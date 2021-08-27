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Право
Маша Цепелева

Apple предложила разработчикам приложений рассказывать об альтернативных способах оплаты и компенсацию в $100 млн Статьи редакции

Стороны смогут заключить мировое соглашение только после одобрения суда.

2 2 комментария
372 просмотров

Apple предложила разработчикам приложений заключить мировое соглашение в рамках коллективного иска против компании, сообщает The Verge.

Apple предлагает разделить $100 млн между разработчиками, заработавшими $1 млн и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платёж каждому может быть от $250 до $30 тысяч. Оставшиеся от выплат деньги компания передаст фонду Girls Who Code.

Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Для этого можно будет использовать почту, которую указал пользователь при подписке.

Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее $1 млн, снизить комиссию до 15%.

Компания будет публиковать ежегодный отчет о прозрачности работы App Store с «количеством отклоненных по разным причинам, деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, данными о поисковых запросах». Когда будет выпущен первый отчёт не ясно, но компания обещает публиковать его как минимум три года.

Разработчики смогут устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100.

Apple обещала сохранить действующую систему поиска в App Store «по крайней мере на три года».

Компания по-прежнему запрещает альтернативные способы оплаты внутри приложений и не позволяет скачивать приложения вне App Store.

  • Мировое соглашение не затрагивает суд Apple и Epic Games, но может повлиять на дело. Оба разбирательства рассматривает один судья.

#новость #apple

2 2 комментария
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