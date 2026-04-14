Суд в Москве признал банкротом основное российское юрлицо Microsoft

Компания подала заявление о собственном банкротстве летом 2025 года. Источник: ТАССАрбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Microsoft — ООО «Майкрософт Рус», пишут «РИА Новости».В отношении компании открыли конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввёл в сентябре 2025 года, отмечает издание. Неисполненные обязательства компании превышают 1,5 млрд рублей.На заседании представитель «Майкрософт Рус» пояснил, что с 2022 года компания остановила продажи ПО и новых продуктов в России, а к 2024-му у неё фактически остался один клиент по технической поддержке — в 2025-м с ним прекратили работу. С 30 сентября 2023 года компания перестала продлевать лицензии российским компаниям. В марте 2024-го Microsoft заявила, что из-за санкций ЕС закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам. Заявление о банкротстве российской «дочки» компания подала в июле 2025 года.#новости #microsoft