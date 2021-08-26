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Право
Nazigul Jusupova

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке Статьи редакции

В Booking.com сообщили, что обжалуют решение.

145 145 комментариев
5053 просмотров

Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей, сообщил регулятор.

По данным ведомства, гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com.

ФАС считает, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Booking.com не исполнила предписание, сообщил регулятор.

1,3 млрд рублей — это 11,5% от оборота сервиса бронирования в России в 2020 году. В Booking.com сообщили vc.ru, что разочарованы решением ФАС и намерены его обжаловать.

Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. […] Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен.

пресс-служба Booking.com
  • В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В организации на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
  • Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.

#новости #booking

145 145 комментариев
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145 комментариев
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Lena Nexman

50

Лучшая реклама за 1.3 млрд рублей.
Букинг! Самые дешевые цены!

Ответить

Sergey Khohlachev

Lena
47

ФАС гарантирует: дешевле чем у Вooking цен нет.

Ответить

Lena Nexman

Sergey
7

О да!)))) 
Лучшая рекламная компания от ФАС)

Ответить

Ar AbduRashid

Lena
12

компания ≠ кампания

Ответить

Lena Nexman

Ar
2

Всё, подловили.
*Плачет и бьется головой апстену. 

Ответить

Ar AbduRashid

Lena
3

Не не не, никаких камней в огороды. Хочется чтоб писали грамотно 😉

Ответить

Lena Nexman

Ar
0

Про писать грамотно это к Алене, я только дизайны дизайню и картинки рисую :) 

Алёна Textasy — Блог на vc.ru
Алёна Textasy — Блог на vc.ru
vc.ru
Ответить

Sergey

Ar
0

Девочкам позволительно, мы ж джигиты.

Ответить

Михаил Похеров

Sergey
0

За себя отвечайте 

Ответить

33_rublya

Sergey
0

Цен вообще дешёвых не бывает.

Ответить

Sergey

33_rubl…
1

Записал себе в ежедневник.

Ответить

Денис Иванов

Lena
11

«Дешевые цены» 🙈

Ответить

Sergey Khohlachev

Денис
1

Ну не гостиницы же дешевые)

Ответить

Lena Nexman

Sergey
0

Короче, букинг - дешевка. Все все поняли?

Ответить

Sergey

Lena
1

В натуре, скинули мелочевку на 1,3 млрд. и дальше спокойно «держат район».

Ответить

Lena Nexman

Денис
0

Идем смотреть Ожегова https://rus.stackexchange.com/questions/17483/Дешевая-цена-можно-ли-так-сказать

Ответить

Sergey

Lena
1

Верно, в разговорной речи спокойно допускается «дешевая цена», как и «цены растут вверх», «цены падают вниз» и т.д.

Ответить

A.K.

Sergey
3

Только не "допускается", а "можно". Можно что угодно. В итоге нередко неясно, то ли твой собеседник цыган, то ли пишет из-под парты. Безграмотность слишком часто преподносится как "субкультура". Нинада.

Ответить

Sergey

A.K.
3

Между «допускается» и «можно» большая разница?

Выше привели ссылку на «Толковый словарь русского языка» Ожегова и Шведовой про «дешёвые цены» — почитайте, сделайте вывод.

Ответить

A.K.

Sergey
0

Там по ссылке нот фаунд, где должен быть пруф (ссылка на грамота.ру ведет в никуда - можете проверить). Как так-то?

Но это лирика. Я писал в общем, а не по конкретному примеру. Вы мне можете сколько угодно доказывать отсутствие проблемы, но когда видишь, что и как пишут люди даже в официальных документах - волосы шевелятся.

Ответить

Мурад

A.K.
2

Это коменты, не документ, и даже не статья

Ответить

A.K.

Мурад
0

А привычки у людей формируются не от писанины в документах, которая не является их досугом.

Ответить

ur spam

A.K.
1

Форточку открой. Язык живой и меняется.

Ответить

A.K.

ur
0

Только если это не становится отговоркой неграмотных. А оно ей уже давно стало, судя по тому, что я вижу в сети.

Ответить

Sergey

A.K.
0

Я хоть и не русский, но по части правописания спокойно Вас перещеголяю.
Гляньте историю моих комментариев — насколько я умный и начитанный.
Даже Е и Ё стараюсь в аккурат.

Ответить

A.K.

Sergey
0

Ум и начитанность определяются не одной лишь грамотностью...
Решил последовать вашему совету и глянул на ваши комментарии. Далеко ходить не пришлось, гражданин грамотей:
https://vc.ru/design/285723-logomashina-delaet-besplatnye-logotipy-za-kommentariy-na-vc-ru?comment=3198132

Что характерно, у вас и тут та же ошибка.

Ответить

Sergey

A.K.
0

Увы, разочарую Вас: «неинтересно» и «не интересен» — разные значения, определяемые по смыслу утверждения.
Вам ссылка:

Как пишется слово: «ничуть не интересен» или…
Правильно: ничуть не интересен. Изучаем правило «Не с прилагательными», 6 класс.
gramotei.online
Ответить

A.K.

Sergey
0

Зачем вы мне пихаете пример с противопоставлением? Алло, гражданин саморазочарование! Это другое правило.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3578535-ne-interesen-ili-neinteresen-kak-pravilno-pishetsja.html

Ответить

Sergey

A.K.
0

И? Что из Вашей ссылки противоречит моему утверждению? Моё предложение основано на отрицании — «не интересен».

Почитайте пример из Вашей же ссылки:
«Пример: Мне этот фильм совершенно неинтересен. Мне не интересен этот фильм, однако я все схожу кинотеатр посмотреть его».

Ответить

A.K.

Sergey
0

Если вы не понимаете разницы между противопоставлением и отрицанием...собственно, вы ранее писали, что нерусский (поправил и это ваше слово). Вот в этом и дело. Вы не понимаете, не по-ни-ма-е-те.

Ответить

Lena Nexman

A.K.
0

Нинада - сказал он. 
*Всё, всё, мы поняли, расходимся...
**Да-да, в первом предложении забыто двоеточие, кавычки и др-итп.

Ответить

A.K.

Lena
0

Куда вы там собрались ставить двоеточие и кавычки еще? И как можно серьезно считать, что слово "нинада" не является сарказмом, если его случайно так исковеркать даже с перепоя сложно? Фейспалм.

Ответить

Lena

A.K.
0

У меня сарказм, у вас - сарказм.
Все сарказмировали и все молодцы.
Расходимся, граждане, не толпимся...

Ответить

A.K.

Lena
1

Я так понимаю, слив засчитан? Вот и смысл было умничать...

Ответить

Lena

A.K.
1

Как указал некто Мурад ниже, это - комменты, не статья, не научный труд. 

Ответить

A.K.

Lena
0

На что я ему предложил задуматься, от чего у людей вырабатываются привычки - от заполнения документов или от написания комментариев. И вам тоже предлагаю задуматься. У меня не меньше прав не радоваться всеобщей безграмотности, чем у вас - ее игнорировать.

Ответить

Андрей Усов

A.K.
0

Почему к другим более сложным правилам не докапываются так, как к всяким «дешевым ценам» и ться-тся? Потому что псевдограмотная элита выучила самые простые правила и ходит теперь всех поправляет? 😂

Ответить

A.K.

Андрей
0

Потому что народ пишет по-простому. Сложные случаи с "не/ни", отличие вводных слов от частиц, сравнительные обороты, использование двоеточия и тире и так далее - все это встречается часто в книгах и редко в комментариях, потому что любители писать почему-то не любят читать то, откуда они могли бы почерпнуть богатую во всех смыслах речь.

Ответить

Sergey

Андрей
0

Ибо запомнили только правило «тся/тся», остальные комменты по десять раз редактируют, сверяясь с орфографией.

Ответить

Alexander Romanov

Денис
0

https://zen.yandex.ru/media/adept_rozentalya/deshevaiadorogaia-cena-oshibka-li-eto-5f5a1f9856f2d820a9278cc2

Ответить

George Yudin

Lena
1

Самое смешное, что прибыль Booking со всего мира в 2020 - $59 млн, а штраф на $17,5 млн.
И тут чиновники  совершенно случайно скупают опционы на падение акций Букинга 👀

Ответить

Николай Лещёв

George
0

Как-то она сегодня не очень падает, как и все последнее время 

Ответить

NNM ASSN

Lena
0

Букинг! Были самые дешевые цены!

Ответить

Flying Dutch

NNM
0

Календарь низких цен Aviasales — поиск самых дешевых авиабилетов

Ответить

Сергей Милосердов

Lena
0

Aviasales - поиск дешёвых авиабилетов.

Ответить

Сидор

30

Гостиницы МОГУТ и МОГЛИ установить цены ниже, чем на букинге. У них это право никто не отнимал. 
Просто в этом случае они больше не работают с букингом.  

Но теперь они хотят и цены ниже ставить, и рекламироваться на букинге.
Неплохо устроились.  

Ответить

George Yudin

Сидор
4

Они просто не понимают, что чем меньше у них заказов будет через Букинг, тем ниже они будут в выдаче. А если они просто не выгодны Букингу, то их отключат и все.
Более того они дураки, если отказываются от лишних денег при сдаче через свой сайт. Вместо этого могли бы какие-то плюшки бонусные дать клиентам и все :) 

Ответить

ur spam

Сидор
–3

А почему бы и нет? Букинг заигрался что-то.

Ответить

Сидор

ur
2

Отели тоже заигрались. Что мешало им не размещаться  на Букинге? Кто их заставлял кушать кактус?

Ответить

Aleksey Murashko

Сидор
–1

Теперь на других сервисах скорее всего цены будут риде, будет конкуренция, все выйграют

Ответить

Сидор

Aleksey
1

С чего бы ценам быть ниже? Вы правда верите что отели снизят цены на свои номера на размер комиссии букинга? 

Ответить

Aleksey Murashko

Сидор
–1

Да, неплохо, и все правильно, логично что букинг не может управлять ценами так как просто агрегатор, в противнлм случае попадает, под регулирование, что и произошло

Ответить

Сидор

Aleksey
0

Под регулирование он попал по другой причине. Как формальной, так и реальной. 

Ответить

Павел Родюков

19

В таком случае правильнее было бы сказать не оштрафовала, а «нахлобучила»

Ответить

Алексей Лебедев

Павел
0

А что тут, хотите сказать, нет недобросовестного поведения букинга?

Ответить

Alex Mont

Алексей
9

На мой взгляд как раз нет. Вот если бы букинг требовал устанавливать цену на других сайтах выше чем у себя, тогда да.

Вообще, странный кейс. Не нравится букинг - не пользуйся. Неужели конкурентов мало, тот же hotels.com

Ответить

ur spam

Alex
3

Не соглашусь. С чего вдруг он диктует ценовую политику?
Я не отельер, но логика простая: я могу разместить номер на букинг с его конской комиссией или могу это сделать на менее известной площадке с меньшей комиссией. Но как привлечь людей на эту площадку, если цена там должна быть не ниже, а букинг у всех на слуху?

Ответить

Alex Mont

ur
2

Не пользоваться букингом, как еще. Все просто.

У букинга есть правила размещения, он хочет чтоб _у него_ цена была не выше, чем у остальных. Не нравится - не пользуйся. Я вообще не понимаю, при чем тут фас, отельных агрегаторов пруд пруди.

Ответить

Old Nick

ur
1

Гляди.
Букинг тратит на рекламу овердохрена миллиардов что бы быть топчиком в выдаче.
Твоя менее известная площадка закинула 3000 р на яндекс.директ.
С букинга к тебе заходит 10 000 визитеров, с крутого стартапа трое.

Теперь вопрос обосновано ли желание букинга что бы ты не абузил его бизнес и его рекламные вложения?
Не хочешь не ешь.

Ответить

Анатолий Булатов

Old
–1

Любое ограничение ценовой конкуренции - суть зло, куда бы не шла комиссия площадки :)

Ответить

Old Nick

Анатолий
2

По-моему здесь со стороны ФАС ограничение. Навязывание иной модели бизнеса.

Закончится все просто. Букинг уйдет из РФ и его место займет Я.Отели с его конскими комиссиями и отельеры будут плакать еще громче )

Ответить

Анатолий

Old
0

Чего вдруг? :) Пока Букинг будет зарабатывать хоть копеечку и баланс прибылей/рисков будет положительным - никуда он не уйдёт.
Относительно "модели бизнеса" - это не про модель, это про использование своего доминирующего положения на рынке с целью выкручивания рук партнёрам и сохранения такого положения. По-хорошему рынок (с помощью регулятора) должен прийти к ситуации минимально-разумных комиссий и наценок на всех этапах цепочки отель - клиент. Это - безусловное благо как для экономики, так и для потребителя.

Ответить

Old Nick

Анатолий
0

Рынок РФ нищий. Букинг в США и Европе собирает в 10 раз больше чем здесь. Причем и там и там. Мы даже не 5 % его кешфлоу.  Никто не будет держаться.
Просто проигнорируют штраф и пофигу на последствия.

Ответить

Анатолий

Old
0

Так он был и есть нищий, чего тогда Букинг на него заходил? :) Изменят своё поведения согласно новым правилам игры и будут зарабатывать не x денег, x/3. Но всё равно - зарабатывать ;)

Ответить

Anton Ivanov

Alex
0

В том то и дело, что они монополисты, без этого бы проблемы не было.

Ответить

Alex Mont

Anton
0

Какие они монополисты, агрегаторов куча.

Ответить

Andrey Kulakov

Алексей
0

Вы хотите сказать что во всем, что ФАС одобряет нет недобросовестного поведения?))

Ответить

A.K.

Andrey
2

Странная у вас логика. "Ну вон Дашку-то изнасиловали и всем было пофиг, а из-за твоего нытья мой братуха сел!". Верно говорят про особый менталитет некоторых людей, когда дело касается законов. Когда удобно, чтобы они кого-то не касались, начинаются вот такие "это другое". Это отвратительно.

Ответить

Andrey Kulakov

A.K.
3

Это у вас странная логика, а пример и того страннее. Я лишь хотел сказать о том, что решения ФАС не имеют ничего общего с объективной реальностью

Ответить

A.K.

Andrey
0

И вы неправы, при этом вы оказались неспособны (а скорее, просто сделали вид) понять пример. Решения ФАС, точно также, как и решения многих прочих регуляторов, а также чиновников, а также бизнесменов, а также глав семейств по отношению к своим близким нередко идут в формате "когда удобно, я закрываю глаза на нарушения, а когда удобно, я покараю по всей строгости закона". То есть речь не идет о невиновности вообще - речь об использовании или неиспользовании компромата.

Ответить

Aleksey Murashko

Павел
1

И правильно сделали

Ответить

Vasiliy coconut

16

А не хочет Газпром например оштрафовать? Или ржд например

Ответить

Влад Дементьев

Vasiliy
11

ты не понимаешь, это другое

Ответить

Месье Никита

Vasiliy
3

И путина, за монопольное положение. 

Ответить

VK

Месье
1

оставайтесь на месте, к Вам скоро постучат в дверь

Ответить

Месье Никита

VK
0

пусть стучат, я не открываю незнакомым 

Ответить

Станислав Назаров

Vasiliy
2

У РЖД как и Газпрома много дочерних компаний, так что фактически это не одна, а много маленьких компаний. 
Как собственно и у Сбера.

Ответить

Иван Шеметов

Vasiliy
–1

clown

Ответить

роман долгополов

Vasiliy
1

Газпром и ржд-- естесственные монополии и под фас не попадают

Ответить

Пожарный кот

роман
0

Букинг - естественная монополия и под фас не попадает ... пока кто-то занимался ерундой Букинг пилил приложуху. Плчему бы ФАС-у не отдать эти деньги конкурентам разделив их поровну между ними :)

Ответить

Sergey

18

Лицемерия поражает, а что Островок не оштрафуют, он требует тоже самое.

Мне, как клиенту выгодно, что Букинг дрочит отельеров, выбивая для своих клиентов самую выгодную цену. Опять же те отельеры, кто не дураки и не хотят платить конские комиссии букингу у себя на сайтах делают более выгодные спец предложения - дороже, но с какими-то бонусами, типа спа, завтрака в номер - формально они не пересекаются с тем что размещено отелем на букинге и за счет этого я, как клиент выигрываю в двойне.

Ответить

Вел Колдин

13

нанах!

Ответить

Armen Oveyan

5

Когда нужно закрыть дыру в бюджете

Ответить

Вел Колдин

Armen
–2

нет. когда начали наконец-то обращать внимание на такие выкидоны. отельеры, с которыми мне приходилось пересекаться всегда воем выли от букинга

Ответить

Michael Petrov

Вел
2

мы конечно промолчим про контингент отельеров. не удивительно, что мошенники воют

Ответить

Johnny Vorony

Armen
0
Ответить

Александр Мусин

7

А как же тогда быть с Озоном и Вайлдберрис, они же тоже запрещают цены ниже, чем у них делать на других площадках?

Ответить

Константин Фанки

Александр
0

Озон не запрещает, а рекомендует

Ответить

Алексей Ларин

Александр
0

Они не монополисты и лучшие цены у Али, который не платит НДС

Ответить

ur spam

Александр
0

Штрафовать, если это так.

Ответить

Влад Дементьев

4

А когда Букинг решит проблему с 3DS, что любой мошенник может арендовать гостиницу и вернуть деньги на свою карту? Считаю, за такое тоже надо штрафовать

Ответить

Pavel Eremeev

Влад
6

Авито с Доставкой вышли из чата

Ответить

Влад Дементьев

Pavel
–1

Ну, в Авито люди сами сливают свои данные карт людям в следствие небдительности, а Букинг как обнал центр действует

Ответить

Dennis Gooddeni

Влад
2

Можно по подробнее, более развёрнуто на эту тему? Ну или пару тезисов, дальше я сам разберусь))

Ответить

Влад Дементьев

Dennis
0

Так так так, дело пахнет писюнами

Ответить

Arthur N

Dennis
–1

Решил подзаработать?

Ответить

evilnw

Влад
0

Деньги возвращают на карту, с которой оплачивали. Какой смысл оплачивать с ворованной карты, чтобы потом на неё же и вернуть?

Ответить

Влад Дементьев

evilnw
0

Слышал, что могут через поддержку вернуть под самыми разными предлогами, аля карта заблокирована

Ответить

evilnw

Влад
1

Даже если карта заблокирована или у неё закончился срок действия, то деньги поступают на счет, к которому привязана карта. Если и были случаи возврата средств через ТП, то скорее это единичные случаи, которые рассматриваются в индивидуальном порядке.

Ответить

Влад Дементьев

evilnw
0

Либо же арендовать каким-то людям, такое тоже видел, мол за дешевле. Человек платит мошеннику 10000₽ за жилище, а по факту оно стоило 15000₽, как пример

Ответить

Стабильный ГОСТ

4

Они чего, виноваты чтоль, что оказались в доминирующем положении из-за того, что хорошо делают свою работу епта?! :-\

Ответить

Alex Konin

Стабильный
3

Они молодцы, но для того и существуют антимонопольные органы и законодательство, чтобы при слишком большом размере какого-то игрока его ограничивать, чтобы не убивать стартапы.
По идеи Airbnb мог бы у них отобрать значимую долю рынка, если бы подобного правила не было.
Либо ещё какой-нибудь стартап.

Ответить

max train

Alex
1

Либо ещё какой-нибудь стартап

К примеру маленький стартапчик  hotels.com

Ответить

Aleksey Murashko

Стабильный
0

Нет, они не виноваты, они просто все делают чтобы это правило сохранить, поэтому им нужно с этим помочь - перестать быть монополистами. Думать что рыночек сам Все порешает удел зомби или имбицилов, я помню свинка Гайдар такое вешала когда все народную собственность на залоговых аукционах пилили, пока народ водкой заливали и промышленность разваливали

Ответить

Михаил Синицын

4

Когда хотел стать лучшим в своём деле, но у некоторых тоже есть KPI

Ответить

Иванка Сегодина

3

В конце июля на VC.ru уже немного обсуждали новую идею "Власти решили создать российский аналог Booking". В статье вскользь затрагивался вопрос финансирования...
На ИТ-рынке заявили, что она столкнется с нехваткой исполнителей и большими затратами.

... а тут "вдруг" 1,3 млрд рублей привалило! Вот так чудеса!

*на самом деле претензии к Booking.com у властей были уже не один год, если Booking зная это решили ничего не менять и понадеялись на авось, как-то тогда странно. 

Власти решили создать российский аналог Booking
Отечественную систему бронирования планируют реализовать к 2024 году. На ИТ-рынке заявили, что она…
www.rbc.ru
Ответить

hakhagmon

0

пусть букинг блочит такие отели, рыночек порешает  

Ответить

Алексей Ларин

hakhagmon
–4

Какой рыночек, если он монополист

Ответить

hakhagmon

Алексей
6

монополист как ржд и мосводоканал или как ростелеком? 

Ответить

Алексей Ларин

hakhagm…
–3

Мне тебе разжёвывать или сам сообразишь?

Ответить

hakhagmon

Алексей
2

расскажи, мне интересно. не просто так же я спросил 

Ответить

Алексей Ларин

hakhagm…
0

гугл расскажет чем отличаются монополии от естественных монополий, не говоря о монополиях иностранных

Ответить

Месье Никита

Алексей
1

ИМХО, ржд, мосводоканал и пр. как раз таки не являются естественными монополиями, т.к. их монополизм организован репрессивной политикой  государства. А вот букинг - как раз является естественной монополией ввиду существования на открытом и конкурентном рынке. 

Ответить

Tee Shark

Месье
0

Ох-хо-хо, вы чего творите, я же кушал в этот момент. Откашлялся, но теперь отвечу ссылкой на Вики, а не своим текстом.

Монополия
Монополия (от греч. μονο — один; πωλέω — продаю) — организация, которая осуществляет контроль над…
ru.wikipedia.org
Ответить

Месье

Tee
0

Я знаю, что моя трактовка расходится с вики. 
А кто определяет эту эффективность? Государство. Т.е. государство нам говорит, что ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем не появится такой бизнес модели и такой технологии, которая сделает коммерчески и социально оправданным уничтожение гос. монополии. Вы склонны верить таким заверениям? Я - нет. Следовательно, я не могу считать это естественной монополией, потому что никакой естественности здесь нет. Это вполне сознательная прополка на грядке. 

Ответить

Tee Shark

Месье
0

Ну, Ваша трактовка расходится с экономической наукой, но не суть, да. Естественная монополия — это когда трубы зарыты, газ закопан, и кто-то это юзает. Что-то рядом проложить дорого и бессмысленно. Букинг — просто сервис, никто не мешает создать такой же, это не естественная монополия. Вот от этого меня перевернуло неожиданно, не выдумывайте новые понятия.

Госы это или не госы — вопрос политический, но Вы же будете звучать убедительней, если не будете сыпаться в терминологии.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

hakhagmon
0

Ну, тогда можно будет до пяти посчитать, когда сайт букинга заблочат к херам

Ответить

Lords Mololo

2

WB тоже запрещает торговать ниже, чем у них на сайте. Тоже ФАС наложит штраф? Ах да, это же wb

Ответить

Aleksey Murashko

Lords
0

Ну и их тоже нужно нахлабучить

Ответить

Анатолий Булатов

–8

Вот это правильно, вот это - молодцы! :)

Ответить

Alex Sedoff

–11

Отличная новость!!!

Ответить

Anton Patkin

1

Не за доминирующее положение, а за злоупотребление им

Ответить

Антон

1

Ну вот: деньги же на раздачу пенсионерам перед выборами нужно же откуда-то брать :)) Беспредел, полный, на мой вкус :)

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Dmitry Mikushin

1

Как-то раз мой коллега забронировал на Booking номер местной гостиницы в Перми. Это так ущемило интересы гостиницы, что в ответ на предъявленную бронь администратор пожал плечами и предложил каптёрку уборщицы с тахтой. Ну теперь-то всё наладится!

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Alex Suv

1

Эй, а на топливо цены у нас ФАС не хочет проверить? Там вообще натуральный картельный сговор.

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Igor Igor

1

Просто дичь. Никто не принуждает пользоваться букингом. Такие штрафы помогают искать новый уровень дна инвестиционного климата в нашей стране.

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Aleksey Murashko

–5

Чего же столько тупоголовых? Неужели не понятно, что благодаря этому решению, другие агрегаторы будут развиваться, что в конечном итоге приведет к снижению цен!!

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Flying Dutch

Aleksey
1

Не приведет.
Сляпают тебе на госулугах  сервис РосСкрепБронь  за триллион рублей и будешь в Евпатории раскладушки в курятниках  бронировать 

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Андрей Волхонский

–5

ФАС борется с монополиями. 
Но при этом сама является монополией в этой борьбе…🤔🤔🤔

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Пожарный кот

Андрей
0

Не ФАС-ы есть в каждом государстве :)

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Алексей Ларин

–10

Хорошо, российские сервисы подтянутся

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Карен Арсенович

0

Очень интересно, войны акционеров

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Maxim Stroganoff

0

@Konstantin_Andreevich откуда эти суммы?

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Антон

0

Интересно - этот маневр как-то отразится на акциях компании :)

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Кирилл Далинин

0

Спорный кейс.

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Aleksey Murashko

Кирилл
0

А что спорного?

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Пожарный кот

Aleksey
0

Стал ты быстро бегать и победил в олимпиаде, а тебе взяли и кросовки отобрали и лопатой по голове дали.

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Кирилл Макеев

0

А как же Островок Сержа Фаге?

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Андрей Браиловский

0

Да так им и надо. Ещё сверху бы за платную отмену номеров накинуть тоже сполна.

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Athanlui.sj

0

что в ответ на предъявленную бронь администратор пожал плечами и предложил каптёрку уборщицы с тахтой. Ну теперь-то всё наладится!

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Athanlui.sj

0

https://turkey.sites.google.com/view/izle1galatasarayranderscanli/
https://web.sites.google.com/view/galatasaray-randers-canli-izle/

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Nikita Storozhuk

–2

..

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Иван Пьянков

–2

Инвестируйте в Россию!

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Пожарный кот

Иван
0

Это не инвестиция это откат.

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