Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Маша Цепелева

Суд оштрафовал WhatsApp, Facebook и Twitter на 36 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Facebook и Twitter штрафовали за это год назад, WhatsApp наказывают впервые.

  • Суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей по ч.8 ст.13.11 КоАП. Facebook — на 15 млн рублей, Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации данных.
  • В июле суд оштрафовал Google за отказ локализовать данные на 3 млн рублей.

  • Facebook и Twitter штрафовали на 4 млн рублей за отказ локализовать данные в 2020 году на 4 млн рублей. Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил.

  • По закону, компании должны обеспечить запись, накопление, хранение, обновление и изменение персональных данных граждан России на территории страны.
  • По данным Роскомнадзора, закон исполнили 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, Samsung, PayPal и другие.

#новость #facebook #twitter #whatsapp

1335 просмотров
57 57 комментариев
2
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","whatsapp","twitter","facebook"], "comments": 57, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 286516, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Aug 2021 14:12:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Konstantin_Andreevich

20

Интересно, откуда они суммы такие придумывают? Почему не 500 рублей, не 500 тысяч или не миллиард? Какая-то же логика* должна прослеживаться.

* Логика - запрещённая на территории России организация

Ответить

Maxim Stroganoff

Konstantin_Andr…
1

Да на самом деле в тексте указано откуда:

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.

Ответить

keepomen

Maxim
5

Вопрос это не снимает, откуда взялись цифры в законе, как их рассчитывали

Ответить

Maxim Stroganoff

keepomen
0

Ах да, все остальные штрафы в законах вы прекрасно понимаете откуда и как рассчитываются 👌🏽

Ответить

Evgeny Kostomarov

Konstantin_Andr…
0

Топ 😂

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Konstantin_Andr…
0

Бгг про логику збс 

Ответить

Вася Пражкин

Konstantin_Andr…
0

Все просто. Для обычного человека кажется, что дох.уя денег срубили с них, а реально - слону дробина.

Ответить

Ильназ Гафуров

Konstantin_Andr…
0

Из частей 8-9 статьи 13.11 КоАП РФ:

«8. Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа … на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов рублей.

9. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа … на юридических лиц - от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.»

Ответить

A.K.

Ильназ
0

Вопрос у человека именно про саму сумму - почему именно такая, а не какая-то другая.

Ответить

A.K.

Konstantin_Andr…
–1

А какая логика в размере аналогичных штрафов за рубежом? Вы же в этом разбираетесь, так что напишите подробно, и можно будет сделать какие-то выводы по аналогии.

Ну и вопрос о размере прочих штрафов тоже не праздный. Раз у вас не возникло вопроса про них, значит вы понимаете ценообразование. Тут тоже можно было бы строить какие-то аналогии.

Ответить

Andy Lenty

10

Как пользователю этих сервисов на территории РФ, куда можно обратиться за получение своей части денег с этих штрафов?

Ответить

A. Bigkkuzin

Andy
0

<irony>
Адрес: наб. реки Мойки, 126, Санкт-Петербург, Россия, 190121
</irony>

Ответить

Andy Lenty

A.
–1

Фу, как грубо

Ответить

Dmitry Kiselev

Andy
0

За вами буду

Ответить

Влад Дементьев

9

Дальше в новостях: были выделены 36 миллионов рублей на создание Тик-Ток Хауса

Ответить

Sergey Ontime

5

И можно нам часть денег, тогда, перечислить?

Ответить

Александр Курбатов

Sergey
5

а ты думаешь единовременные 10 тыш пенсионерам с чего идут?)

Ответить

A.K.

Александр
–1

Кстати, это ведь эффективный трюк с точки зрения психологии был бы. Надо было забрать больше, а потом отдать часть. Человек сначала бы расстроился, а потом бы обрадовался, а так как последняя эмоция - позитивная, она и закрепляется.

Ответить

Митя Мурасов

6

Интересно а США может оштрафовать условный мэйл ру за отказ локализовать данные американцев в штатах? Неважно есть они там или нет, просто сама возможность

Ответить

Алексей Панаит

2

А их хоть оплачивают? Штрафы эти 

Ответить

Миша Магадан

2

Подозреваю, что большинство россиян рады, что их данные не локализованы.

Ответить

Александр Якунин

–3

Троли, дело не напрямую в хранения данных Россиян на территории как таковой.

Смотрите, это бизнес, раньше что бы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо, нанимаешь персонал, строишь инфраструктуру, платишь зарплаты и налоги. Экономика получает налоги и ВВП.

Сейчас сервера в одном месте бизнес в другом, налогов с прибыли граждан страны которых используют в бизнесе нет. Налоги основа государства в любой стране.

Переводя данные Россиян, речь о том покупайте вычислительные мощности и сервера таи где вы зарабатываете.

Вот и все.

Ответить

Митя Мурасов

Александр
0

А если не хочу? Меня устроят мощности и за рубежом, зачем покупать то , что не нужно .

Ответить

Александр Якунин

Митя
0

Нехочу лечить Митю у него слишком много болезней, буду лечить Дашу.

Что за детский сад? Речь не о вас как о гражданине вы и так потребляете товары и услуги внутри страны.

Речь об интернет корпорациях офис на одном континенте, сервера в стране где дешево, а зарабатываем на чужих гражданах по всему миру и не делимся.

Гражданин это корова государства.

Ответить

boba4z

Алексан…
2

Мне всегда казалось что государство для гражданина, а не наоборот.

Ответить

Александр Якунин

boba4z
–4

Вам казалось, государство вкладывает первые 18 лет деньги, а потом получает дивиденды в виде налогов и вашего творческого потенциала

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
2

Во что именно оно вкладывает , если по факту мои родители до 18 лет за все заплатили налогами

Ответить

Александр Якунин

Митя
–2

Это не совсем так, есть статья на ТЖ но искать лень, если коротко каждый гражданин стоит Государству в среднем 18 мил, дивидендов приносит до 45 мил.

Выглядит это примерно так.
1. Ведение беременности вашей мамы
2. Роды.
3. Мед услуги для вас.
4 обязательно образования.
5. Меры соц поддержки
6. Обучение в ВУЗ
7. Служба в армии
8. Санаторноеурортное

Ответить

boba4z

Алексан…
2

"Государство не просило Вас рожать" (с) какая-то чиновница.

Ответить

Александр Якунин

boba4z
0

Идиоты есть всегда как и контекст. Ковид в частности продемонстрировал что даже среди мед работников баранов хватает.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

boba4z
0

В каком идеальном мире это так? ))))

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
0

Это называется "навязывание услуг" , что то когда речь об этом идёт внутри страны , вы начинаете ныть и отказываться , а тут у вас патриотизм вдруг проснулся. Зачем мне покупать ненужные услуги?
Мало ли что там хочет государство , вовсе необязательно вторить каждой ее прихоти, я не виноват что Россия в свое время упустила эти рынки.

Ответить

Александр Якунин

Митя
–1

Какие рынки упустила Россия?

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
0

Рынки аренды вычислительных мощностей, облачные технологии , VDS, хранение данных

Ответить

Александр Якунин

Митя
–1

Вы либо троль либо не поняли, рынки не кто не упускал. Тут суть в другом.

Ответить

Митя

Алексан…
0

В правилах русского языка сначала научитесь разбираться, потом за макрокономику возьмётесь)))

Ответить

Денис

Митя
0

Сказал Митя, который не умеет склонять, не знает, как пишется «что-то», ставит лишние пробелы перед запятой и не знает, как пишется «вовсе не обязательно»

Ответить

Митя

Денис
–1

Пук

Ответить

Александр

Митя
–1

Самоутвердился??

Ответить

Митя

Алексан…
–1

По существу развернутого ответа тоже нет , посему прошу удалиться из треда

Ответить

Александр

Митя
–1

Ответ по существу в самом начале ветки.

Ответить

Митя

Алексан…
0

Это высер прогосударственника

Ответить

Для закладок

Алексан…
0

 Гражданин это корова государства.

А если все коровы убегут?

Ответить

Александр Якунин

Для
0

Куда?

Ответить

Для закладок

Алексан…
0

К другому коровадержателю

Ответить

Александр Якунин

Для
0

Там такие же законы и такие требования

https://vc.ru/legal/234877-obzor-zakonov-stran-es-o-personalnyh-dannyh

Ответить

БАБКА В

Алексан…
2

Щас тебе скажут что ты кремлебот и все подстроил 

Ответить

Миша Магадан

Александр
0

раньше что бы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо, нанимаешь персонал, строишь инфраструктуру, платишь зарплаты и налоги. Экономика получает налоги и ВВП.

раньше, чтобы вести бизнес в стране, ты открываешь юр лицо ... на Кипре, нанимаешь перснал за наличку, берёшь инфраструктуру от государства, не платишь налоги. Экономика получает олигарха в списке форбс.

Ответить

Руслан Абушаев

0

Мне вот интересно. Такие дофигамиллионые штрафы они вообще выплачиваются?

Ответить

Даниил Поляков

Руслан
0

Нет

Ответить

A. Bigkkuzin

Даниил
0

Facebook оплатила штраф

Ответить

Митя Мурасов

A.
0

Сказано значит верь

Ответить

Артур

Митя
1

Либо опровергни, но ничего не доказывый

Ответить

Митя Мурасов

Артур
1

Школа доказательств имени Никиты Михалкова

Ответить

goodgirl berg

0

Телеграмм:
*смотрит вперед*
*неловко смотрит на суд*
*опять смотрит вперед*

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Жду триллионного штрафа Гугла из-за Царьграда. Затем его, Гугла, блокировку и выкатывание окончательной версии Чебурнета. Такъ победим!

Ответить

Комментарий удален

Денис Крепак

0

Как они заебали уже штрафовать. Появляется ощущение, что обещанное Гуглом "Уйти с российского рынка" может воплотиться в ближайшее время

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
Тинькофф
Что такое выгорание и как его обнаружить

Тинькофф Журнал запустил обучающий курс «Как победить выгорание». Курс выходит на образовательной платформе Учебник и подойдет тем, кто много работает и хочет научиться отдыхать. Уроки помогут разобраться, откуда берется и как проявляется выгорание, к чему оно приводит и как его не допустить.

0 Обсудить
2
AliExpress Россия
Продавцы товаров из российских регионов находят новую аудиторию на AliExpress

Количество российских продавцов на AliExpress с начала 2021 года выросло вдвое до 61 тысячи, самые колоритные из отечественных товаров собраны в отдельном разделе сайта «Сделано в России». Предприниматели из регионов рассказали, зачем пришли на маркетплейс и как это отразилось на их бизнесе.

10 10 комментариев
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Историческая доходность активов. Рассказывает персональный брокер

Персональные брокеры помогают разобраться, как сформировать долгосрочный портфель и не отвлекаться на новостной шум. Сегодня поговорим о том, какую доходность приносят разные активы на самом деле.

0 Обсудить
0
Техника
DTF
TSMC повысила цены на производство чипов на 10-20% — это отразится на конечной стоимости устройств Статьи редакции

Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.

19 19 комментариев
8
Финансы
Лиана Липанова
Что меняет «Сбер» в купленных компаниях и почему иногда портится сервис — разбор от Frank Media Статьи редакции

Издание изучило, сколько теряет «Сбер» на экосистемных проектах, почему их убыточность не беспокоит банк и что об этом думает ЦБ.

0 Обсудить
Трибуна
Alexey Liventsev
Livenhouse: как мы создали компанию по разработке и производству интернета вещей в России

В статье расскажу, как мы это придумали, на какие грабли наступили и возможно ли в России запустить производство hardware-продуктов.

Так выглядело устройство для умного окна. В первом варианте мы использовали гребенку и саморезы при креплении. 2015 год
12 12 комментариев
14
IPQuorum
Федерация креативных индустрий на РКН уделит внимание инфраструктурным вопросам
0 Обсудить
0
Техника
Евгения Евсеева
Российская система распознавания лиц Ntechlab начала работать на железных дорогах в Индии Статьи редакции

Система распознавания лиц от Ntechlab работает в Москве с 2017 года — сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер в городе.

28 28 комментариев
11
Финансы
Таня Боброва
Квартальный отчёт «Тинькофф»: прибыль снова выросла до рекордных 16,1 млрд рублей, число клиентов — до 16,7 млн Статьи редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.

114 114 комментариев
39
ADCI Solutions
Оглашение победителей конкурса Russian Drupal Awards переносится на сентябрь
0 Обсудить
1
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» отменит с 15 сентября скидку в 10% на «Такси» для всех пользователей и заменит кэшбеком баллами «Плюса» Статьи редакции

От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.

123 123 комментария
17
Больше статей
null