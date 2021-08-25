Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
DTF

Власти Калифорнии заявили, что Activision Blizzard уничтожила важные для расследования документы Статьи редакции

Компания мешает расследованию ситуации в издательстве, считают власти.

  • Как сообщает Axios, в начале августа Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения DFEH расширил свой судебный иск против Activision Blizzard.
  • Первое изменение касается людей, от имени которых DFEH подал в суд на компанию. Сначала речь шла только о текущих сотрудниках Activision Blizzard, однако теперь в судебных документах упоминаются все работники, включая тех, кто устроен лишь временно.
  • Вторым изменением DFEH добавил обвинений. Согласно им, Activision Blizzard мешает расследованию, обязывая сотрудников обращаться к ней до того, как они свяжутся с властями, а также пользуясь услугами юридической фирмы WilmerHale, которая занимается сторонним расследованием ситуации в компании.
  • Вдобавок к этому власти Калифорнии заявили, что отдел кадров Activision Blizzard уничтожил важные для расследования документы и жалобы, хотя компания, как говорят в DFEH, юридически обязана сохранить их до завершения разбирательств.
  • Компания не прокомментировала изменения в иске, но до этого в ней отреагировали на скандал, сменив руководство Blizzard и уволив несколько ведущих разработчиков.
Фото с забастовки сотрудников Activision Blizzard

#новость #blizzard

2429 просмотров
20 20 комментариев
9
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","blizzard"], "comments": 20, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 285886, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Aug 2021 10:22:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Синицын

11

Фиксаните хантов ещё, они явно на дисбалансе бегают

Ответить

Johanna Rouch

Михаил
1

Какие фиксы, у них там реальный рейд против властей калифорнии и всех представителей общества с более-менее активной гражданской позицией.)

UPD
Король Лич: Я что, для тебя какая-то шутка?!

Ответить

Михаил Похеров

Михаил
0

Дождемся Diablo 5 

Ответить

Максим Першин

9

Судя по последним релизам игр и аддонов, они там реально только баб лапали, а не делом занимались

Ответить

evilnw

Максим
5

Получается как раз наоборот. Пока у руля стояли белые спермобаки компания выпускала свои лучшие игры. Сейчас же всё поменялось. Взять хотя бы текущий сюжет\сценарий WoW. Там просто десятикратное пробитие дна.

Ответить

le phatique

Максим
1

ирония в том, что так оно и было. глядел один разбор, они там буквально напивались на работе и играли на приставках вместо работы, и в это же время начальство заставляло женщин перерабатывать и покрывало их травлю и прочее бесовство. 

Ответить

Близкий меч

le
1

Где пруфы?

Ответить

ЯжПрограммист

Близкий
5

Знакомый знакомого читал в блоге который написал знакомый знакомого работающего там уборщиком. Т.е. инфа сотка.

Ответить

Xig

3

Департамент справедливого трудоустройства… Я будто на другой планете живу)))

Ответить

Илья М

Xig
4

Трудовая инспекция же, просто с аддоном на проверку прав ЛГБТ и кто там еще в "обиженках" сейчас числится.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Илья
1

Белого цисгендера унижают и гнобят на работе: «иди нахуй отсюда»
Цветного лгбтшника попросили завершить работу в срок: «да как вы смеете требовать такое, мерзкие шовинисты!!1!1!1»

Ответить

Александр x

4

Бобби Котик зажал ключ от колды губернатору Калифорнии и тот на него точит зуб.

Ответить

Илья М

Александр
1

забанили за автоэйм не того кого-то, подумали что письмо в ТП "да вы знаете кто мой папа? да вам п****ц" - это обычный вайн писюна левого :)

Ответить

KSA

1

Когда компания мешает SJW-шникам расследовать это только плюс.

Ответить

Алексей Неров

0

Один скандал за другим. Рип Близзард.

Ответить

Герман Воронов

Алексей
1

Они давно уже рип, лет 10 как )

Ответить

le phatique

Алексей
0

это все тот же

Ответить

ЯжПрограммист

0

R.I.P Blizzard, лучших игр вы уже не сделаете.

Ответить

Pavel Pavel

0

Интересно, что это за документы такие? Нюдсы сотрудниц и дикпики?

Ответить

Эдуард Лиринг

0

Кажется только Rockstar остались из тех кто AAA проекты выпускает и не шумит, просто делают своё дело. И высокие цены на их игры полностью оправданы. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Право
DTF
Власти Калифорнии заявили, что Activision Blizzard уничтожила важные для расследования документы Статьи редакции

Компания мешает расследованию ситуации в издательстве, считают власти.

20 20 комментариев
9
Ясно
Playrix и «Ясно»: о психологической поддержке в gamedev в период пандемии
0 Обсудить
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Spotify
«Spotify: История продукта». Как мы сделали мобильное приложение

В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.

3 3 комментария
5
ВТБ
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».

3 3 комментария
5
Личный опыт
Lamoda
12 Storeez: как вырасти из аккаунта в Instagram до партнерства со стратегическими инвесторами

Как завоевывать внимание инвесторов, продавать на зарубежных рынках и учитывать особенности мужской одежды рассказывает основатель 12 STOREEZ Иван Хохлов в рамках проекта Lamoda об успешных российских брендах.

Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов
0 Обсудить
Право
Ivan Kuznetsov
Где зарегистрировать IT-компанию в 2021 году: Лучшие страны для предпринимателей
Photo by Kristin Wilson on Unsplash

Если вы живете в стране возможностей, открытой для всего мира, рано или поздно вам приходится задуматься о том, где открыть компанию, чтобы работать с зарубежными рынками. Мы подготовили обзор лучших юрисдикций для ведения бизнеса предпринимателю из России.

13 13 комментариев
7
Газпромбанк
«Газпромбанк» предложил всем желающим снять видео-CV на фестивале Geek Picnic
1 1 комментарий
0
Личный опыт
Проект Ошибатор
Коллекция основных ошибок начинающих предпринимателей. Часть 1

За много лет работы в арендном бизнесе, сталкиваясь с крупными и мелкими предпринимателями, увлекся таким интересным хобби — коллекционировать их ошибки, которые иной раз бывают настолько банальными, но в то же время самыми распространенными среди начинающих предпринимателей.

7 7 комментариев
22
Финансы
Маша Цепелева
Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год до $13 млрд — она самая богатая женщина России по версии Forbes Статьи редакции

По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.

Татьяна Бакальчук Instagram
143 143 комментария
32
Личный опыт
Amal Usmanov
Тайско-камбоджийские фишеры iCloud или история об iPhone, который украли дважды

Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.

2 2 комментария
8
Медиа
КБ Палиндром
Пять главных правил работы с научными источниками

Мы собрали 5 главных правил работы с научными источниками, чтобы вы знали, где брать аргументы в спорах с антипрививочниками и в других более приятных ситуациях.

2 2 комментария
9
Больше статей
null