ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке Статьи редакции
В Booking.com сообщили, что обжалуют решение.
Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о паритете цен и номеров, а также взаимодействие с закрытыми группами пользователей, сообщил регулятор.
По данным ведомства, гостиницы не могли установить цену на других платформах ниже, чем на Booking.com.
ФАС считает, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Booking.com не исполнила предписание, сообщил регулятор.
1,3 млрд рублей — это 11,5% от оборота сервиса бронирования в России в 2020 году. В Booking.com сообщили vc.ru, что разочарованы решением ФАС и намерены его обжаловать.
- В декабре 2020 года ФАС рассмотрела антимонопольное дело в отношении Booking.com по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В организации на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
- Регулятор потребовал от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривал решение в суде.
Лучшая реклама за 1.3 млрд рублей.
Букинг! Самые дешевые цены!
ФАС гарантирует: дешевле чем у Вooking цен нет.
О да!))))
Лучшая рекламная компания от ФАС)
компания ≠ кампания
Всё, подловили.
*Плачет и бьется головой апстену.
Не не не, никаких камней в огороды. Хочется чтоб писали грамотно 😉
Про писать грамотно это к Алене, я только дизайны дизайню и картинки рисую :)
«Дешевые цены» 🙈
Ну не гостиницы же дешевые)
Короче, букинг - дешевка. Все все поняли?
Идем смотреть Ожегова https://rus.stackexchange.com/questions/17483/Дешевая-цена-можно-ли-так-сказать
Там по ссылке нот фаунд, где должен быть пруф (ссылка на грамота.ру ведет в никуда - можете проверить). Как так-то?
Но это лирика. Я писал в общем, а не по конкретному примеру. Вы мне можете сколько угодно доказывать отсутствие проблемы, но когда видишь, что и как пишут люди даже в официальных документах - волосы шевелятся.
Ум и начитанность определяются не одной лишь грамотностью...
Решил последовать вашему совету и глянул на ваши комментарии. Далеко ходить не пришлось, гражданин грамотей:
https://vc.ru/design/285723-logomashina-delaet-besplatnye-logotipy-za-kommentariy-na-vc-ru?comment=3198132
Что характерно, у вас и тут та же ошибка.
Увы, разочарую Вас: «неинтересно» и «не интересен» — разные значения, определяемые по смыслу утверждения.
Вам ссылка:
Зачем вы мне пихаете пример с противопоставлением? Алло, гражданин саморазочарование! Это другое правило.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3578535-ne-interesen-ili-neinteresen-kak-pravilno-pishetsja.html
Нинада - сказал он.
*Всё, всё, мы поняли, расходимся...
**Да-да, в первом предложении забыто двоеточие, кавычки и др-итп.
Почему к другим более сложным правилам не докапываются так, как к всяким «дешевым ценам» и ться-тся? Потому что псевдограмотная элита выучила самые простые правила и ходит теперь всех поправляет? 😂
Потому что народ пишет по-простому. Сложные случаи с "не/ни", отличие вводных слов от частиц, сравнительные обороты, использование двоеточия и тире и так далее - все это встречается часто в книгах и редко в комментариях, потому что любители писать почему-то не любят читать то, откуда они могли бы почерпнуть богатую во всех смыслах речь.
Самое смешное, что прибыль Booking со всего мира в 2020 - $59 млн, а штраф на $17,5 млн.
И тут чиновники совершенно случайно скупают опционы на падение акций Букинга 👀
Гостиницы МОГУТ и МОГЛИ установить цены ниже, чем на букинге. У них это право никто не отнимал.
Просто в этом случае они больше не работают с букингом.
Но теперь они хотят и цены ниже ставить, и рекламироваться на букинге.
Неплохо устроились.
Они просто не понимают, что чем меньше у них заказов будет через Букинг, тем ниже они будут в выдаче. А если они просто не выгодны Букингу, то их отключат и все.
Более того они дураки, если отказываются от лишних денег при сдаче через свой сайт. Вместо этого могли бы какие-то плюшки бонусные дать клиентам и все :)
Теперь на других сервисах скорее всего цены будут риде, будет конкуренция, все выйграют
Да, неплохо, и все правильно, логично что букинг не может управлять ценами так как просто агрегатор, в противнлм случае попадает, под регулирование, что и произошло
В таком случае правильнее было бы сказать не оштрафовала, а «нахлобучила»
А что тут, хотите сказать, нет недобросовестного поведения букинга?
Не соглашусь. С чего вдруг он диктует ценовую политику?
Я не отельер, но логика простая: я могу разместить номер на букинг с его конской комиссией или могу это сделать на менее известной площадке с меньшей комиссией. Но как привлечь людей на эту площадку, если цена там должна быть не ниже, а букинг у всех на слуху?
Гляди.
Букинг тратит на рекламу овердохрена миллиардов что бы быть топчиком в выдаче.
Твоя менее известная площадка закинула 3000 р на яндекс.директ.
С букинга к тебе заходит 10 000 визитеров, с крутого стартапа трое.
Теперь вопрос обосновано ли желание букинга что бы ты не абузил его бизнес и его рекламные вложения?
Не хочешь не ешь.
Любое ограничение ценовой конкуренции - суть зло, куда бы не шла комиссия площадки :)
Чего вдруг? :) Пока Букинг будет зарабатывать хоть копеечку и баланс прибылей/рисков будет положительным - никуда он не уйдёт.
Относительно "модели бизнеса" - это не про модель, это про использование своего доминирующего положения на рынке с целью выкручивания рук партнёрам и сохранения такого положения. По-хорошему рынок (с помощью регулятора) должен прийти к ситуации минимально-разумных комиссий и наценок на всех этапах цепочки отель - клиент. Это - безусловное благо как для экономики, так и для потребителя.
В том то и дело, что они монополисты, без этого бы проблемы не было.
Вы хотите сказать что во всем, что ФАС одобряет нет недобросовестного поведения?))
Странная у вас логика. "Ну вон Дашку-то изнасиловали и всем было пофиг, а из-за твоего нытья мой братуха сел!". Верно говорят про особый менталитет некоторых людей, когда дело касается законов. Когда удобно, чтобы они кого-то не касались, начинаются вот такие "это другое". Это отвратительно.
Это у вас странная логика, а пример и того страннее. Я лишь хотел сказать о том, что решения ФАС не имеют ничего общего с объективной реальностью
И вы неправы, при этом вы оказались неспособны (а скорее, просто сделали вид) понять пример. Решения ФАС, точно также, как и решения многих прочих регуляторов, а также чиновников, а также бизнесменов, а также глав семейств по отношению к своим близким нередко идут в формате "когда удобно, я закрываю глаза на нарушения, а когда удобно, я покараю по всей строгости закона". То есть речь не идет о невиновности вообще - речь об использовании или неиспользовании компромата.
А не хочет Газпром например оштрафовать? Или ржд например
И путина, за монопольное положение.
У РЖД как и Газпрома много дочерних компаний, так что фактически это не одна, а много маленьких компаний.
Как собственно и у Сбера.
Газпром и ржд-- естесственные монополии и под фас не попадают
Пожарный кот
Букинг - естественная монополия и под фас не попадает ... пока кто-то занимался ерундой Букинг пилил приложуху. Плчему бы ФАС-у не отдать эти деньги конкурентам разделив их поровну между ними :)
Лицемерия поражает, а что Островок не оштрафуют, он требует тоже самое.
Мне, как клиенту выгодно, что Букинг дрочит отельеров, выбивая для своих клиентов самую выгодную цену. Опять же те отельеры, кто не дураки и не хотят платить конские комиссии букингу у себя на сайтах делают более выгодные спец предложения - дороже, но с какими-то бонусами, типа спа, завтрака в номер - формально они не пересекаются с тем что размещено отелем на букинге и за счет этого я, как клиент выигрываю в двойне.
Когда нужно закрыть дыру в бюджете
нет. когда начали наконец-то обращать внимание на такие выкидоны. отельеры, с которыми мне приходилось пересекаться всегда воем выли от букинга
мы конечно промолчим про контингент отельеров. не удивительно, что мошенники воют
А как же тогда быть с Озоном и Вайлдберрис, они же тоже запрещают цены ниже, чем у них делать на других площадках?
А когда Букинг решит проблему с 3DS, что любой мошенник может арендовать гостиницу и вернуть деньги на свою карту? Считаю, за такое тоже надо штрафовать
Авито с Доставкой вышли из чата
Ну, в Авито люди сами сливают свои данные карт людям в следствие небдительности, а Букинг как обнал центр действует
Можно по подробнее, более развёрнуто на эту тему? Ну или пару тезисов, дальше я сам разберусь))
Слышал, что могут через поддержку вернуть под самыми разными предлогами, аля карта заблокирована
Либо же арендовать каким-то людям, такое тоже видел, мол за дешевле. Человек платит мошеннику 10000₽ за жилище, а по факту оно стоило 15000₽, как пример
Они молодцы, но для того и существуют антимонопольные органы и законодательство, чтобы при слишком большом размере какого-то игрока его ограничивать, чтобы не убивать стартапы.
По идеи Airbnb мог бы у них отобрать значимую долю рынка, если бы подобного правила не было.
Либо ещё какой-нибудь стартап.
Нет, они не виноваты, они просто все делают чтобы это правило сохранить, поэтому им нужно с этим помочь - перестать быть монополистами. Думать что рыночек сам Все порешает удел зомби или имбицилов, я помню свинка Гайдар такое вешала когда все народную собственность на залоговых аукционах пилили, пока народ водкой заливали и промышленность разваливали
В конце июля на VC.ru уже немного обсуждали новую идею "Власти решили создать российский аналог Booking". В статье вскользь затрагивался вопрос финансирования...
На ИТ-рынке заявили, что она столкнется с нехваткой исполнителей и большими затратами.
... а тут "вдруг" 1,3 млрд рублей привалило! Вот так чудеса!
*на самом деле претензии к Booking.com у властей были уже не один год, если Booking зная это решили ничего не менять и понадеялись на авось, как-то тогда странно.
пусть букинг блочит такие отели, рыночек порешает
Какой рыночек, если он монополист
Мне тебе разжёвывать или сам сообразишь?
гугл расскажет чем отличаются монополии от естественных монополий, не говоря о монополиях иностранных
ИМХО, ржд, мосводоканал и пр. как раз таки не являются естественными монополиями, т.к. их монополизм организован репрессивной политикой государства. А вот букинг - как раз является естественной монополией ввиду существования на открытом и конкурентном рынке.
Ох-хо-хо, вы чего творите, я же кушал в этот момент. Откашлялся, но теперь отвечу ссылкой на Вики, а не своим текстом.
Я знаю, что моя трактовка расходится с вики.
А кто определяет эту эффективность? Государство. Т.е. государство нам говорит, что ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем не появится такой бизнес модели и такой технологии, которая сделает коммерчески и социально оправданным уничтожение гос. монополии. Вы склонны верить таким заверениям? Я - нет. Следовательно, я не могу считать это естественной монополией, потому что никакой естественности здесь нет. Это вполне сознательная прополка на грядке.
Ну, Ваша трактовка расходится с экономической наукой, но не суть, да. Естественная монополия — это когда трубы зарыты, газ закопан, и кто-то это юзает. Что-то рядом проложить дорого и бессмысленно. Букинг — просто сервис, никто не мешает создать такой же, это не естественная монополия. Вот от этого меня перевернуло неожиданно, не выдумывайте новые понятия.
Госы это или не госы — вопрос политический, но Вы же будете звучать убедительней, если не будете сыпаться в терминологии.
Ну, тогда можно будет до пяти посчитать, когда сайт букинга заблочат к херам
WB тоже запрещает торговать ниже, чем у них на сайте. Тоже ФАС наложит штраф? Ах да, это же wb
Ну вот: деньги же на раздачу пенсионерам перед выборами нужно же откуда-то брать :)) Беспредел, полный, на мой вкус :)
Как-то раз мой коллега забронировал на Booking номер местной гостиницы в Перми. Это так ущемило интересы гостиницы, что в ответ на предъявленную бронь администратор пожал плечами и предложил каптёрку уборщицы с тахтой. Ну теперь-то всё наладится!
Эй, а на топливо цены у нас ФАС не хочет проверить? Там вообще натуральный картельный сговор.
Просто дичь. Никто не принуждает пользоваться букингом. Такие штрафы помогают искать новый уровень дна инвестиционного климата в нашей стране.
Чего же столько тупоголовых? Неужели не понятно, что благодаря этому решению, другие агрегаторы будут развиваться, что в конечном итоге приведет к снижению цен!!
Не приведет.
Сляпают тебе на госулугах сервис РосСкрепБронь за триллион рублей и будешь в Евпатории раскладушки в курятниках бронировать
ФАС борется с монополиями.
Но при этом сама является монополией в этой борьбе…🤔🤔🤔
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Спорный кейс.
А что спорного?
Пожарный кот
Стал ты быстро бегать и победил в олимпиаде, а тебе взяли и кросовки отобрали и лопатой по голове дали.
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Да так им и надо. Ещё сверху бы за платную отмену номеров накинуть тоже сполна.
что в ответ на предъявленную бронь администратор пожал плечами и предложил каптёрку уборщицы с тахтой. Ну теперь-то всё наладится!
Инвестируйте в Россию!