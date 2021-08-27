Анонимный Telegram-канал сообщил, что в ОАЭ приговорили Артёма Маслова — коротко о российском инфобизнесмене Статьи редакции
В соцсетях он называл себя предпринимателем, ментором, наставником и миллионером, а также предлагал поучаствовать в инвестпроектах, но в итоге получил только иски.
В конце августа анонимный Telegram-канал Shtoragate, который заявляет, что борется с мошенниками в Instagram, Telegram и других соцсетях, написал о приговоре Артёму Маслову — десять лет тюрьмы в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ).
По данным канала, который также поговорил якобы с матерью Маслова, блогер должен заплатить штраф в размере 70 тысяч дирхам (около 1,4 млн рублей). Однако таких денег у него или его семьи нет, сообщает канал.
Официального подтверждения этой информации нет. На странице «Артём Маслов» во «ВКонтакте» продолжают публиковаться посты якобы от его имени о том, что информация не соответствует действительности.
Власти ОАЭ арестовали Маслова летом 2020 года за надругательство над государственной символикой, размещённой на национальной валюте, писал «Московский комсомолец в Костроме». Это произошло после того, как блогер разместил в соцсетях видео, на котором держит между пальцев ног пачку дирхамов. На банкнотах изображены герб государства и мечеть Джумейра.
Чем известен Маслов
Артём Маслов уроженец Костромы, о котором стало широко известно ещё в 2018 году. Как писало Medialeaks, он начал зарабатывать ещё до совершеннолетия, занимаясь утилизацией лома металлов.
По данным «Контур.Фокуса», в 2016 году в Костроме было зарегистрировано ООО «Стройвывозмет». Её директором и единственным учредителем указан Маслов Артём Александрович, основной вид деятельности — торговля оптовая отходами и ломом. В 2017 году компания была исключена из ЕГРЮЛ, следует из данных системы.
Бывший сосед предпринимателя Валентин Лазарев летом 2020 года рассказывал «Комсомольской правде», что тот «еле-еле закончил девять классов», после чего его с трудом взяли в техникум, но он не учился, а «по мусоркам чермет собирал». «Вот и весь его бизнес», — заключал Лазарев.
После бизнеса в Костроме Маслов переехал в Москву. Судя по видео на YouTube от 2016 года, он участвовал в мероприятии «Бизнес молодости». Там он рассказывал, что ему 20 лет, он занимается демонтажем металлоконструкций, и у него три компании: «Занимался инвестициями, займы, кредиты давал, дофига что делал».
По данным Medialeaks, после курсов «Бизнес молодости» Маслов стал продавать тренинги и запустил сайт «Предел». На сайте проекта на Tilda говорится, что Артём Маслов — «ментор, наставник и основатель MindShift в России», а также «один из самых молодых и в то же время быстро разбогатевших миллионеров».
На опубликованных изображениях Маслов запечетлён на фоне яхт и дорогих автомобилей, а в тексте автор призывает «думать правильно» и «инвестировать в себя» — «ездить в страны с высоким уровнем жизни, посещать места с лучшим сервисом, окружать себя более успешными».
По кнопке «В проект» открывается страница Маслова во «ВКонтакте», никаких пользовательских соглашений или юрлица на сайте не указано. По ссылке на страницу в Instagram профиль закрыт, а записей в нём нет.
Как писала «Комсомольская правда», Маслов проводил тренинги и семинары, цена за курс — от 50 тысяч рублей. По словам предпринимателя Дмитрия Нестерова, который купил курс, на семинаре рассказывали «абсолютные банальности про то, что цели надо ставить и идти к ним», а когда он потребовал вернуть деньги, его заблокировали.
Издание пыталось поговорить с Масловым, но тот якобы потребовал деньги за интервью.
Суды и разоблачение
В 2018 году бывшая девушка Артёма Маслова Маргарита Баринова написала во «ВКонтакте», что он взял у её бабушки деньги в долг под расписку, а после истечения срока «начал искать отмазки для отсрочки» и заблокировал её. В качестве доказательства она выложила скриншоты переписки и фотографию исполнительного листа.
В 2020-м в выпуске на «России 1» Баринова рассказала, что в итоге ей удалось взыскать часть суммы — на которую была расписка. «На самом деле помогла только огласка», — говорила она.
Летом 2020 года костромское издание K1News со ссылкой на Ленинский районный суд сообщило, что Артёму Маслову вынесли приговор за неосновательное обогащение.
Как следует из пресс-релиза на сайте суда, Карина Фильчак перевела Маслову и Анастасии Иванюк около 3 млн рублей. В переписке в соцсетях Маслов называл себя бизнесменом и предложил финансово поучаствовать в своих инвестпроектах, пообещав прибыль от вложений от 30% до 50% в течение полугода.
При этом отношения сторон никаким договором не оформлялись. Потерпевшая больше года «ждала обещанных дивидендов», а после обратилась в суд. В результате суд обязал ответчиков вернуть деньги.
В выпуске на «России 1» Фильчак рассказывала, что обманутых Масловым людей «очень много». В том же выпуске Маслов отвечал, что она публично рассказывала об этой ситуации «ради хайпа».
В августе 2020 года K1News написало о другом деле: Свердловский районный суд Костромы сообщил об обманутых жительницах Ставропольского края и Нижнего Новгорода, которые суммарно перевели на счета родственников Маслова 900 тысяч рублей. Когда они попросили вернуть деньги, тот заблокировал их в соцсетях.
На сайте суда есть новость о начале производства по этому делу, но фамилия ответчика не указана.
Проект Shtoragate, который и сообщил о приговоре Маслову, ведёт статистику по судам против бизнесмена. Заочное решение по одному из последних дел, приведённых на сайте, Свердловский районный суд Костромы вынес в феврале 2021 года. Истец указывала, что узнала о Маслове в Instagram, он предложил ей стать партнёром в инвестиционном проекте.
Для участия нужно было перевести 1 млн рублей в течение месяца. Истец перевела больше 140 тысяч рублей на карту, по словам Маслова, его бабушки, и свыше 644 тысяч рублей на карту его матери. Когда истец нашла информацию о том, что бизнесмен — мошенник, она потребовала деньги назад, но Маслов её заблокировал, следует из материалов суда. Суд удовлетворил требования частично.
Бизнес молодость не существует больше, не пережили ковид
А аяза за что? За кофикс ему спасиба
И давно Аяз создал Кофикс?
Полноценный космос
Ну он гений да. Зарабатывает на франшизе , а не успешном бизнесе
Ушастики дико негодуют: штора в тюрьме, а тюль налево и направо раздает интервью, блокирует информацию о своих мошенничествах. Почему шеф тянет лямку, а тюль и вагиня - нет? И где самокат? И та самая черная кожаная куртка. Загадка дыры!
Тюль это кто
Анастасия Иванюк - первая пассия Маслова, которая причастна к 80% ограблений инвесторов. Сейчас находится в России.
Нет заявы - нет дела?
Заявления есть, просто много кто их не пишет, а Иванюк переносит заседания. Пыжится как может. Общая сумма требований сейчас к ней небольшая - в районе полумиллиона рублей. Но думаю, с ростом популярности интереса к персоне Маслова многие вспомнят, что переводили 5-10-30 тысяч рублей на карты Иванюк.
Всегда удивляло, что должно быть в голове у человека, чтобы подобному существу деньги перечислить. Даже вкладчики пирамид кажутся более умными (ок, менее тупыми).
В этой истории прекрасно всё... Надеюсь его посадят с концами, хотя бы в ОАЭ.
Еще в 17 году слышал о этой шторе, с таким лицом только коров пасти стоило.
Комментарий удален
всякую хуйню печатаете
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