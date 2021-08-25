Власти Калифорнии заявили, что Activision Blizzard уничтожила важные для расследования документы Статьи редакции
Компания мешает расследованию ситуации в издательстве, считают власти.
- Как сообщает Axios, в начале августа Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения DFEH расширил свой судебный иск против Activision Blizzard.
- Первое изменение касается людей, от имени которых DFEH подал в суд на компанию. Сначала речь шла только о текущих сотрудниках Activision Blizzard, однако теперь в судебных документах упоминаются все работники, включая тех, кто устроен лишь временно.
- Вторым изменением DFEH добавил обвинений. Согласно им, Activision Blizzard мешает расследованию, обязывая сотрудников обращаться к ней до того, как они свяжутся с властями, а также пользуясь услугами юридической фирмы WilmerHale, которая занимается сторонним расследованием ситуации в компании.
- Вдобавок к этому власти Калифорнии заявили, что отдел кадров Activision Blizzard уничтожил важные для расследования документы и жалобы, хотя компания, как говорят в DFEH, юридически обязана сохранить их до завершения разбирательств.
- Компания не прокомментировала изменения в иске, но до этого в ней отреагировали на скандал, сменив руководство Blizzard и уволив несколько ведущих разработчиков.
Фиксаните хантов ещё, они явно на дисбалансе бегают
Какие фиксы, у них там реальный рейд против властей калифорнии и всех представителей общества с более-менее активной гражданской позицией.)
UPD
Король Лич: Я что, для тебя какая-то шутка?!
Судя по последним релизам игр и аддонов, они там реально только баб лапали, а не делом занимались
ирония в том, что так оно и было. глядел один разбор, они там буквально напивались на работе и играли на приставках вместо работы, и в это же время начальство заставляло женщин перерабатывать и покрывало их травлю и прочее бесовство.
Близкий меч
Где пруфы?
Знакомый знакомого читал в блоге который написал знакомый знакомого работающего там уборщиком. Т.е. инфа сотка.
Департамент справедливого трудоустройства… Я будто на другой планете живу)))
Белого цисгендера унижают и гнобят на работе: «иди нахуй отсюда»
Цветного лгбтшника попросили завершить работу в срок: «да как вы смеете требовать такое, мерзкие шовинисты!!1!1!1»
Бобби Котик зажал ключ от колды губернатору Калифорнии и тот на него точит зуб.
Один скандал за другим. Рип Близзард.
Кажется только Rockstar остались из тех кто AAA проекты выпускает и не шумит, просто делают своё дело. И высокие цены на их игры полностью оправданы.
Компания мешает расследованию ситуации в издательстве, считают власти.
В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.
С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».
Как завоевывать внимание инвесторов, продавать на зарубежных рынках и учитывать особенности мужской одежды рассказывает основатель 12 STOREEZ Иван Хохлов в рамках проекта Lamoda об успешных российских брендах.
Если вы живете в стране возможностей, открытой для всего мира, рано или поздно вам приходится задуматься о том, где открыть компанию, чтобы работать с зарубежными рынками. Мы подготовили обзор лучших юрисдикций для ведения бизнеса предпринимателю из России.
За много лет работы в арендном бизнесе, сталкиваясь с крупными и мелкими предпринимателями, увлекся таким интересным хобби — коллекционировать их ошибки, которые иной раз бывают настолько банальными, но в то же время самыми распространенными среди начинающих предпринимателей.
По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.
Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.
Мы собрали 5 главных правил работы с научными источниками, чтобы вы знали, где брать аргументы в спорах с антипрививочниками и в других более приятных ситуациях.