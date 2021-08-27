Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5851,"title":"\u041f\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u00bb \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e-\u0442\u0440\u0435\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=5851&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/278370&hash=dd7651f150ca234447772746486de985fda3cb9c3631e2a88b8b752e33b73d4e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Таня Боброва

Анонимный Telegram-канал сообщил, что в ОАЭ приговорили Артёма Маслова — коротко о российском инфобизнесмене Статьи редакции

В соцсетях он называл себя предпринимателем, ментором, наставником и миллионером, а также предлагал поучаствовать в инвестпроектах, но в итоге получил только иски.

28 28 комментариев
2406 просмотров

В конце августа анонимный Telegram-канал Shtoragate, который заявляет, что борется с мошенниками в Instagram, Telegram и других соцсетях, написал о приговоре Артёму Маслову — десять лет тюрьмы в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ).

По данным канала, который также поговорил якобы с матерью Маслова, блогер должен заплатить штраф в размере 70 тысяч дирхам (около 1,4 млн рублей). Однако таких денег у него или его семьи нет, сообщает канал.

Официального подтверждения этой информации нет. На странице «Артём Маслов» во «ВКонтакте» продолжают публиковаться посты якобы от его имени о том, что информация не соответствует действительности.

Власти ОАЭ арестовали Маслова летом 2020 года за надругательство над государственной символикой, размещённой на национальной валюте, писал «Московский комсомолец в Костроме». Это произошло после того, как блогер разместил в соцсетях видео, на котором держит между пальцев ног пачку дирхамов. На банкнотах изображены герб государства и мечеть Джумейра.

Артём Маслов «Комсомольская правда»

Чем известен Маслов

Артём Маслов уроженец Костромы, о котором стало широко известно ещё в 2018 году. Как писало Medialeaks, он начал зарабатывать ещё до совершеннолетия, занимаясь утилизацией лома металлов.

По данным «Контур.Фокуса», в 2016 году в Костроме было зарегистрировано ООО «Стройвывозмет». Её директором и единственным учредителем указан Маслов Артём Александрович, основной вид деятельности — торговля оптовая отходами и ломом. В 2017 году компания была исключена из ЕГРЮЛ, следует из данных системы.

Бывший сосед предпринимателя Валентин Лазарев летом 2020 года рассказывал «Комсомольской правде», что тот «еле-еле закончил девять классов», после чего его с трудом взяли в техникум, но он не учился, а «по мусоркам чермет собирал». «Вот и весь его бизнес», — заключал Лазарев.

После бизнеса в Костроме Маслов переехал в Москву. Судя по видео на YouTube от 2016 года, он участвовал в мероприятии «Бизнес молодости». Там он рассказывал, что ему 20 лет, он занимается демонтажем металлоконструкций, и у него три компании: «Занимался инвестициями, займы, кредиты давал, дофига что делал».

По данным Medialeaks, после курсов «Бизнес молодости» Маслов стал продавать тренинги и запустил сайт «Предел». На сайте проекта на Tilda говорится, что Артём Маслов — «ментор, наставник и основатель MindShift в России», а также «один из самых молодых и в то же время быстро разбогатевших миллионеров».

На опубликованных изображениях Маслов запечетлён на фоне яхт и дорогих автомобилей, а в тексте автор призывает «думать правильно» и «инвестировать в себя» — «ездить в страны с высоким уровнем жизни, посещать места с лучшим сервисом, окружать себя более успешными».

По кнопке «В проект» открывается страница Маслова во «ВКонтакте», никаких пользовательских соглашений или юрлица на сайте не указано. По ссылке на страницу в Instagram профиль закрыт, а записей в нём нет.

Как писала «Комсомольская правда», Маслов проводил тренинги и семинары, цена за курс — от 50 тысяч рублей. По словам предпринимателя Дмитрия Нестерова, который купил курс, на семинаре рассказывали «абсолютные банальности про то, что цели надо ставить и идти к ним», а когда он потребовал вернуть деньги, его заблокировали.

Издание пыталось поговорить с Масловым, но тот якобы потребовал деньги за интервью.

Скриншот с сайта Артёма Маслова

Суды и разоблачение

В 2018 году бывшая девушка Артёма Маслова Маргарита Баринова написала во «ВКонтакте», что он взял у её бабушки деньги в долг под расписку, а после истечения срока «начал искать отмазки для отсрочки» и заблокировал её. В качестве доказательства она выложила скриншоты переписки и фотографию исполнительного листа.

В 2020-м в выпуске на «России 1» Баринова рассказала, что в итоге ей удалось взыскать часть суммы — на которую была расписка. «На самом деле помогла только огласка», — говорила она.

Летом 2020 года костромское издание K1News со ссылкой на Ленинский районный суд сообщило, что Артёму Маслову вынесли приговор за неосновательное обогащение.

Как следует из пресс-релиза на сайте суда, Карина Фильчак перевела Маслову и Анастасии Иванюк около 3 млн рублей. В переписке в соцсетях Маслов называл себя бизнесменом и предложил финансово поучаствовать в своих инвестпроектах, пообещав прибыль от вложений от 30% до 50% в течение полугода.

При этом отношения сторон никаким договором не оформлялись. Потерпевшая больше года «ждала обещанных дивидендов», а после обратилась в суд. В результате суд обязал ответчиков вернуть деньги.

В выпуске на «России 1» Фильчак рассказывала, что обманутых Масловым людей «очень много». В том же выпуске Маслов отвечал, что она публично рассказывала об этой ситуации «ради хайпа».

В августе 2020 года K1News написало о другом деле: Свердловский районный суд Костромы сообщил об обманутых жительницах Ставропольского края и Нижнего Новгорода, которые суммарно перевели на счета родственников Маслова 900 тысяч рублей. Когда они попросили вернуть деньги, тот заблокировал их в соцсетях.

На сайте суда есть новость о начале производства по этому делу, но фамилия ответчика не указана.

Проект Shtoragate, который и сообщил о приговоре Маслову, ведёт статистику по судам против бизнесмена. Заочное решение по одному из последних дел, приведённых на сайте, Свердловский районный суд Костромы вынес в феврале 2021 года. Истец указывала, что узнала о Маслове в Instagram, он предложил ей стать партнёром в инвестиционном проекте.

Для участия нужно было перевести 1 млн рублей в течение месяца. Истец перевела больше 140 тысяч рублей на карту, по словам Маслова, его бабушки, и свыше 644 тысяч рублей на карту его матери. Когда истец нашла информацию о том, что бизнесмен — мошенник, она потребовала деньги назад, но Маслов её заблокировал, следует из материалов суда. Суд удовлетворил требования частично.

#инфобизнес

28 28 комментариев
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0438\u043d\u0444\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 28, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 286940, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Aug 2021 19:08:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Полноценный космос

4

Давно пора так же с Аязиком и прочими инфоцыганями из бизнес молодости

Ответить

Это Я

Полноценный
0

Бизнес молодость не существует больше, не пережили ковид

Ответить

Полноценный космос

Это
1

Табор улетел в небо 

Ответить

Onetwo Threefour

Полноценный
–1

А аяза за что? За кофикс ему спасиба

Ответить

Andrey Frolchenkov

Onetwo
1

И давно Аяз создал Кофикс?

Ответить

Onetwo Threefour

Andrey
0

Сорри, бес попутал, беру спасибо обратно

Ответить

Полноценный космос

Onetwo
0

Ну он гений да. Зарабатывает на франшизе , а не успешном бизнесе 

Ответить

Onetwo Threefour

Полноце…
0

Ну, это не преступление

Ответить

Это Я

Onetwo
0

Он и курсы продает, инфоцыганен

Ответить

Onetwo Threefour

Это
0

А кто их сейчас не продает… лох не мамонт

Ответить

Олег Михалевич

Onetwo
0

Вы Кофикс с КофеЛайком не путаете?

Ответить

Андрей Языков

Onetwo
0

Здравствуйте, вам бан!

Ответить

Тот самый партизан

0

Ушастики дико негодуют: штора в тюрьме, а тюль налево и направо раздает интервью, блокирует информацию о своих мошенничествах. Почему шеф тянет лямку, а тюль и вагиня - нет? И где самокат? И та самая черная кожаная куртка. Загадка дыры!

Ответить

Onetwo Threefour

Тот
1

Тюль это кто

Ответить

Тот самый партизан

Onetwo
1

Анастасия Иванюк - первая пассия Маслова, которая причастна к 80% ограблений инвесторов. Сейчас находится в России. 

Ответить

Onetwo Threefour

Тот
1

Нет заявы - нет дела?

Ответить

Тот самый

Onetwo
0

Заявления есть, просто много кто их не пишет, а Иванюк переносит заседания. Пыжится как может. Общая сумма требований сейчас к ней небольшая - в районе полумиллиона рублей. Но думаю, с ростом популярности интереса к персоне Маслова многие вспомнят, что переводили 5-10-30 тысяч рублей на карты Иванюк.

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Всегда удивляло, что должно быть в голове у человека, чтобы подобному существу деньги перечислить. Даже вкладчики пирамид кажутся более умными (ок, менее тупыми).

Ответить

A.K.

Амбиент
0

Все тривиально: хотели быть успешными, быстро и по-простому. Таких людей на самом деле тьма. Аналогичная ситуация с услугами гадалок, целителей, продавцами ванн для очищения от шлаков, таблеток от всех болезней и прочего подобного.

Ответить

Владимир Толстиков

0

В этой истории прекрасно всё... Надеюсь его посадят с концами, хотя бы в ОАЭ.

Ответить

Ахмед Шахидов

0

Еще в 17 году слышал о этой шторе, с таким лицом только коров пасти стоило.

Ответить

Anna Petrova

0

обманутых жетильницах
Очепятка

Ответить

Карп Запрудный

0

Много внимания этой шторе.

Ответить

Комментарий удален

Aleksandr Azh

0
Ответить

Konstantin Prohorov

0

Какой-то стрёмный хлыщ 

Ответить

bastardos_no_pasaran

0

Пацан к успеху шёл, не фартануло

Ответить

jon

–5

 всякую хуйню печатаете

Ответить

Алекс Арбеджанов

jon
0

Маслов, перелогинься плз

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
IPQuorum
Глава лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина: «У нас партнерские отношения с артистами»
0 Обсудить
0
Личный опыт
Александр Кузнецов
Почему взрослые вхожденцы в IT часто пишут «истории успеха»?

Почти каждый из пользователей vc.ru встречал истории от людей среднего возраста о том, как они сменили профессию и вошли в ИТ-сферу.

141 141 комментарий
39
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций» победил в трех номинациях премии Finaward

26 августа в Москве состоялась XI церемония награждения ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD за 2020 год. Компания «БКС Мир инвестиций» стала лауреатом сразу в трех номинациях – «Аналитическая экспертиза для инвестиционных решений», «Fintarget – финтех-проект года в автоследовании» и «Инвестиционный…

0 Обсудить
0
Офлайн
Лиана Липанова
Илья Сотонин продал «Лигу ЖКХ» — он считает, что рынок не готов к выбору управляющих компаний в домах Статьи редакции

Сумма сделки превысила 60 млн рублей, рассказал источник vc.ru.

65 65 комментариев
21
Офлайн
DTF
Киносеть «Каро» начала сдавать в аренду залы для видеоигр с Xbox Series S и доступом к Game Pass Статьи редакции

Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.

65 65 комментариев
22
Торговля
Маша Цепелева
Сооснователь KupiVip Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo Статьи редакции

На запуск основатели потратили около $2,72 млн.

OniGo
52 52 комментария
25
Yota
Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха

ota определила, в каких странах чаще всего отдыхали пользователи этим летом. Главным фаворитом стала Великобритания. Несмотря на ограниченное количество курортов островное государство смогло сдвинуть с первого места неизменного лидера - Турцию.

1 1 комментарий
1
IPQuorum
От плёнки до цифры: эксперты Российской креативной недели подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века
Пресс-служба  ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
Яндекс.Маркет
9 вопросов, которые помогут выбрать модель сотрудничества с Яндекс.Маркетом

Чтобы выбрать оптимальную модель сотрудничества с маркетплейсом, нужно задать себе правильные вопросы. Они помогут отсеять модели, по которым вам будет невыгодно работать.

1 1 комментарий
5
Офтоп
Павел Гросс-Днепров
Кто такие страшные пираты интернета киберсквоттеры

Вот бывает же так, что вы решили зарегистрировать домен, а он уже занят кем-то, помимо вас. Знайте, в этот момент где-то на другом конце сервера, сидя на доменах и кучке золотых монет, хихикает киберсквоттер. Он, потирая руки, ждет, когда вы напишете ему, чтобы запросить за домен миллион рублей.

4 4 комментария
8
Больше статей
null