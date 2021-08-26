Яндекс отключил умные колонки JBL от приложения Яндекс музыка

Являюсь пользователем колонки JBL Link music с Алисой уже не один месяц. И все меня в принципе устраивало, пока несколько дней назад она исчезла из приложения Яндекс музыка на моей IPhone. Я подумал, ну мало ли, может глюк версии для IOS, достал Xiaomi, такая-же ерунда. Начал перебирать варианты, проверять Wi-Fi, переустанавливать приложения,…