Продавцы товаров из российских регионов находят новую аудиторию на AliExpress

Количество российских продавцов на AliExpress с начала 2021 года выросло вдвое до 61 тысячи, самые колоритные из отечественных товаров собраны в отдельном разделе сайта «Сделано в России». Предприниматели из регионов рассказали, зачем пришли на маркетплейс и как это отразилось на их бизнесе.