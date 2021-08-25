Где зарегистрировать IT-компанию в 2021 году: Лучшие страны для предпринимателей

Если вы живете в стране возможностей, открытой для всего мира, рано или поздно вам приходится задуматься о том, где открыть компанию, чтобы работать с зарубежными рынками. Мы подготовили обзор лучших юрисдикций для ведения бизнеса предпринимателю из России.