С 2012 года стартап привлёк $195 млн.
- С учётом новых инвестиций оценка компании превысила $1 млрд, пишет Reuters.
- Инвестиционный раунд возглавил Vision Fund 2 SoftBank. В сделке участвовали GSquared, Tribe Capital, а также действующие инвесторы Sequoia Capital, DCM, Graph и Siguler Guff.
- В PicsArt сообщили, что средства направят на разработку пользовательских инструментов и развитие ИИ-технологий. Компания собирается расширить офисы в Великобритании, Канаде, Японии, Индии, Германии и США.
- По данным издания, у сервиса 150 млн активных пользователей в месяц в 180 странах. С 2012 года стартап привлёк $195 млн.
- PicsArt основана в 2012 году Оганнесом Авояном. Стартап развивает одноимённые приложения для редактирования фото. В компании работают более 800 сотрудников из Нью-Йорка, Бангалора, Берлина, Москвы, Токио и Еревана.
- В июле 2020 года PicsArt купила «умный» видеоредактор D’Efekt от команды из Армении — он позволяет применять эффекты на объекты в видео.
Нигде не смог увидеть приносит продукт деньги или нет. Тут ест какой то профит?
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