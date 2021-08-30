Китайский регулятор призвал ужесточить контроль за ресторанами, которые рекламируются в интернете Статьи редакции
За использование просроченных продуктов и антисанитарные способы готовки власти хотят усилить надзор за ресторанами и СМИ.
- В заявлении Центральной комиссии по проверке соблюдения дисциплины Китая приводятся популярные рестораны, которые были уличены в использовании поддельных и испорченных продуктов при готовке блюд и антисанитарных способов их приготовления, пишет Reuters.
- По данным регулятора, некоторые рестораны быстро набирают популярность с помощью онлайн-рекламы, а другие создаются для быстрого заработка.
- Власти должны строго расследовать проблемы безопасности пищевых продуктов и публиковать результаты расследований, говорится в сообщении. Кроме этого, властям рекомендовано усилить надзор, включая инспекцию, отбор проб, мониторинг и надзор за СМИ.
- За последние недели Китай усилил контроль над своими технологическими компаниями и соцсетями, ввёл правила о «хаотичной» культуре поклонников знаменитостей и об алгоритмах для развития бизнеса, пишет Reuters.
- 28 августа популярные соцсети Китая заявили, что начнут «исправлять» аккаунты, официально не зарегистрированные в органах, которые следят за финансовой отчетностью.
- В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
- Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
Жулики пишут законы под себя и своих жен-бизнесменов и дочерей-миллиардеров в 21 год, а вы руками хлопаете и просите ещё.
Мышь рыла, рыла и дорылась до кошки. Думаю, они тоже скоро поймают кошку.
Что-то активизировались китайские власти в последнее время. Наверное, скоро еще что-нибудь придумают, чтобы технологические компании прижать.
Возможна и такая интерпретация: власти Китая сдувают фондовый пузырь на ИТ рынке привычными им административными методами!)
Скорее два в одном, сдувают, чтобы не лопнул + берут IT под контроль, так как зомби ящик уже не смотрят особо, а без цензуры впаривать мысль о том, что миллиардеры построят коммунизм не получится.
По моему, не пузырь фондового рынка, а ихней власти. Пузырь лопнет и диктатура исчезнет - как всегда.
И за и против. Но если до действительно помогает контролировать. Осторожно только за. Так как, компаниям которые следят за бредом, конкурировать с компаниями однодневками тяжело.
Сорян ребят. Не могу привыкнуть к новому телефону. Т9 все на фиг испортил...
В Индии развивается стартап, который на площади 200 кв. м. ( темная кухня) производит еду 60 брендов, в котором все заказы генерируются онлайн.
Вангую через 3-5 лет тоже самое будет в наших миллионниках.
Технологии открывают новые бизнес модели которые разрывают шаблоны, здесь на опыте Китая я бы порекомендовал учиться нашим властям и не делать ошибки.
Сердечный бас
Надо вовремя украсть эту идею и потом продаться Сберу!
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