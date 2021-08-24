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Право
Nazigul Jusupova

Следствие прекратило уголовное дело о мошенничестве против четырёх сотрудников минского офиса PandaDoc Статьи редакции

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года на фоне действий руководства компании в поддержку протестов в Минске.

  • Руководство компании подтвердило изданию Dev.by информацию.
  • Они сообщили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела. Изданию не удалось получить комментарий следственного комитета.
  • В середине августа 2020 года сооснователь стартапа Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии. Другой сооснователь Сергей Борисюк подписал открытое письмо с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.
  • 2 сентября в минский офис компании пришли с обысками сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. Они задержали четверых руководителей офиса и возбудили против них уголовное дело о хищении путём злоупотребления должностными полномочиями.
  • На фоне уголовного дела счета PandaDoc в Белоруссии были заблокированы.

#новости #panadoc

1555 просмотров
3 3 комментария
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3 комментария
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Alena Pa

4

И на это понадобилось год прожить в стрессе и страхе, как прекрасно >.<

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Мудрый клуб

Alena
3

Не удивлюсь если задача в том и состояла

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Aleksandr Dubrovin

0

Просто они больше не сотрудники Pandadoc)

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