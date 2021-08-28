Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5851,"title":"\u041f\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u00bb \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e-\u0442\u0440\u0435\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=5851&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/278370&hash=dd7651f150ca234447772746486de985fda3cb9c3631e2a88b8b752e33b73d4e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Евгения Евсеева

Суд отпустил бывшего топ-менеджера «Рольфа» из-под домашнего ареста по делу о выводе 4 млрд рублей из компании Статьи редакции

Ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

6 6 комментариев
780 просмотров

Суд смягчил меру пресечения бывшему члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро. Его обвиняют по делу о выводе из России на Кипр 4 млрд рублей, пишет РБК.

По словам адвоката, Кайро запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства.

Меру пресечения удалось изменить после того как Кайро получил бессрочный вид на жительство в России, рассказал адвокат. Также Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил домашний арест, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания.

В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Тогда же суд отправил Анатолия Кайро под домашний арест.

В сентябре этого же года суд объявил Петрова в международный розыск, а в ноябре Петров выставил бизнес на продажу. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса. В 2021 году «Рольф» передумал продавать бизнес.

Кайро — директор департамента развития бизнеса «Рольфа», Следственный комитет задержал его после обысков в офисах компании 27 июня. По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в преступной схеме, организованной основателем «Рольфа» Сергеем Петровым.

Вместе с Кайро по делу проходят основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно, так как находятся за границей.

Краткая история автодилера «Рольф»: эксклюзивное…
Коротко о лидере российского автомобильного рынка. Основателя компании Сергея Петрова обвиняют в…
vc.ru

#новость #рольф #делорольфа

6 6 комментариев
0
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u043b\u044c\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0440\u043e\u043b\u044c\u0444\u0430"], "comments": 6, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 287325, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Aug 2021 20:32:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Murat Oshroev

1

Не понятно, как можно незаконно вывести собственные деньги из собственной же компании? 

Ответить

евгений аношин

Murat
3

Это вы видимо статью 193.1 УК РФ не знаете. Решать о статусе документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода - будете не вы, а следователь. "Что вы нам тут сказки рассказывайте, что это платеж поставщику. Знаем, что это вы деньги себе выводили как дивиденды, а чтобы налоги не платить вот и указали оплата за поставку". Это вам не Роснефть, которая заплатила $250 млн нераскрываемому внешнему консультанту, сопровождавшему сделки в Иракском Курдистане))).

Ответить

Антон Семенов

0

2014 год был сложным, у кого-то видимо сдали нервы

Ответить

Andreas Blokh

0

Поправьте в телеге текст, пожалуйста. Просто фраза «суд опустил» звучит мне забавно, но довольно унизительно @Инспектор

Ответить

Andreas Blokh

Andreas
0

А ну и тут спамит товарижч, забаньте плиз)

Ответить

Евгения Евсеева

Andreas
0

спасибо, что заметили, поправили!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Yota
Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха

Yota определила, в каких странах чаще всего отдыхали пользователи этим летом. Главным фаворитом стала Великобритания. Несмотря на ограниченное количество курортов островное государство смогло сдвинуть с первого места неизменного лидера - Турцию.

2 2 комментария
1
IPQuorum
ZVONKO GROUP займет пятую часть рынка российского музыкального стриминга

Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Anastasia
Пикаперы, женатики и просто хорошие парни: исследуем аудиторию дейтинг-приложений

Всем привет, меня зовут Настя, я работаю в команде VOX – приложения для голосовых знакомств. Сегодня я хочу поднять тему того, кто вообще пользуется дейтинг-приложениями и проанализировать, зачем им это нужно.

3 3 комментария
2
Приёмная
Владислав Гагай
"Тинькофф" - пропал банковский счет. Совсем пропал

Приложив сегодня днём карту к терминалу оплаты в магазине с удивлением обнаружил, что операция отклонена по причине "Операция недоступна". Удивился, потому что карта была целая, СМС о блокировке счета не приходило, и вообще ничего не предвещало беды. В итоге пришлось расплатиться картой другого банка.

64 64 комментария
44
Крипто
Евгения Евсеева
Регулятор США запланировал взыскать $200 тысяч со Стивена Сигала за сокрытие вознаграждения от рекламы криптовалюты Статьи редакции

Он должен был заплатить больше $330 тысяч — но выплатил только $75 тысяч.

44 44 комментария
9
Финансы
Полина Лааксо
Из рэпера в бренд: 50 Cent построил многомиллионный бизнес на собственном имени, обанкротился, но начал заново Статьи редакции

«Наполеон из мира поп-культуры» помимо музыки выпускал игры, книги, фильмы, одежду и напитки, но обанкротился. «Упавший всегда может подняться вновь. Тем, кто всю жизнь живёт в богатстве, не понять, как это важно».

Рэпер выложил из долларовых стопок надпись «нищий» 50 Cent
34 34 комментария
24
Трибуна
Александр Патрушев
ReviewWill — бесплатный минималистичный видео виджет для сайта

Всем привет! Меня зовут Александр. На протяжении нескольких лет работаю в ИТ компании, в свободное время подрабатываю на фрилансе. Как-то раз мне попался заказ на создание видео-виджета с анонсом события, именно это вдохновило меня на создание сервиса ReviewWill.ru. В этой статье поделюсь тем, что получилось в итоге.

1 1 комментарий
2
Приёмная
Александр Д
«М.Видео»: нарушение закона о защите прав потребителей

Купил посудомоечную машину (далее ПММ) Bosch 16.08.2021 в одном из магазинов данной сетки. На следующий день машинку подключили, и сразу же обнаружилась неисправность, она постоянно набирала воду, как оказалось даже в выключенном состоянии. Вызвали специалиста официального сервисного центра. 23.08 получили заключение СЦ о том что в ПММ обнаружен…

60 60 комментариев
42
IPQuorum
Глава лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина: «У нас партнерские отношения с артистами»
0 Обсудить
0
IPQuorum
РСПП: диалог с государством – это главный креативный лифт

В сфере культуры и креативных индустрий назрела потребность в новом подходе к оказанию государственной поддержки. К такому выводу пришли эксперты деловой сессии «Утро с фондами», которая состоялась 27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в Москве.

Пресс-служба ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
IPQuorum
От плёнки до цифры: эксперты Российской креативной недели подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века
Пресс-служба  ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
Больше статей
null