Госдума освободила некоторые предприятия общепита от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года

Речь о предпринимателях на упрощённой и патентной системах налогообложения. Источник: «Яндекс Карты» Поправки добавили ко второму чтения законопроекта, который предусматривал передачу некоторых налоговых полномочий от правительства к Минфину и другим ведомствам, пишут «РИА Новости». Его приняли во втором и третьем чтении.От уплаты НДС освободят организации и ИП на упрощённой и патентной системах налогообложения, ставшие плательщиками налога с 2026 года.Речь о тех, чья выручка за 2025 год не превысила 60 млн рублей, а 70% от выручки пришлось на услуги общепита.Освободить некоторые заведения от уплаты НДС в марте 2026-го предложил Минфин. По его словам, это «позволит сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса».Проект должен одобрить Совет федераций и подписать президент России Владимир Путин — после этого он вступит в силу сразу же после опубликования.Закон о повышении НДС до 22% и поэтапном снижении порога выручки для уплаты НДС компаниями на «упрощёнке» вступил в силу с 1 января 2026 года.