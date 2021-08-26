Суд оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter на 36 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Facebook и Twitter штрафовали за это год назад, WhatsApp наказывают впервые.
- Суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей по ч.8 ст.13.11 КоАП. Facebook — на 15 млн рублей, Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации данных.
- В июле суд оштрафовал Google за отказ локализовать данные на 3 млн рублей.
Facebook и Twitter штрафовали на 4 млн рублей за отказ локализовать данные в 2020 году на 4 млн рублей. Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил.
- По закону, компании должны обеспечить запись, накопление, хранение, обновление и изменение персональных данных граждан России на территории страны.
- По данным Роскомнадзора, закон исполнили 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, Samsung, PayPal и другие.
Интересно, откуда они суммы такие придумывают? Почему не 500 рублей, не 500 тысяч или не миллиард? Какая-то же логика* должна прослеживаться.
* Логика - запрещённая на территории России организация
Да на самом деле в тексте указано откуда:
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.
Ах да, все остальные штрафы в законах вы прекрасно понимаете откуда и как рассчитываются 👌🏽
Все просто. Для обычного человека кажется, что дох.уя денег срубили с них, а реально - слону дробина.
Из частей 8-9 статьи 13.11 КоАП РФ:
«8. Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа … на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов рублей.
9. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа … на юридических лиц - от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.»
А какая логика в размере аналогичных штрафов за рубежом? Вы же в этом разбираетесь, так что напишите подробно, и можно будет сделать какие-то выводы по аналогии.
Ну и вопрос о размере прочих штрафов тоже не праздный. Раз у вас не возникло вопроса про них, значит вы понимаете ценообразование. Тут тоже можно было бы строить какие-то аналогии.
Как пользователю этих сервисов на территории РФ, куда можно обратиться за получение своей части денег с этих штрафов?
<irony>
Адрес: наб. реки Мойки, 126, Санкт-Петербург, Россия, 190121
</irony>
Дальше в новостях: были выделены 36 миллионов рублей на создание Тик-Ток Хауса
И можно нам часть денег, тогда, перечислить?
а ты думаешь единовременные 10 тыш пенсионерам с чего идут?)
Интересно а США может оштрафовать условный мэйл ру за отказ локализовать данные американцев в штатах? Неважно есть они там или нет, просто сама возможность
Троли, дело не напрямую в хранения данных Россиян на территории как таковой.
Смотрите, это бизнес, раньше что бы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо, нанимаешь персонал, строишь инфраструктуру, платишь зарплаты и налоги. Экономика получает налоги и ВВП.
Сейчас сервера в одном месте бизнес в другом, налогов с прибыли граждан страны которых используют в бизнесе нет. Налоги основа государства в любой стране.
Переводя данные Россиян, речь о том покупайте вычислительные мощности и сервера таи где вы зарабатываете.
Вот и все.
А если не хочу? Меня устроят мощности и за рубежом, зачем покупать то , что не нужно .
Нехочу лечить Митю у него слишком много болезней, буду лечить Дашу.
Что за детский сад? Речь не о вас как о гражданине вы и так потребляете товары и услуги внутри страны.
Речь об интернет корпорациях офис на одном континенте, сервера в стране где дешево, а зарабатываем на чужих гражданах по всему миру и не делимся.
Гражданин это корова государства.
Вам казалось, государство вкладывает первые 18 лет деньги, а потом получает дивиденды в виде налогов и вашего творческого потенциала
Во что именно оно вкладывает , если по факту мои родители до 18 лет за все заплатили налогами
Это не совсем так, есть статья на ТЖ но искать лень, если коротко каждый гражданин стоит Государству в среднем 18 мил, дивидендов приносит до 45 мил.
Выглядит это примерно так.
1. Ведение беременности вашей мамы
2. Роды.
3. Мед услуги для вас.
4 обязательно образования.
5. Меры соц поддержки
6. Обучение в ВУЗ
7. Служба в армии
8. Санаторноеурортное
Идиоты есть всегда как и контекст. Ковид в частности продемонстрировал что даже среди мед работников баранов хватает.
Это называется "навязывание услуг" , что то когда речь об этом идёт внутри страны , вы начинаете ныть и отказываться , а тут у вас патриотизм вдруг проснулся. Зачем мне покупать ненужные услуги?
Мало ли что там хочет государство , вовсе необязательно вторить каждой ее прихоти, я не виноват что Россия в свое время упустила эти рынки.
Какие рынки упустила Россия?
Рынки аренды вычислительных мощностей, облачные технологии , VDS, хранение данных
Вы либо троль либо не поняли, рынки не кто не упускал. Тут суть в другом.
Гражданин это корова государства.
А если все коровы убегут?
Куда?
К другому коровадержателю
Там такие же законы и такие требования
https://vc.ru/legal/234877-obzor-zakonov-stran-es-o-personalnyh-dannyh
раньше что бы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо, нанимаешь персонал, строишь инфраструктуру, платишь зарплаты и налоги. Экономика получает налоги и ВВП.
раньше, чтобы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо ... на Кипре, нанимаешь перснал за наличку, берёшь инфраструктуру от государства, не платишь налоги. Экономика получает олигарха в списке форбс.
Мне вот интересно. Такие дофигамиллионые штрафы они вообще выплачиваются?
Нет
Facebook оплатила штраф
Сказано значит верь
Телеграмм:
*смотрит вперед*
*неловко смотрит на суд*
*опять смотрит вперед*
Жду триллионного штрафа Гугла из-за Царьграда. Затем его, Гугла, блокировку и выкатывание окончательной версии Чебурнета. Такъ победим!
Комментарий удален
Как они заебали уже штрафовать. Появляется ощущение, что обещанное Гуглом "Уйти с российского рынка" может воплотиться в ближайшее время
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