Греция с 1 января 2027 года запретит соцсети для пользователей возрастом до 15 лет

Согласно опросам, около 80% граждан поддерживают это решение. О введении запрета с 1 января 2027 года объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет Reuters. Он добавил, что Греция станет одной из первых стран, поддержавших подобную инициативу.Кроме того, греческие власти обратились к Еврокомиссии, призвав к скоординированным действиям по вопросу ограничения соцсетей для подростков в ЕС, поскольку «национальных мер недостаточно для борьбы с интернет-зависимостью».В письме греческие чиновники предложили установить единый для всего Евросоюза возраст «цифрового совершеннолетия» — 15 лет, а также создать общую систему контроля и штрафов для технологических компаний.В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.Нижняя палата французского парламента в январе 2026-го поддержала аналогичный законопроект о запрете на использование соцсетей для детей до 15 лет. Подобные меры также рассматривают власти Испании и Турции. Закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.