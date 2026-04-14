Основатель китайского застройщика Evergrande с долгами на $300 млрд признал себя виновным в мошенничестве

Приговор пока не вынесли. Источник: Bloomberg Основатель компании Хуэй Ка Янь признал себя виновным по всем выдвинутым к нему обвинениям — в том числе в присвоении средств вкладчиков и мошенничестве с привлечением инвестиций, пишет Reuters.Evergrande — застройщик с одним из самых больших долгов в мире, более $300 млрд на момент объявления дефолта по облигациям в 2021 году. Чтобы хоть частично расплатиться, Хуэй Ка Янь продал часть недвижимости и объектов искусства на $1,1 млрд. Сама компания также продавала активы. В 2024 году суд постановил ликвидировать Evergrande. Как пишет издание, Хуэй Ка Янь «признал вину и выразил раскаяние» во время судебных разбирательств, которые проходили против него и компании. Ликвидаторы Evergrande отказались комментировать дело.Reuters отмечает, что Хуэй Ка Яня задержали в 2023 году после дефолта компании, а в 2024-м его оштрафовали на $6,6 млн и навсегда запретили участвовать в любых сделках на рынке ценных бумаг. Тогда же выяснилось, что Evergrande завышала свою прибыль и мошенничала с акциями.Кроме того, Ка Яня и Evergrande обвиняют в незаконном предоставлении кредитов и подкупе должностных лиц. Приговор вынесут позднее, дата судебного заседания пока не назначена.Лиана Липанова