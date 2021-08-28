Ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

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Суд смягчил меру пресечения бывшему члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро. Его обвиняют по делу о выводе из России на Кипр 4 млрд рублей, пишет РБК.

По словам адвоката, Кайро запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства.

Меру пресечения удалось изменить после того как Кайро получил бессрочный вид на жительство в России, рассказал адвокат. Также Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил домашний арест, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания.

В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Тогда же суд отправил Анатолия Кайро под домашний арест.

В сентябре этого же года суд объявил Петрова в международный розыск, а в ноябре Петров выставил бизнес на продажу. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса. В 2021 году «Рольф» передумал продавать бизнес.

Кайро — директор департамента развития бизнеса «Рольфа», Следственный комитет задержал его после обысков в офисах компании 27 июня. По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в преступной схеме, организованной основателем «Рольфа» Сергеем Петровым.