Суд отпустил бывшего топ-менеджера «Рольфа» из-под домашнего ареста по делу о выводе 4 млрд рублей из компании Статьи редакции
Ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
Суд смягчил меру пресечения бывшему члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро. Его обвиняют по делу о выводе из России на Кипр 4 млрд рублей, пишет РБК.
По словам адвоката, Кайро запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства.
Меру пресечения удалось изменить после того как Кайро получил бессрочный вид на жительство в России, рассказал адвокат. Также Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил домашний арест, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания.
В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Тогда же суд отправил Анатолия Кайро под домашний арест.
В сентябре этого же года суд объявил Петрова в международный розыск, а в ноябре Петров выставил бизнес на продажу. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса. В 2021 году «Рольф» передумал продавать бизнес.
Кайро — директор департамента развития бизнеса «Рольфа», Следственный комитет задержал его после обысков в офисах компании 27 июня. По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в преступной схеме, организованной основателем «Рольфа» Сергеем Петровым.
Вместе с Кайро по делу проходят основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно, так как находятся за границей.
Не понятно, как можно незаконно вывести собственные деньги из собственной же компании?
Это вы видимо статью 193.1 УК РФ не знаете. Решать о статусе документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода - будете не вы, а следователь. "Что вы нам тут сказки рассказывайте, что это платеж поставщику. Знаем, что это вы деньги себе выводили как дивиденды, а чтобы налоги не платить вот и указали оплата за поставку". Это вам не Роснефть, которая заплатила $250 млн нераскрываемому внешнему консультанту, сопровождавшему сделки в Иракском Курдистане))).
Поправьте в телеге текст, пожалуйста. Просто фраза «суд опустил» звучит мне забавно, но довольно унизительно @Инспектор
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