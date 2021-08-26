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Право
Nazigul Jusupova

Фотосервис PicsArt Оганнеса Авояна привлёк $130 млн и стал «единорогом» Статьи редакции

С 2012 года стартап привлёк $195 млн.

  • С учётом новых инвестиций оценка компании превысила $1 млрд, пишет Reuters.
  • Инвестиционный раунд возглавил Vision Fund 2 SoftBank. В сделке участвовали GSquared, Tribe Capital, а также действующие инвесторы Sequoia Capital, DCM, Graph и Siguler Guff.
  • В PicsArt сообщили, что средства направят на разработку пользовательских инструментов и развитие ИИ-технологий. Компания собирается расширить офисы в Великобритании, Канаде, Японии, Индии, Германии и США.
  • По данным издания, у сервиса 150 млн активных пользователей в месяц в 180 странах. С 2012 года стартап привлёк $195 млн.
  • PicsArt основана в 2012 году Оганнесом Авояном. Стартап развивает одноимённые приложения для редактирования фото. В компании работают более 800 сотрудников из Нью-Йорка, Бангалора, Берлина, Москвы, Токио и Еревана.
  • В июле 2020 года PicsArt купила «умный» видеоредактор D’Efekt от команды из Армении — он позволяет применять эффекты на объекты в видео.
Основатель PicsArt: «Когда люди из Армении…
Интервью основателя фотосервиса PicsArt Оганнеса Авояна Елизавете Осетинской.
vc.ru

#новости #picsart

767 просмотров
2 2 комментария
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Marat Biktashev

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Дархан Нұрғабылов

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Нигде не смог увидеть приносит продукт деньги или нет. Тут ест какой то профит?

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