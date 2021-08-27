Apple заявила в суде, что готова разрешить разработчикам рассказывать о способах оплаты в обход App Store Статьи редакции
Стороны смогут заключить мировое соглашение только после одобрения суда.
Apple предложила разработчикам приложений заключить мировое соглашение в рамках коллективного иска против компании, сообщает The Verge.
Apple предлагает разделить $100 млн между разработчиками, заработавшими $1 млн и меньше «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платёж каждому может быть от $250 до $30 тысяч. Оставшиеся от выплат деньги компания передаст фонду Girls Who Code.
Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Для этого можно будет использовать почту, которую указал пользователь при подписке.
Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее $1 млн, снизить комиссию до 15%.
Компания будет публиковать ежегодный отчет о прозрачности работы App Store с «количеством отклоненных по разным причинам, деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, данными о поисковых запросах». Когда будет выпущен первый отчёт не ясно, но компания обещает публиковать его как минимум три года.
Разработчики смогут устанавливать более 500 ценовых пунктов для подписок, покупок в приложениях и платных приложений. Пока их может быть только 100.
Apple обещала сохранить действующую систему поиска в App Store «по крайней мере на три года».
Компания по-прежнему запрещает альтернативные способы оплаты внутри приложений и не позволяет скачивать приложения вне App Store.
- Мировое соглашение не затрагивает суд Apple и Epic Games, но может повлиять на дело. Оба разбирательства рассматривает один судья.
"Оставшиеся от выплат деньги компания передаст фонду Girls Who Code."
Do u code like a Girl?
Жалко денег развивать женское IT сообщество? А ведь это будущее ;)
Это дискриминация)
Как я захожу в женскую раздевалку, чтобы переодеться, потому что в этот момент хочу ощущать себя женщиной, так вы визжите, чтобы я вышел, а как делить деньги, так вы должны быть главными)) Хитренькие какие..
Когда будет трап-проститутка who codes?
Зачем гендерная сегрегация? Вроде на любом митапе в РФ есть и девочки, и мальчики.
Развивать сообщество, Рита, нужно посредством взращивания специалистов. Если ориентироваться на их пол, то пропадает ключевое звено — профессиональная ценность. Навыкам, как и компаниям, которые их покупают — не важно, что у вас между ног. Поэтому говорить в контексте женских или мужских айти-сообществ также опрометчиво, как обсуждать деятельность хирурга в разрезе его пола или цвета волос.
Вот Apple и пытается их развивать, а судя по комментам здесь, мужчины очень удивились этой постановке вопроса.
очень удивились этой постановке вопроса.
Нет ничего более расистского, Рита, чем квоты для негров. Удивились, потому что это сегрегация, где основной акцент делается не на профессионализме, а на гендерной принадлежности.
Вот Apple и пытается их развивать
Давайте добавим в это уравнение сужение до цвета кожи, возраста или ориентации. Каких-то, очевидно, ещё меньше в айти. Вам нравится путь, который привязывает профессиональные навыки к специфике детородных органов, цвета кожи или, может, размеру шеи? В эскорте или модельном бизнесе, полагаю, это более актуально, чем в среде, где работают чаще головой и не опираются на эти данные при выборе кандидатов.
Ура, мы ломим, гнётся Apple
Надо додавливать вопрос. Необходим закон, который обязывает всех, разрешать скачивать сторонние приложения из любых источников, а не только с оф.магазина с грабительскими %.
Ну либо заставить давать мотивированный отказ от публикации приложения, с которым можно и в суд прогуляться.
Оставшиеся от выплат деньги компания передаст фонду Girls Who Code.
Посоны, предлагаю коллективный иск против дискриминации!
Те откупились, тк рассказывать в приложении об альтернативном способе оплаты - нельзя, можно только на почту, что делали и до этого.
Apple пообещала сохранить на три года «Программу для малого бизнеса», которая позволяет разработчикам с доходом менее $1 млн, снизить комиссию до 15%.
О_О я думал бессрочная акция.
Ерунда полная. Никто в здравом уме на такую схему не согласится. Письма мало кто читает, конверсия будет низкая. Помимо этого, это же ещё нужно отключить подписку в эпле и только потом оплатить на стороннем ресурсе, что тоже из за инертности мало кого заинтересует. Короче муть, просто оттягивают реальные изменения
По сути откупились малой кровью. Но альтернативные способы оплаты и приложения только из стора все равно отстояли.
Т.е. теперь можно платить не только внутри приложения и даже можно об этом говорить, в целом норм тема, вот сейчас на вшивость и проверится вся эта толпа "мы за правду" ценники упадут или можно будет переименовывать их в "нам был мало, мы заныли".
Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Для этого можно будет использовать почту, которую указал пользователь при подписке.
В приложении не разрешат. Разрешат на почту присылать предложения. А оплатить можно было всегда, нельзя было об этом рассказывать в приложении.
Ryan Jones в Twitter`е немного разобрал пункты из этих документов, особенно его рассмешил под №.16, в котором Apple говорит, что из этих $100 млн. "фонда помощи", $30 млн. идут юристам...
*На ресурсе zdnet немного побольше про эту ситуацию:
- соглашение, про которое в статье речь, это итог (или нет) двухлетнего коллективного иска 67 000 разработчиков из App Store,
- на эти $100 млн. могут претендовать только разработчики базирующиеся в США,
- Apple не уточнила, будет ли по-прежнему применяться пониженная комиссия в 15% по истечении трехлетнего периода,
- вчера Apple объявила о создании Apple News - партнерская программа новостей, в которой так же будет снижение с 30% до 15%, эта программа будет доступна издателям в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве.
$30M of $100M of the SMALL DEVELOPERS ASSISTANCE fund goes to the lawyers. 🤣😆😭 I can’t. This is just too good. https://t.co/bRzjfFe9wv
Да никто не станет на почту писать, это лишнее время да и взаимодействие с другим человеком будет попросту некомфортным.
Как зайти на Эльбрус офисному клерку, пожизненно освобожденному от физкультуры? Человеку, годами сидевшему в кабинете в толстых стенах бюджетного образовательного учреждения?
Для многих рекрутеров квартальный отчет о проделанной работе — это «никому не нужная рутина» и «минус два продуктивных рабочих дня». Действительно, зачем работать над несколькими страницами, которые руководитель лишь бегло просмотрит, когда вам нужно закрывать горы вакансий? Рассказываем, почему на деле все далеко не так и как аналитика и отчеты…
Это не столько жалоба на сервис, сколько оповещение для тех кто ещё ни разу не вляпывался в навязанные услуги этой компании. Я за 20 лет работы с ними уже ни раз попадал на их уловки.
Не думал и не гадал, что столкнусь с подобным отношением и качеством сервиса в 2021-м году, но имеем что имеем. Честно пытался решить вопрос без жалоб в интернете, но сотрудники МТС меня не услышали и никаких попыток урегулировать ситуацию не предприняли.
Стороны смогут заключить мировое соглашение только после одобрения суда.
На этой позиции она сменила Андрея Попкова, который принял решение покинуть компанию. Юлия работает в «Азбуке вкуса» уже 7 лет и за это время прошла путь от должности программиста до начальника управления развития информационных систем.Теперь Юлия является одним из самых молодых топ-менеджеров в российском IT.
Основная проблема сегодняшнего онлайн-образования заключается в том, что в нем полностью отсутствуют какие-либо процессы отбора студентов. Нет тебе ни тестов, ни баллов ЕГЭ, ни каких-то начальных требований к уровню знаний — ни-че-го.
Чтобы выбрать оптимальную модель сотрудничества с маркетплейсом, нужно задать себе правильные вопросы. Они помогут отсеять модели, по которым вам будет невыгодно работать.
Дмитрий Джафаров, директор по продукту «Достависта Россия» рассказал aim о продуктовой культуре, обязательном чтении и том, почему продакту важно разделять ценности компании.
Проект мер представят 1 октября.