовут Юлия Кириллова. Я не стартапер в IT и не основательница сети хипстерских кофеен. И даже за границу не переехала, чтобы рассказать вам, как изменилась моя жизнь от смены культурной среды. Не собираюсь давать советы из сферы финансов или юриспруденции. Вообще, пришла к вам в первый раз. По совету мужа. Он vc-шник со стажем…
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начало активную наступательную операцию против афганских войск в мае 2021 года, когда США объявили окончательный уход войск из страны. К середине августа талибы контролировали большую часть Афганистана, 16 августа боевики без боя зашли в Кабул и заняли президентский дворец.…
CEO Хекслета Кирилл Мокевнин о том, как не надо создавать свою школу программирования, если вы хотите зарабатывать, и почему инженерная экспертиза в IT-сфере мешает реальному пониманию рынка.
А ещё это порочит деловую репутацию.
В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.
IVI и Star Media договорились о стратегическом партнёрстве, в рамках которого компания будет производить эксклюзивные сериалы для линейки IVI Originals.
В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.
Платёжная компания потребует от сервисов просматривать абсолютно все видео — даже прямые трансляции в реальном времени. Блогер Райан Найберг рассуждает, кому это нужно, как текст NYT с критикой Pornhub стал поводом для новых правил и почему проблему насилия это не решает.